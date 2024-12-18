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Как можно быстро распутать гирлянду на Новый год 2025 — лайфхак

18 декабря 2024 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Как быстро распутать гирлянду на Новый год 2025 — видео инструкция, полезный лайфхак
Человек, держащий гирлянду в руках. Фото: The Guardian
Кристина Кучугурная - Редактор

Приближаются рождественские и новогодние праздники, поэтому самое время начинать украшать елку, но иногда бывает так, что не получается распутать гирлянду. В сети поделились полезными лайфхаками, которые помогут вам распутать основное украшение на елку за считанные минуты.

Соответствующим видео поделились на канале "The минимализм by AnnyDay" в YouTube.

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Распутывание гирлянды — это не самое легкое дело, на которое иногда приходится тратить кучу времени. Однако, если вы наберете немного терпения и выдержки, вам удастся облегчить себе задачу. В сети рассказали, как можно быстро и без лишних нервов распутать гирлянду.

Гирлянда
Включенная новогодняя гирлянда. Фото: Pexels

Как можно быстро и без проблем распутать гирлянду

Сначала выберите место, где будет чисто и просторно, чтобы вы могли разложить гирлянду, — это может быть стол или пол. Затем внимательно обследуйте гирлянду и найдите место, где она больше всего запуталась. Но будьте осторожны, ведь иногда на гирлянде может быть несколько скруток или узлов.

Гирлянда
Процесс распутывания гирлянды. Фото: скриншот с YouTube

Затем возьмите рукой гирлянду с одной стороны и осторожно встряхните ее, чтобы найти запутанные места. Если у вас длинная гирлянда, начинайте распутывать ее, начиная от розетки или емкости для батареек. Воспользуйтесь карандашом, чтобы распутать самые трудные места.

В процессе работы поворачивайте гирлянду, а карандаш облегчит вам доступ к разным углам и узлам. Ни в коем случае не тяните сильно карандаш, ведь вы рискуете повредить новогоднее украшение или вовсе сломать его, из-за чего оно перестанет светиться.

Как предотвратить запутывание гирлянды

Для того, чтобы гирлянда не запутывалась, храните ее осторожно — например, в специальном контейнере. Можно намотать гирлянду на предмет в форме цилиндра, например, на трубку из картона. Так гирлянда не будет запутываться.

Напомним, мы писали о том, как можно сделать украшения из бумаги на Рождество и Новый год.

Раньше мы рассказывали о том, как категорически нельзя украшать елку на Новый год 2025.

Также мы сообщали о том, как красиво украсить свой дом и двор к Новому году.

праздники лайфхаки Рождество советы Новый год 2025 гирлянда

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