Почему Новый год празднуют 1 января — интересные малоизвестные факты

Люди, держащие бокалы и бенгальские огоньки на Новый год. Фото: HLN

Вот-вот в двери украинских домов "постучится" Новый год, но мало кто знает, почему его празднуют именно 1 января. Мы рассказываем, почему Новый год выпадает именно на эту дату и какие интересные исторические факты связаны с ней.

Новини.LIVE подробно об этом рассказывает.

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Новый год — это один из самых любимых праздников многих людей, когда случаются настоящие чудеса. Не секрет, что этот праздник отмечается 1 января, но мало кто даже догадывался или задумывался, почему именно эта дата стала началом нового года.

Компания друзей за праздничным столом на Новый год. Фото: Freepik

Почему Новый год отмечают именно 1 января

В настоящее время в большинстве стран люди отмечают Новый год именно 1 января, но мало кто знает, почему именно в этот день. Дело в том, что в 46 году до нашей эры римский император Юлий Цезарь приказал изготовить календарь, где начало года приходится на 1 января.

Именно в этом году и эту дату впервые после зимнего солнцестояния астрономически состоялся новый месяц. Со временем менялись империи с религиями, из-за чего люди во многих странах по-разному начали праздновать Новый год.

Празднование Нового года за столом. Фото: Freepik

Сначала этот праздник отмечался 1 марта, когда в Киевской Руси начало распространяться христианство. Затем в 15 веке церковь приняла греко-византийский обряд, и тогда праздник перенесся на 1 сентября. Тогда символом Нового года стал так называемый "дидух", который украшали сушеными, бумажными цветами или лентами.

А украинские территории, входившие в то время в состав Великого княжества Литовского, а затем — в Речь Посполитую, Новый год отмечали именно 1 января. Сегодня украинцы празднуют Новый год в ночь с 31 на 1 января.

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