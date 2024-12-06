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Мрії стануть реальністю — як загадати бажання на Новий 2025 рік

6 грудня 2024 23:44
Світлана Конюшенко - Редактор
Новий рік 2025 — як правильно сформулювати та загадати бажання, щоб воно збулося
Дівчина загадує бажання на Новий рік. Фото: freepik.com
Світлана Конюшенко - Редактор

Новорічна ніч завжди сповнена магії та надій, адже кожен хоче, щоб наступний рік приніс щастя, достаток і здійснення заповітних мрій. На Новий рік заведено загадувати бажання. Але чи знаєте ви, що саме формулювання бажання має вирішальне значення? Якщо зробити все правильно, шанси на його виконання значно зростають. 

Як позбутися негативних установок, правильно налаштувати себе на мрію й уникати типових помилок під час загадування бажання, дізнавайтесь у нашій статті. Ми зібрали найкорисніші поради психологів, астрологів та езотериків. 

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Як правильно сформулювати та загадати бажання на Новий 2025 рік — 7 простих кроків

Як стверджують психологи, крім традиційних способів — писати бажання на папірці чи спалювати його під бій курантів — існують також ефективні техніки візуалізації та роботи з емоційним станом.

Дотримуючись простих порад, ви зможете перетворити свої мрії на досяжні цілі, відчути себе на хвилі позитивної енергії та створити правильний настрій на рік Зеленої Дерев'яної Змії. Розберімось, як це зробити правильно, крок за кроком: 

Крок 1. Почніть з очищення негативних установок

Перед тим як загадувати бажання, варто позбутися думок, які обмежують вас. Наприклад:

  • "Я не зможу це зробити";
  • "Мені вже пізно щось міняти";
  • "Це неможливо";
  • "Я хочу, але...".

Переформулюйте їх у позитивні твердження:

  • "Я можу все, що захочу";
  • "Моє щастя у моїх руках";
  • "У мене достатньо ресурсів і часу, щоб реалізувати свої мрії";
  • "Я готова/готовий змінити своє життя на краще".

Фахівці радять, запишіть негативні переконання на одному боці аркуша, а позитивні — на іншому. Візьміть кілька днів, щоб прийняти ці нові установки та впустити їх у своє життя.

 

Як правильно сформулювати та загадати бажання на Новий 2025 рік — 7 простих кроків
Дівчина пише позитивні установки. Фото: depositphotos.com

Крок 2. Створіть правильний емоційний настрій

Мріяти потрібно лише у стані радості й оптимізму. Якщо ви сумуєте, маєте негативні почуття та думки, спочатку знайдіть джерело цих емоцій, спробуйте розв'язати цю проблему або підбадьорити себе:

  • подивіться улюблену комедію або послухайте улюблену музику;
  • прогуляйтесь на свіжому повітрі, побудьте на природі;
  • проведіть час із близькими або друзями;
  • спробуйте медитативні практики. 

Саме ваше емоційне піднесення створить потужний енергетичний імпульс, який допоможе налаштуватися на здійснення мрій.

 

Як правильно сформулювати бажання
Дівчина зі свічкою. Фото: freepik.com

Крок 3. Формулюйте бажання чітко й позитивно

Важливо правильно висловлювати свої бажання:

  • Замість "Я хочу отримати нову роботу" скажіть: "Я працюю на роботі, яка приносить мені задоволення та хороший дохід".
  • Уникайте слів із часткою "не", наприклад, замість "Я не хворію" скажіть "Я здоровий і сповнений енергії".

Чітко сформульовані мрії налаштовують ваш мозок на пошук шляхів їх досягнення.

 

Які прості поради допоможуть виконати бажання на Новий рік
Дівчина записує бажання на листок. Фото: freepik.com

Крок 4. Використовуйте традиційні ритуали

Ось кілька перевірених новорічних ритуалів для загадування бажань:

  • Написати бажання на папері й спалити його під бій курантів, а попіл випити разом із шампанським.
  • Загадати бажання рівно в 00:00
  • Покласти листок із бажанням під подушку. Вранці витягніть один із записаних варіантів — це і буде ваше головне бажання року.
  • Записати свої бажання на листку сховати їх у гарну скриньку, пляшку тощо. 
  • Зробити карту бажань: наклейте на неї зображення, які символізують ваші мрії, і розмістіть її на видному місці.

 

Новорічні ритуали для загадування бажання
Жінки святкують Новий рік. Фото: freepik.com

Крок 5. Не загадуйте бажань, які можуть нашкодити

Астрологи та езотерики радять уникати таких бажань:

  • незліченних багатств — це може спровокувати зворотний ефект;
  • кохання конкретної людини — краще сформулюйте, які риси ви хочете бачити у своєму партнері;
  • негативу щодо інших — усе погане може повернутися до вас.

 

Що не можна загадувати на Новий рік
Янгол на новорічній ялинці. Фото: freepik.com

Крок 6. Довіртеся передноворічній хвилі

Новорічний період — найкращий час для загадування бажань, оскільки енергетика у ці дні посилена. Це час, коли люди мають піднесений настрій, відчувають надію й часто прагнуть змінити життя на краще. Використайте цей шанс, щоб осідлати хвилю святкової атмосфери.

Крок 7. Робіть кроки до реалізації мрій

Пам'ятайте, що загадування бажань — лише перший етап. Далі важливо діяти! Якщо хочете змінити роботу — починайте пошук вакансій та розсилайте резюме. Мрієте про нові стосунки — відкрийтеся для знайомств.

Новорічна магія — це лише половина успіху. Інша половина залежить від ваших зусиль і віри в себе. Дотримуйтеся цих порад, і нехай ваш 2025 рік стане початком здійснення найзаповітніших мрій!

 

Як правильно сформулювати та загадати бажання на Новий 2025 рік
Веселе святкування Нового року. Фото: freepik.com

Раніше ми розповідали, як зробити карту бажань на Новий 2025 рік. 

Нагадаємо, ми писали, які речі необхідно викинути до Нового року 2025, щоб залучити удачу. 

Також пропонуємо вам дізнатися, як зустріти Новий 2025 рік за феншуєм, щоб привабити удачу, щастя та гармонію.

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