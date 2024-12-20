Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow І розплутувати не треба — як зберігати гірлянди на Новий рік 2025 arrow

І розплутувати не треба — як зберігати гірлянди на Новий рік 2025

20 грудня 2024 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Як зберігати гірлянди на Новий рік 2025, щоб вони не плуталися — корисні поради
Дівчина, яка тримає в руках гірлянду. Фото: Orf.at
Христина Кучугурна - Редактор

Напевно, в кожного була така проблема під час прикрашання оселі на Різдво і Новий рік, як заплутування гірлянди, яку неможливо відразу розплутати. Однак, існують ефективні методи зберігання гірлянд, які допоможуть виправити цю проблему.

Про це розповідає Southern Living.

Читайте також:

Як правильно потрібно зберігати гірлянди

Обертання навколо картону

Щоб гірлянда не заплутувалася, скористайтеся одним з найзручніших і бюджетних методів зберігання. Йдеться про те, щоб використовувати залишки картонних коробок. Виріжте ножицями прямокутник розміром десь 30 на 15 сантиметрів і починайте обертати по його ширині гірлянду, залишивши маленьку слабину, щоб не обірвати прикрасу.

Наприкінці закріпіть кінцівки шнура, заправивши їх на обмотану частину новорічної прикраси.

Гирлянда
Обертання гірлянди навколо картону. Фото: Pinterest

Використання котушки для шнурів

Ще одним ефективним методом зберігання гірлянд вважається використання котушки для шнурів, яка продається в будь-якому будівельному магазині. Зазвичай на одну котушку влазить декілька гірлянд. Просто аккуратно намотайте гірлянду на цю котушку так, щоб не зламати вогники.

До слова — на таких котушках є мішки, які заважають потраплянню води і захищають вогники. 

Гирлянда на котушке
Гірлянда, намотана на котушку для шнурів. Фото: Xtraspace.co.za

Загортання у форму кулі

Також можна загорнути гірлянду у формі кулі — для цього візьміть одною рукою прикрасу з одного боку, залишивши 15 сантиметрів шнура, а іншою — обертайте гірлянду навколо руки. Потім зніміть з руки готову кулю і закріпіть її кінцівки в центральній частині.

Але зауважте, що після цього краще тримати таку кулю в коробках або між паперами, щоб не зламати її.

Складывание гирлянды
Гірлянда, складена у формі кулі. Фото: скриншот з YouTube

Зберігання в оригінальній коробці

Якщо ви купили гірлянду в магазині, не викидайте її пакування, адже в ньому можна, власне, і зберігати гірлянду. Справа в тому, що багато коробок мають спеціальні стяжки, які допомагають без пошкоджень зберігати гірлянду.

Після всіх різдвяних і новорічних свят просто приберіть гірлянди туди, де вони лежали із самого початку.

Гирлянда в коробке
Складання гірлянди в коробку. Фото: Alamy

Нагадаємо, ми писали про те, як можна зробити стильний світильник із гірлянди на Новий рік. 

Раніше ми розповідали про те, як можна зробити паперові прикраси на Різдво і Новий рік. 

Також ми повідомляли про те, як варто прикрасити ялинку на Новий рік 2025.

лайфхаки Різдво поради ефективні способи Новий рік 2025 гірлянда

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:56 Нові податки після війни — що можуть змінити для українців

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

17:48 На Одещині затримали фальшивого мексиканця — подробиці

17:46 Зеленський обговорив з Петром Павелом підготовку бригад ЗСУ

17:43 Зеленський поговорив з Усиком перед боєм із Ф’юрі — відео

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

17:23 У Львів привезли легендарний золотий м'яч Шевченка — де побачити

17:18 Адміністрація Байдена готує останній пакет допомоги Україні

17:03 Штурм росіян на півдні — названа справжня ціль

16:56 Результат може вразити — скільки повинен коштувати справжній борщ

16:42 Шольц планує поїздку до Росії з мирною місією, — ЗМІ

17:56 Нові податки після війни — що можуть змінити для українців

17:48 На Одещині затримали фальшивого мексиканця — подробиці

17:46 Зеленський обговорив з Петром Павелом підготовку бригад ЗСУ

17:43 Зеленський поговорив з Усиком перед боєм із Ф’юрі — відео

17:23 У Львів привезли легендарний золотий м'яч Шевченка — де побачити

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

17:18 Адміністрація Байдена готує останній пакет допомоги Україні

17:03 Штурм росіян на півдні — названа справжня ціль

16:56 Результат може вразити — скільки повинен коштувати справжній борщ

16:42 Шольц планує поїздку до Росії з мирною місією, — ЗМІ

16:25 Фіцо закликав Україну не перекривати транзит газу з Росії

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

Text

08:30 Зеленський жорстко принизив Путіна — ефір Ранок.LIVE

19 грудня 2024
Text

19:51 Експерт спрогнозував різкий стрибок цін на м’ясо, молоко та овочі

Text

17:50 Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню — ефір Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк пояснив, за яких умов будуть проведені вибори в Україні

Text

13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

7 грудня 2024

06:58Президентська тисяча — хто у Львові подав заявку на виплату