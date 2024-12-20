Як зберігати гірлянди на Новий рік 2025, щоб вони не плуталися — корисні поради

І розплутувати не треба — як зберігати гірлянди на Новий рік 2025
Напевно, в кожного була така проблема під час прикрашання оселі на Різдво і Новий рік, як заплутування гірлянди, яку неможливо відразу розплутати. Однак, існують ефективні методи зберігання гірлянд, які допоможуть виправити цю проблему.
Про це розповідає Southern Living.
Як правильно потрібно зберігати гірлянди
Обертання навколо картону
Щоб гірлянда не заплутувалася, скористайтеся одним з найзручніших і бюджетних методів зберігання. Йдеться про те, щоб використовувати залишки картонних коробок. Виріжте ножицями прямокутник розміром десь 30 на 15 сантиметрів і починайте обертати по його ширині гірлянду, залишивши маленьку слабину, щоб не обірвати прикрасу.
Наприкінці закріпіть кінцівки шнура, заправивши їх на обмотану частину новорічної прикраси.
Використання котушки для шнурів
Ще одним ефективним методом зберігання гірлянд вважається використання котушки для шнурів, яка продається в будь-якому будівельному магазині. Зазвичай на одну котушку влазить декілька гірлянд. Просто аккуратно намотайте гірлянду на цю котушку так, щоб не зламати вогники.
До слова — на таких котушках є мішки, які заважають потраплянню води і захищають вогники.
Загортання у форму кулі
Також можна загорнути гірлянду у формі кулі — для цього візьміть одною рукою прикрасу з одного боку, залишивши 15 сантиметрів шнура, а іншою — обертайте гірлянду навколо руки. Потім зніміть з руки готову кулю і закріпіть її кінцівки в центральній частині.
Але зауважте, що після цього краще тримати таку кулю в коробках або між паперами, щоб не зламати її.
Зберігання в оригінальній коробці
Якщо ви купили гірлянду в магазині, не викидайте її пакування, адже в ньому можна, власне, і зберігати гірлянду. Справа в тому, що багато коробок мають спеціальні стяжки, які допомагають без пошкоджень зберігати гірлянду.
Після всіх різдвяних і новорічних свят просто приберіть гірлянди туди, де вони лежали із самого початку.
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