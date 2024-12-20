Як зберігати гірлянди на Новий рік 2025, щоб вони не плуталися — корисні поради

Дівчина, яка тримає в руках гірлянду. Фото: Orf.at

Напевно, в кожного була така проблема під час прикрашання оселі на Різдво і Новий рік, як заплутування гірлянди, яку неможливо відразу розплутати. Однак, існують ефективні методи зберігання гірлянд, які допоможуть виправити цю проблему.

Про це розповідає Southern Living.

Читайте також:

Як правильно потрібно зберігати гірлянди

Обертання навколо картону

Щоб гірлянда не заплутувалася, скористайтеся одним з найзручніших і бюджетних методів зберігання. Йдеться про те, щоб використовувати залишки картонних коробок. Виріжте ножицями прямокутник розміром десь 30 на 15 сантиметрів і починайте обертати по його ширині гірлянду, залишивши маленьку слабину, щоб не обірвати прикрасу.

Наприкінці закріпіть кінцівки шнура, заправивши їх на обмотану частину новорічної прикраси.

Обертання гірлянди навколо картону. Фото: Pinterest

Використання котушки для шнурів

Ще одним ефективним методом зберігання гірлянд вважається використання котушки для шнурів, яка продається в будь-якому будівельному магазині. Зазвичай на одну котушку влазить декілька гірлянд. Просто аккуратно намотайте гірлянду на цю котушку так, щоб не зламати вогники.

До слова — на таких котушках є мішки, які заважають потраплянню води і захищають вогники.

Гірлянда, намотана на котушку для шнурів. Фото: Xtraspace.co.za

Загортання у форму кулі

Також можна загорнути гірлянду у формі кулі — для цього візьміть одною рукою прикрасу з одного боку, залишивши 15 сантиметрів шнура, а іншою — обертайте гірлянду навколо руки. Потім зніміть з руки готову кулю і закріпіть її кінцівки в центральній частині.

Але зауважте, що після цього краще тримати таку кулю в коробках або між паперами, щоб не зламати її.

Гірлянда, складена у формі кулі. Фото: скриншот з YouTube

Зберігання в оригінальній коробці

Якщо ви купили гірлянду в магазині, не викидайте її пакування, адже в ньому можна, власне, і зберігати гірлянду. Справа в тому, що багато коробок мають спеціальні стяжки, які допомагають без пошкоджень зберігати гірлянду.

Після всіх різдвяних і новорічних свят просто приберіть гірлянди туди, де вони лежали із самого початку.

Складання гірлянди в коробку. Фото: Alamy

Нагадаємо, ми писали про те, як можна зробити стильний світильник із гірлянди на Новий рік.

Раніше ми розповідали про те, як можна зробити паперові прикраси на Різдво і Новий рік.

Також ми повідомляли про те, як варто прикрасити ялинку на Новий рік 2025.