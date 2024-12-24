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Чому Новий рік святкують 1 січня — про це мало хто знає

24 грудня 2024 19:53
Світлана Конюшенко - Редактор
Чому Новий рік святкують 1 січня — цікаві маловідомі факти
Люди, які тримають келихи і бенгальські вогники на Новий рік. Фото: HLN
Світлана Конюшенко - Редактор

Ось-ось у двері українських домівок "постукає" Новий рік, але мало хто знає, чому його святкують саме 1 січня. Ми розповідаємо, чому Новий рік припадає саме на цю дату і які цікаві історичні факти пов’язані з нею.

Новини.LIVE детально про це розповідає.

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Новий рік — це одне з найулюбленіших свят багатьох людей, коли трапляються справжні дива. Не секрет, що це свято відзначається 1 січня, але мало хто навіть здогадувався чи замислювався над тим, чому саме ця дата стала початком нового року.

Праздничный стол
Компанія друзів за святковим столом на Новий рік. Фото: Freepik

Чому Новий рік відзначають саме 1 січня

У сучасні часи в більшості країн люди відзначають Новий рік саме 1 січня, але мало хто знає, чому саме цього дня. Річ у тім, що в 46 році до нашої ери римський імператор Юлій Цезар віддав наказ виготовити календар, де початок року припадає на 1 січня. 

Саме в цьому році та цю дату вперше після зимового сонцестояння астрономічно відбувся новий місяць. З часом змінювалися імперії з релігіями, через що люди в багатьох країнах по-різному почали святкувати Новий рік.

Новый год
Святкування Нового року за столом. Фото: Freepik

Спочатку це свято відзначалося 1 березня, коли в Київській Русі почало поширюватися християнство. Потім у 15 столітті церква прийняла греко-візантійський обряд, і тоді свято перенеслося на 1 вересня. Тоді символом Нового року став так званий "дідух", який прикрашали сушеними, паперовими квітами або стрічками.

А українські території, які на той час входили до складу Великого князівства Литовського, а потім — до Речі Посполитої, Новий рік відзначали саме 1 січня. Сьогодні українці святкують Новий рік у ніч з 31 на 1 січня. 

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19:57 Розбір завалів на тлі ялинки — фото наслідків атаки на Кривий Ріг

19:40 Садовий показав, як святкують Різдво у Львові під час війни

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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