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Не сидіть без світла — як можна зробити яскраву лампу з гірлянди

2 грудня 2024 22:04
Світлана Конюшенко - Редактор
Як зробити світильник з гірлянди на Новий рік і Різдво 2025 — простий лайфхак
Жінка, яка тримає світильник з гірляндами. Фото: Onet
Світлана Конюшенко - Редактор

На жаль, через російське вторгнення українцям доводиться часто сидіти без світла, тому вони придумають різні варіанти, щоб не бути в суцільній темряві. Ми розповідаємо, як зробити світильник з гірлянд, який не тільки забезпечить освітлення, а й стане прикрасою на Новий рік і Різдво.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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У 2022 році Російська Федерація незаконно вторглася на територію України, тому життя абсолютно всіх громадян перевернулося "з ніг на голову". Росіяни постійно намагаються відібрати в українців усі умови повноцінного життя, зокрема, й світло.

Армія країни-агресорки б’є не лише по житлових будинках, а й по енергетичних об’єктах, через що українцям доводиться сидіти по багато годин без електроенергії. Однак, на щастя, за цей час багато хто адаптувався і придумав собі безліч різних способів показати росіянам, що українці здатні вижити в будь-яких умовах.

Зокрема, люди навчилися жити в умовах суцільної темряви, накупивши собі безліч різних джерел світла. Ми розповідаємо, як можна зробити світильник з гірлянди не тільки щоб не сидіти в темряві, а й щоб прикрасити свою оселю на Різдво і Новий рік.

Гирлянды в банках
Світильники з гірлянд на підвіконні. Фото: Pinterest

Світильник з гірлянди — як його зробити

Перш, ніж робити світильник з гірлянди, вам потрібно взяти такі речі, як:

  • Звичайна LED-гірлянда на міні- або пальчикових батарейках
  • Ваза, скляний плафон або прозора декоративна скляна пляшка

Візьміть ці речі та покладіть гірлянду до якоїсь з вищеперерахованих ємностей. Але врахуйте, що саму частину, куди ставляться батарейки, не потрібно класти до ємності, інакше будуть проблеми. До речі, цю гірлянду можна придбати у звичайних супермаркетах, де вона коштує не більше 100 гривень.

Светильник
Створення лампи з гірлянди. Фото: скриншот з YouTube

Де можна використати цю гірлянду

Таку гірлянду можна розвісити по периметру дзеркала — її цілком вистачає на те, щоб нафарбуватися. До того ж, її можна приколоти під стелею або внизу вздовж плінтуса — так вам не потрібно буде ходити в суцільній темряві та постійно через щось перечеплятися.

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Новий рік лайфхаки поради війна в Україні відключення світла Новий рік 2025

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