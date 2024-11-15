Як не можна прикрашати ялинку на Новий рік 2025 — декор та кольори, що розлютять Змію

Дівчина прикрашає ялинку на Новий рік. Фото: freepik.com

Підготовка до Нового року завжди супроводжується особливою атмосферою чарівності, тепла та очікування на диво. А головний символ свята — ялинка — відіграє ключову роль у створенні новорічного настрою. У 2025 році, коли за східним календарем наступає рік Зеленої Дерев'яної Змії, варто підійти до її декорування зі смаком і врахувати не тільки нові тренди, а й уподобання самого символу.

Як не можна прикрашати ялинку у 2025 році та які кольори точно не сподобаються Зеленій Змії, дізнавайтесь далі у нашій статті.

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1. Масивні прикраси

У трендах 2025 року панують витонченість і мінімалізм. Великі іграшки, строкаті прикраси та надмірна кількість декору вже неактуальні.

Замість цього краще використовувати однотонні кульки, невеликі фігурки та стрічки в пастельних або природних кольорах. Створіть елегантний образ ялинки, використовуючи делікатні акценти.

2. Кольорові об'ємні гірлянди

Забудьте про строкаті "дощики" — їхній час минув. Гірлянди з яскравими великими лампочками поступилися місцем тонким ниткам із золотавим або сріблястим сяйвом. Такі вогники додають затишку, не перевантажуючи загальний вигляд ялинки.

3. Надмірний блиск

Перебір із блискітками та дзеркальними елементами може зробити ялинку застарілою. Натомість віддайте перевагу натуральним матеріалам: дереву, фетру або текстильним іграшкам із цікавими орнаментами.

4. Класичні кольорові схеми

Червоно-зелене поєднання вже не є обов'язковим. У моді індивідуальність і нестандартні кольорові рішення. Розгляньте пастельні тони, м'які нейтральні кольори. Така палітра гармонійно доповнить рік Змії.

5. Пластиковий декор

Уникайте надмірного використання пластикових прикрас. У тренді екологічність і вінтаж. Використовуйте старовинні скляні іграшки або створюйте прикраси власноруч із природних матеріалів, як-от дерево, льон або папір.

Дівчина прикрашає ялинку. Фото: depositphotos.com

Які кольори не варто використовувати 2025 року

Є також перелік кольорів, які можуть відлякати та навіть розлютити головний символ року Зелену Дерев'яну Змію.

За порадою астрологів, у жодному разі не використовуйте ці кольори та їх яскраві відтінки:

усі яскраві та неонові кольори — їхній яскравий вигляд може створити дисбаланс у спокійній енергетиці Змії;

— їхній яскравий вигляд може створити дисбаланс у спокійній енергетиці Змії; червоний та чорний — у великій кількості ці кольори здатні спровокувати конфлікти та залучити негатив;

— у великій кількості ці кольори здатні спровокувати конфлікти та залучити негатив; сірий — асоціюється з буденністю й рутиною, що суперечить символіці року, яка заохочує гармонійний розвиток.

Дівчина прикрашає ялинку на Новий рік. Фото: freepik.com

Раніше ми розповідали, як прикрасити ялинку на Новий рік 2025 та у яких кольорах, щоб Змія принесла удачу.

Нагадаємо, ми писали, якого кольору вдягнути новорічне вбрання та які аксесуари обрати, щоб задобрити Зелену Дерев'яну Змію.

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