Як швидко розплутати гірлянду на Новий рік 2025 — відео інструкція, корисний лайфхак

Людина, яка тримає гірлянду в руках. Фото: The Guardian

Наближаються різдвяні та новорічні свята, тому саме час починати прикрашати ялинку, але інколи буває так, що не виходить розплутати гірлянду. В мережі поділилися корисними лайфхаками, які допоможуть вам розплутати основну прикрасу на ялинку за лічені хвилини.

Відповідним відео поділилися на каналі "The мінімалізм by AnnyDay" в YouTube.

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Розплутування гірлянди — це не найлегша справа, на яку інколи доводиться витрачати купу часу. Однак, якщо ви наберете трохи терпіння і витримки, вам вдасться полегшити собі задачу. В мережі розповіли, як можна швидко і без зайвих нервів розплутати гірлянду.

Увімкнена новорічна гірлянда. Фото: Pexels

Як можна швидко і без проблем розплутати гірлянду

Спочатку виберіть місце, де буде чисто і просторо, щоб ви могли розкласти гірлянду, — це може бути стіл або підлога. Потім уважно обстежте гірлянду і знайдіть місце, де вона найбільше заплуталася. Але будьте обачними, адже інколи на гірлянді може бути декілька скруток або вузлів.

Процес розплутування гірлянди. Фото: скриншот з YouTube

Потім візьміть рукою гірлянду з одного боку і обережно потрусіть її, щоб знайти заплутані місця. Якщо у вас довга гірлянда, починайте розплутувати її, починаючи з розетки або ємності для батарейок. Скористайтеся олівцем, щоб розплутати найбільш важкі місця.

У процесі роботи повертайте гірлянду, а олівець полегшить вам доступ до різних кутів і вузлів. В жодному разі не тягніть сильно олівець, адже ви ризикуєте пошкодити новорічну прикрасу або зовсім зламати її, через що вона перестане світитися.

Як запобігти заплутуванню гірлянди

Для того, щоб гірлянда не заплутувалася, зберігайте її обережно — наприклад, у спеціальному контейнері. Можна ще намотати гірлянду на предмет у формі циліндра, наприклад, на трубку з картону. Так гірлянда не буде заплутуватися.

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