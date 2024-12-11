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Новий рік і Різдво 2025 — як зробити прикраси з паперу

11 грудня 2024 16:01
Світлана Конюшенко - Редактор
Як зробити прикраси на Новий рік 2025 з паперу — покрокова інструкція з відео
Людина, яка вирізає сніжинку з білого паперу. Фото: Pinterest
Світлана Конюшенко - Редактор

Наближається Новий рік 2025 і Різдво, тому настав час подумати про те, чим прикрасити свою оселю і ялинку на це свято. Якщо ви хочете зекономити, але водночас гарно прикрасити свій будинок до Нового року і Різдва, дізнайтеся, як можна зробити прикраси зі звичайного паперу.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Сніжинка з паперу

Щоб зробити сніжинку з паперу, вам потрібно мати під рукою такі речі, як:

  • Білий або кольоровий аркуш у формі квадрату
  • Ножиці
  • Олівець

Складіть папір навпіл по діагоналі так, щоб отримати трикутник, а потім — ще раз навпіл. Після цього одну частину поверніть до центру так, щоб сформувати гострий кут. Відріжте зайвий край так, щоб сформувався рівний конус, намалюйте візерунок і виріжте його ножицями, потім розгорніть папір і розправте отриману прикрасу.

Снежинка
Створення сніжинки з паперу. Фото: скриншот з YouTube

Зірка з паперу

Щоб зробити зірку з паперу, вам потрібно мати під рукою такі речі, як:

  • Папір
  • Ножиці 
  • Олівець
  • Паперова трубочка
  • Гарячий клей або двосторонній скотч
  • Блискітки, голографічний папір або об’ємні елементи

Виріжте з паперу дві великі зірки і на кожній з них намалюйте олівцем прямі лінії від центру до вершин. Потім зігніть кожен промінь по лініях, створивши "гострі" ребра, а ті, які ведуть до центру, — в протилежний бік. Після цього візьміть дві зірки та склейте їхні краї так, щоб нижня частина була відкритою для кріплення. 

Зробіть знизу отвір або приклейте паперову трубочку, щоб помістити зірку на верхній частині ялинки. Можете прикрасити зірку блискітками, голографічним папером або об’ємними елементами.

Звезда
Зірка з різнокольорового паперу своїми руками. Фото: скриншот з YouTube

Гірлянда з паперу

Щоб зробити гірлянду з паперу, вам потрібно мати під рукою такі речі, як:

  • Кольоровий папір
  • Клей
  • Ножиці
  • Блискітки або паперові фігурки

Поріжте папір на однакові смужки завширшки десь два сантиметра, зробіть з першої смужки кільце, скріпивши її кінці клеєм, а наступну пропустіть через це кільце, також скріпивши клеєм. Зробіть це доти, доки ваша гірлянда не буде бажаного розміру. Можете прикрасити її блискітками або вирізаними з паперу фігурками.

Гирлянда
Гірлянда з кольорового паперу. Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, як можна красиво загорнути подарунки на Новий рік. 

Раніше ми розповідали про те, як зробити гарну новорічну прикрасу зі старої лампочки.

Також ми повідомляли про те, як можна захистити новорічну ялинку від кота.

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