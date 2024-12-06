Новый год 2025 — как правильно сформулировать и загадать желание, чтобы оно сбылось

Девушка загадывает желание на Новый год. Фото: freepik.com

Новогодняя ночь всегда полна магии и надежд, ведь каждый хочет, чтобы следующий год принес счастье, изобилие и исполнение заветных мечт. На Новый год принято загадывать желания. Но знаете ли вы, что сама формулировка желания имеет решающее значение? Если сделать все верно, шансы на его выполнение значительно возрастают.

Как избавиться от негативных установок, правильно настроить себя на мечту и избегать типичных ошибок при загадке желания, узнайте в нашей статье. Мы собрали самые полезные советы психологов, астрологов и эзотериков.

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Как утверждают психологи, кроме традиционных способов — писать желание на бумажке или сжигать его под бой курантов — существуют также эффективные техники визуализации и работы с эмоциональным состоянием.

Следуя простым советам, вы сможете превратить свои мечты в достижимые цели, почувствовать себя на волне положительной энергии и создать правильное настроение на год Зеленой Деревянной Змеи. Разберемся, как это сделать правильно, шаг за шагом:

Шаг 1. Начните с очищения от отрицательных установок

Перед тем как загадывать желания, стоит избавиться от ограничивающих вас мыслей. Например:

"Я не смогу это сделать";

"Мне уже поздно что-то менять";

"Это невозможно";

"Я хочу, но...".

Переформулируйте их в положительные утверждения:

"Я могу все, что захочу";

"Мое счастье в моих руках";

"У меня достаточно ресурсов и времени, чтобы реализовать свои мечты";

"Я готова/готов изменить свою жизнь к лучшему".

Специалисты советуют, запишите отрицательные убеждения на одной стороне листа, а положительные — на другой. Дайте себе несколько дней, чтобы принять новые установки и впустить их в свою жизнь.

Девушка пишет положительные установки. Фото: depositphotos.com

Шаг 2. Создайте правильное эмоциональное настроение

Мечтать нужно только в состоянии радости и оптимизма. Если вы в печали, испытываете негативные чувства и мысли, сначала найдите источник этих эмоций, попробуйте решить эту проблему или взбодрить себя:

посмотрите любимую комедию или послушайте любимую музыку;

прогуляйтесь на свежем воздухе, побудьте на природе;

проведите время с близкими или друзьями;

попробуйте медитативные практики.

Именно ваш эмоциональный подъем создаст мощный энергетический импульс, который поможет настроиться на исполнение мечтаний.

Девушка со свечой. Фото: freepik.com

Шаг 3. Формулируйте желание четко и положительно

Важно правильно выражать свои желания:

Вместо "Я хочу получить новую работу" скажите: "Я работаю на работе, которая доставляет мне удовольствие и хороший доход".

Избегайте слов с частицей "не", например, вместо "Я не болею" скажите "Я здоров и полон энергии".

Четко сформулированные мечты настраивают ваш мозг на поиск путей их достижения.

Девушка записывает желание на лист. Фото: freepik.com

Шаг 4. Используйте традиционные ритуалы

Вот несколько проверенных новогодних ритуалов для загадывания желаний:

Написать желание на бумаге и сжечь его под бой курантов, а пепел выпить вместе с шампанским.

и сжечь его под бой курантов, а пепел выпить вместе с шампанским. Загадать желание ровно в 00:00 .

. Положить лист с желанием под подушку . Утром вытяните один из записанных вариантов — это и будет ваше главное желание года.

. Утром вытяните один из записанных вариантов — это и будет ваше главное желание года. Записать свои желания на листе спрятать его в красивую коробку, бутылку и т.д.

спрятать его в красивую коробку, бутылку и т.д. Сделать карту желаний: наклейте на нее изображения, символизирующие ваши мечты, и разместите ее на видном месте.

Женщины празднуют Новый год. Фото: freepik.com

Шаг 5. Не загадывайте желания, которые могут навредить

Астрологи и эзотерики советуют избегать следующих желаний:

бесчисленных богатств — это может спровоцировать обратный эффект;

— это может спровоцировать обратный эффект; любовь конкретного человека — лучше сформулируйте, какие черты вы хотите видеть в своем партнере;

— лучше сформулируйте, какие черты вы хотите видеть в своем партнере; негатива по отношению к другим — все плохое может вернуться к вам.

Ангел на новогодней елке. Фото: freepik.com

Шаг 6. Доверьтесь предновогодней волне

Новогодний период — лучшее время для загадывания желаний, поскольку энергетика в эти дни усилена. Это время, когда люди имеют приподнятое настроение, чувствуют надежду и часто стремятся изменить жизнь к лучшему. Используйте этот шанс, чтобы оседлать волну праздничной атмосферы.

Шаг 7. Делайте шаги к реализации мечт

Помните, что загадывание желаний — только первый этап. Дальше важно действовать! Если хотите сменить работу, начинайте поиск вакансий и рассылайте резюме. Мечтаете о новых отношениях — откройтесь для знакомств.

Новогодняя магия — это лишь половина успеха. Другая половина зависит от ваших усилий и веры в себя. Следуйте этим советам, и пусть ваш 2025 год станет началом осуществления самых заветных мечт!

Веселое празднование Нового года. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, как сделать карту желаний на Новый 2025 год.

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