Когда Маланка 2025 — новая дата, история и традиции праздника

Украинцы в национальных нарядах на Маланку. Фото: Pinterest

До 2023 года 13 января в Украине был Старый Новый год, когда украинцы отмечали праздник Маланки, но после перехода на новый церковный календарь дата немного изменилась. Мы рассказываем, когда теперь ходит Маланка, как появился этот праздник и какие интересные традиции существуют в этот день.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом празднике.

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После того, как церковь перешла на новоюлианский календарь, многие большие праздники сдвинулись на 13 дней назад. В частности, это касается и праздника Маланки, который теперь вместо 13 января отмечается 31 декабря. Именно в этот день будет Щедрая кутья.

Приготовленная кутья в миске на столе. Фото: Freepik

Как появился праздник Маланки

В древности ходила легенда, что у богини любви Лады и бога всеядной гармонии Ладо была дочь Маланка. Ее однажды похитил змей, который держал ее в подземелье, но молодой парень Василий смог освободить красавицу, после чего она вышла за него замуж.

Поэтому наши предки считали Маланку символом Луны, а ее мужа Василия — символом Солнца, поэтому день Василия отмечался на следующий день после Маланки.

Когда начало распространяться христианство, древние традиции решили искоренять. Поэтому 31 декабря верующие чествуют Меланию, которая в 14 лет вышла за богатого парня Апиниана. Однажды девушка переехала на Елеонскую гору, где со временем появился монастырь.

Украинцы в праздник Маланки. Фото: Бабель

Какие традиции существуют в праздник Маланки

В этот день на столе обязательно должна стоять щедрая кутья и ни в коем случае не рыба, ведь можно навлечь несчастье. Еще можно приготовить блины, вареники, пирожки и колбасы, а также блюда из свинины. К тому же, наши предки в давние времена пекли специальный обрядовый хлеб.

Когда женщина вымешивала тесто, шла с грязными руками вместе со своим мужем "пугать" деревья, которые дали плохой урожай.

В то же время, мужчина брал с собой топор или палку, подходил к дереву, трижды стучал по коре со словами "Не будешь плодоносить — буду рубать, а будешь плодоносить — буду уважать". Женщина отвечала за дерево: "Не руби меня, а перевеслом опояшь, я тебе еще пригодлюсь". Затем она вытирала грязные руки о кору дерева.

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