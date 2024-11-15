Как нельзя украшать елку на Новый год 2025 — декор и цвета, которые разозлят Змею

Девушка украшает елку на Новый год. Фото: freepik.com

Подготовка к Новому году всегда сопровождается особой атмосферой волшебства, тепла и ожидания чуда. А главный символ праздника — елка — играет ключевую роль в создании новогоднего настроения. В 2025 году, когда по восточному календарю наступает год Зеленой Деревянной Змеи, следует подойти к ее декорированию со вкусом и учесть не только новые тренды, но и предпочтения самого символа.

Как нельзя украшать елку в 2025 году и какие цвета точно не понравятся Зеленой Змее, узнайте далее в нашей статье.

Читайте также:

Какой декор не стоит использовать в 2025 году — пять антитрендов

1. Массивные украшения

В трендах 2025 года царят утонченность и минимализм. Большие игрушки, пестрые украшения и избыточное количество декора неактуальны.

Вместо этого лучше использовать однотонные шарики, небольшие фигурки и ленты в пастельных или природных цветах. Создайте элегантный образ елки, используя деликатные акценты.

2. Цветные объемные гирлянды

Забудьте о пестрых "дождиках" — их время вышло. Гирлянды с яркими большими лампочками уступили место тонким нитям с золотистым или серебристым сиянием. Такие огоньки придают уют, не перегружая общий вид елки.

3. Чрезмерный блеск

Перебор с блестками и зеркальными элементами может сделать елку устаревшей. Отдайте предпочтение натуральным материалам: дереву, фетру или текстильным игрушкам с интересными орнаментами.

4. Классические цветовые схемы

Красно-зеленое сочетание уже не обязательное. В моде индивидуальность и нестандартные цветовые решения. Рассмотрите пастельные тона, мягкие нейтральные цвета. Такая палитра гармонично дополнит год Змеи.

5. Пластиковый декор

Избегайте чрезмерного использования пластиковых украшений. В тренде экологичность и винтаж. Используйте старинные стеклянные игрушки или создавайте украшения собственноручно из природных материалов, таких как дерево, лен или бумага.

Девушка украшает елку. Фото: depositphotos.com

Какие цвета не стоит использовать в 2025 году

Есть также список цветов, которые могут отпугнуть и даже разозлить главный символ года Зеленую Деревянную Змею.

По совету астрологов, ни в коем случае не используйте эти цвета и их яркие оттенки:

все яркие и неоновые цвета — их яркий вид может создать дисбаланс в спокойной энергетике Змеи;

— их яркий вид может создать дисбаланс в спокойной энергетике Змеи; красный и черный — в большом количестве эти цвета способны спровоцировать конфликты и привлечь негатив;

— в большом количестве эти цвета способны спровоцировать конфликты и привлечь негатив; серый — ассоциируется с обыденностью и рутиной, что противоречит символике года, поощряющей гармоничное развитие.

Девушка украшает елку на Новый год. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, как украсить елку на Новый год 2025 и в каких цветах, чтобы Змея принесла удачу.

Напомним, мы писали, какого цвета надеть новогодний наряд и какие аксессуары выбрать, чтобы задобрить Зеленую Деревянную Змею.

Также предлагаем узнать больше о символе 2025 года, главном цвете, стихии и счастливых числах.