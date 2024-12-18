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Як можна швидко розплутати гірлянду на Новий рік 2025 — лайфхак

18 грудня 2024 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Як швидко розплутати гірлянду на Новий рік 2025 — відео інструкція, корисний лайфхак
Людина, яка тримає гірлянду в руках. Фото: The Guardian
Христина Кучугурна - Редактор

Наближаються різдвяні та новорічні свята, тому саме час починати прикрашати ялинку, але інколи буває так, що не виходить розплутати гірлянду. В мережі поділилися корисними лайфхаками, які допоможуть вам розплутати основну прикрасу на ялинку за лічені хвилини.

Відповідним відео поділилися на каналі "The мінімалізм by AnnyDay" в YouTube.

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Розплутування гірлянди — це не найлегша справа, на яку інколи доводиться витрачати купу часу. Однак, якщо ви наберете трохи терпіння і витримки, вам вдасться полегшити собі задачу. В мережі розповіли, як можна швидко і без зайвих нервів розплутати гірлянду. 

Гирлянда
Увімкнена новорічна гірлянда. Фото: Pexels

Як можна швидко і без проблем розплутати гірлянду

Спочатку виберіть місце, де буде чисто і просторо, щоб ви могли розкласти гірлянду, — це може бути стіл або підлога. Потім уважно обстежте гірлянду і знайдіть місце, де вона найбільше заплуталася. Але будьте обачними, адже інколи на гірлянді може бути декілька скруток або вузлів.

Гирлянда
Процес розплутування гірлянди. Фото: скриншот з YouTube

Потім візьміть рукою гірлянду з одного боку і обережно потрусіть її, щоб знайти заплутані місця. Якщо у вас довга гірлянда, починайте розплутувати її, починаючи з розетки або ємності для батарейок. Скористайтеся олівцем, щоб розплутати найбільш важкі місця.

У процесі роботи повертайте гірлянду, а олівець полегшить вам доступ до різних кутів і вузлів. В жодному разі не тягніть сильно олівець, адже ви ризикуєте пошкодити новорічну прикрасу або зовсім зламати її, через що вона перестане світитися. 

Як запобігти заплутуванню гірлянди

Для того, щоб гірлянда не заплутувалася, зберігайте її обережно — наприклад, у спеціальному контейнері. Можна ще намотати гірлянду на предмет у формі циліндра, наприклад, на трубку з картону. Так гірлянда не буде заплутуватися.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна зробити прикраси з паперу на Різдво і Новий рік. 

Раніше ми розповідали про те, як категорично не можна прикрашати ялинку на Новий рік 2025. 

Також ми повідомляли про те, як красиво прикрасити свій будинок і подвір’я до Нового року.

свята лайфхаки Різдво поради Новий рік 2025 гірлянда

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