Как хранить гирлянды на Новый год 2025, чтобы они не путались — полезные советы

И распутывать не надо — как хранить гирлянды на Новый год 2025
Наверное, у каждого была такая проблема во время украшения дома на Рождество и Новый год, как запутывание гирлянды, которую невозможно сразу распутать. Однако, существуют эффективные методы хранения гирлянд, которые помогут исправить эту проблему.
Об этом рассказывает Southern Living.
Как правильно нужно хранить гирлянды
Вращение вокруг картона
Чтобы гирлянда не запуталась, воспользуйтесь одним из самых удобных и бюджетных методов хранения. Речь идет о том, чтобы использовать остатки картонных коробок. Вырежьте ножницами прямоугольник размером примерно 30 на 15 сантиметров и начинайте вращать по его ширине гирлянду, оставив маленькую слабину, чтобы не оборвать украшение.
В конце закрепите конечности шнура, заправив их на обмотанную часть новогоднего украшения.
Использование катушки для шнуров
Еще одним эффективным методом хранения гирлянд считается использование катушки для шнуров, которая продается в любом строительном магазине. Обычно на одну катушку влезает несколько гирлянд. Просто аккуратно намотайте гирлянду на эту катушку так, чтобы не сломать огоньки.
К слову, на таких катушках есть мешки, которые мешают попаданию воды и защищают огоньки.
Завертывание в форму шара
Также можно завернуть гирлянду в форме шара — для этого возьмите одной рукой украшение с одной стороны, оставив 15 сантиметров шнура, а другой — вращайте гирлянду вокруг руки. Затем снимите с руки готовый шар и закрепите его конечности в центральной части.
Но заметьте, что после этого лучше держать такой шар в коробках или между бумагами, чтобы не сломать его.
Хранение в оригинальной коробке
Если вы купили гирлянду в магазине, не выбрасывайте ее упаковку, ведь в ней можно, собственно, и хранить гирлянду. Дело в том, что многие коробки имеют специальные стяжки, которые помогают без повреждений хранить гирлянду.
После всех рождественских и новогодних праздников просто уберите гирлянды туда, где они лежали с самого начала.
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