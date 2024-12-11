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Новый год и Рождество 2025 — как сделать украшения из бумаги

11 декабря 2024 16:01
Светлана Конюшенко - Редактор
Как сделать украшения на Новый год 2025 из бумаги — пошаговая инструкция с видео
Человек, вырезающий снежинку из белой бумаги. Фото: Pinterest
Светлана Конюшенко - Редактор

Приближается Новый год 2025 и Рождество, поэтому пора подумать о том, чем украсить свой дом и елку на этот праздник. Если вы хотите сэкономить, но, в то же время, красиво украсить свой дом к Новому году и Рождеству, узнайте, как можно сделать украшения из обычной бумаги.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Снежинка из бумаги

Чтобы сделать снежинку из бумаги, вам нужно иметь под рукой такие вещи, как:

  • Белый или цветной лист в форме квадрата
  • Ножницы
  • Карандаш

Сложите бумагу пополам по диагонали так, чтобы получить треугольник, а затем — снова пополам. После этого одну часть поверните в центр так, чтобы сформировать острый угол. Отрежьте лишний край так, чтобы сформировался ровный конус, нарисуйте узор и вырежьте его ножницами, затем разверните бумагу и расправьте полученное украшение.

Снежинка
Создание снежинки из бумаги. Фото: скриншот с YouTube

Звезда из бумаги

Чтобы сделать звезду из бумаги, вам нужно иметь под рукой такие вещи, как:

  • Бумага
  • Ножницы
  • Карандаш
  • Бумажная трубочка
  • Горячий клей или двусторонний скотч
  • Блесточки, голографическая бумага или объемные элементы

Вырежьте из бумаги две большие звезды и на каждой из них нарисуйте карандашом прямые линии от центра к вершинам. Затем согните каждый луч по линиям, создав "острые" ребра, а ведущие к центру — в противоположную сторону. После этого возьмите две звезды и склейте их края так, чтобы нижняя часть была открыта для крепления.

Сделайте снизу отверстие или приклейте бумажную трубочку, чтобы поместить звезду на верхней части елки. Вы можете украсить звезду блестками, голографической бумагой или объемными элементами.

Звезда
Звезда из разноцветной бумаги своими руками. Фото: скриншот с YouTube

Гирлянда из бумаги

Чтобы сделать гирлянду из бумаги, вам нужно иметь под рукой такие вещи, как:

  • Цветная бумага
  • Клей
  • Ножницы
  • Блесточки или бумажные фигурки

Порежьте бумагу на одинаковые полоски шириной где-то два сантиметра, сделайте из первой полоски кольцо, скрепив ее концы клеем, а следующую пропустите через это кольцо, также скрепив клеем. Сделайте это до тех пор, пока ваша гирлянда не будет желаемого размера. Можете украсить ее блестками или вырезанными из бумаги фигурками.

Гирлянда
Гирлянда из цветной бумаги. Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, как можно красиво обернуть подарки на Новый год.

Раньше мы рассказывали о том, как сделать красивое новогоднее украшение из старой лампочки.

Также мы сообщали о том, как можно защитить новогоднюю елку от кота.

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