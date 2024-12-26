Василів день 2025 — коли це свято, традиції і що категорично не можна робити

Молода вірянка біля свічок у церкві. Фото: Pexels

Незабаром День святого Василя Великого або Василів день, а це велике свято як для вірян, так і для народу. Ми розповідаємо, коли відзначається це свято, які існують цікаві традиції і що категорично забороняється робити цього дня, щоб не накликати біду.

Новини.LIVE детально розповідає про це свято.

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Коли відзначається День святого Василя Великого

Раніше люди в Україні відзначали це важливе свято 14 січня, тобто, на Старий Новий рік, однак, нещодавно церква перейшла на новоюліанський календар, а тому це свято зсунулося на 13 днів назад. Тепер українці святкуватимуть День святого Василя Великого на Новий рік, тобто, першого січня.

Зображення святого Василя Великого. Фото ілюстративне: Pinterest

Які традиції існують на День святого Василя Великого

Засівання у Василів день

Вранці хлопці ходять будинками сусідів, співаючи обрядові пісні та засіваючи в хатах зерном. Так вони бажають господарям будинків рясний майбутній врожай. Зазвичай засівають вівсом, ячменем, пшеницею і житом, але ні в якому разі не гречкою і горохом, адже вважається, що можна накликати біду.

Молотіння "дідуха" у Василів день

"Дідух" — це символ Різдва, тому українці обов’язково ставили його у це свято. Той, хто перший увійде до хати цього дня для засівання, мав можливість "обмолотити" цей символ. Після цього насіння тримали до посівної, а самого "дідуха" спалювали.

Полазник у Василів день

"Полазником" у народі називали людину, яка першою приходила відвідати господарів оселі. Її запрошували в гості, а якщо її прийняти щедро, то можна залучити добробут у майбутній рік. Причому, "полазниками" могли бути навіть собаки або кішки.

Які речі категорично не можна робити у День святого Василя Великого

По-перше, у Василів день категорично не можна засівати дівчатам і жінкам. Це можуть робити виключно чоловіки, а зазвичай засівають юнаки або хлопчики. До того ж, дівчину першою не можна запрошувати до будинку цього дня, адже за традицією першим до хати повинен увійти чоловік.

Ще у День святого Василя Великого не можна рахувати дрібні гроші, адже вони можуть залишити по собі злидні.

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