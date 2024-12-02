Как сделать светильник из гирлянды на Новый год и Рождество 2025 — простой лайфхак

Женщина, держащая светильник с гирляндами. Фото: Onet

К сожалению, из-за российского вторжения украинцам приходится часто сидеть без света, поэтому они придумают разные варианты, чтобы не быть в темноте. Мы рассказываем, как сделать светильник из гирлянд, который не только обеспечит освещение, но станет украшением на Новый год и Рождество.

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В 2022 году Российская Федерация незаконно вторглась на территорию Украины, поэтому жизнь абсолютно всех граждан перевернулась "с ног на голову". Россияне постоянно пытаются отобрать у украинцев все условия полноценной жизни, в том числе, и свет.

Армия страны-агрессора бьет не только по жилым домам, но и по энергетическим объектам, поэтому украинцам приходится сидеть по много часов без электроэнергии. Однако, к счастью, за это время многие адаптировались и придумали себе множество разных способов показать россиянам, что украинцы способны выжить в любых условиях.

В частности, люди научились жить в условиях сплошной тьмы, накупив себе множество разных источников света. Мы рассказываем, как можно сделать светильник из гирлянды не только чтобы не сидеть в темноте, но и чтобы украсить свой дом на Рождество и Новый год.

Светильники с гирляндами на подоконнике. Фото: Pinterest

Светильник из гирлянды — как его сделать

Прежде, чем делать светильник из гирлянды, вам нужно взять такие вещи, как:

Обычная LED-гирлянда на мини- или пальчиковых батарейках

Ваза, стеклянный плафон или прозрачная декоративная стеклянная бутылка

Возьмите эти вещи и положите гирлянду в одну из вышеперечисленных емкостей. Но учтите, что саму часть, куда ставятся батарейки, не нужно класть в емкость, иначе будут проблемы. Кстати, эту гирлянду можно приобрести в обычных супермаркетах, где она стоит не больше 100 гривен.

Создание лампы с гирляндой. Фото: скриншот с YouTube

Где можно использовать эту гирлянду

Такую гирлянду можно развесить по периметру зеркала — ее вполне хватает на то, чтобы накраситься. К тому же, ее можно приколоть под потолком или внизу вдоль плинтуса — так вам не нужно будет ходить в сплошной тьме и постоянно через что-то перецепляться.

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