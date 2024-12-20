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И распутывать не надо — как хранить гирлянды на Новый год 2025

20 декабря 2024 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Как хранить гирлянды на Новый год 2025, чтобы они не путались — полезные советы
Девушка, держащая в руках гирлянду. Фото: Orf.at
Кристина Кучугурная - Редактор

Наверное, у каждого была такая проблема во время украшения дома на Рождество и Новый год, как запутывание гирлянды, которую невозможно сразу распутать. Однако, существуют эффективные методы хранения гирлянд, которые помогут исправить эту проблему.

Об этом рассказывает Southern Living.

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Вращение вокруг картона

Чтобы гирлянда не запуталась, воспользуйтесь одним из самых удобных и бюджетных методов хранения. Речь идет о том, чтобы использовать остатки картонных коробок. Вырежьте ножницами прямоугольник размером примерно 30 на 15 сантиметров и начинайте вращать по его ширине гирлянду, оставив маленькую слабину, чтобы не оборвать украшение.

В конце закрепите конечности шнура, заправив их на обмотанную часть новогоднего украшения.

Гирлянда
Вращение гирлянды вокруг картона. Фото: Pinterest

Использование катушки для шнуров

Еще одним эффективным методом хранения гирлянд считается использование катушки для шнуров, которая продается в любом строительном магазине. Обычно на одну катушку влезает несколько гирлянд. Просто аккуратно намотайте гирлянду на эту катушку так, чтобы не сломать огоньки.

К слову, на таких катушках есть мешки, которые мешают попаданию воды и защищают огоньки.

Гирлянда на катушке
Гирлянда, намотанная на катушку для шнуров. Фото: Xtraspace.co.za

Завертывание в форму шара

Также можно завернуть гирлянду в форме шара — для этого возьмите одной рукой украшение с одной стороны, оставив 15 сантиметров шнура, а другой — вращайте гирлянду вокруг руки. Затем снимите с руки готовый шар и закрепите его конечности в центральной части.

Но заметьте, что после этого лучше держать такой шар в коробках или между бумагами, чтобы не сломать его.

Складывание гирлянды
Гирлянда, сложенная в форме шара. Фото: скриншот с YouTube

Хранение в оригинальной коробке

Если вы купили гирлянду в магазине, не выбрасывайте ее упаковку, ведь в ней можно, собственно, и хранить гирлянду. Дело в том, что многие коробки имеют специальные стяжки, которые помогают без повреждений хранить гирлянду.

После всех рождественских и новогодних праздников просто уберите гирлянды туда, где они лежали с самого начала.

Гирлянда в коробке
Складывание гирлянды в коробку. Фото: Alamy

Напомним, мы писали о том, как можно сделать стильный светильник из гирлянды на Новый год.

Раньше мы рассказывали о том, как можно сделать бумажные украшения на Рождество и Новый год.

Также мы сообщали о том, как следует украсить елку на Новый год 2025.

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