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Коли буде Василів день 2025 — традиції і заборони свята

26 грудня 2024 06:47
Світлана Конюшенко - Редактор
Василів день 2025 — коли це свято, традиції і що категорично не можна робити
Молода вірянка біля свічок у церкві. Фото: Pexels
Світлана Конюшенко - Редактор

Незабаром День святого Василя Великого або Василів день, а це велике свято як для вірян, так і для народу. Ми розповідаємо, коли відзначається це свято, які існують цікаві традиції і що категорично забороняється робити цього дня, щоб не накликати біду.

Новини.LIVE детально розповідає про це свято.

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Коли відзначається День святого Василя Великого

Раніше люди в Україні відзначали це важливе свято 14 січня, тобто, на Старий Новий рік, однак, нещодавно церква перейшла на новоюліанський календар, а тому це свято зсунулося на 13 днів назад. Тепер українці святкуватимуть День святого Василя Великого на Новий рік, тобто, першого січня.

Василий Великий
Зображення святого Василя Великого. Фото ілюстративне: Pinterest

Які традиції існують на День святого Василя Великого

Засівання у Василів день

Вранці хлопці ходять будинками сусідів, співаючи обрядові пісні та засіваючи в хатах зерном. Так вони бажають господарям будинків рясний майбутній врожай. Зазвичай засівають вівсом, ячменем, пшеницею і житом, але ні в якому разі не гречкою і горохом, адже вважається, що можна накликати біду.

Молотіння "дідуха" у Василів день

"Дідух" — це символ Різдва, тому українці обов’язково ставили його у це свято. Той, хто перший увійде до хати цього дня для засівання, мав можливість "обмолотити" цей символ. Після цього насіння тримали до посівної, а самого "дідуха" спалювали.

Полазник у Василів день

"Полазником" у народі називали людину, яка першою приходила відвідати господарів оселі. Її запрошували в гості, а якщо її прийняти щедро, то можна залучити добробут у майбутній рік. Причому, "полазниками" могли бути навіть собаки або кішки.

Які речі категорично не можна робити у День святого Василя Великого

По-перше, у Василів день категорично не можна засівати дівчатам і жінкам. Це можуть робити виключно чоловіки, а зазвичай засівають юнаки або хлопчики. До того ж, дівчину першою не можна запрошувати до будинку цього дня, адже за традицією першим до хати повинен увійти чоловік. 

Ще у День святого Василя Великого не можна рахувати дрібні гроші, адже вони можуть залишити по собі злидні.

Нагадаємо, ми писали про те, що категорично не можна робити на Різдво, щоб не накликати нещастя. 

Раніше ми розповідали про те, які цікаві традиції і важливі заборони існують на Різдво 2025. 

Також ми повідомляли про те, чому Новий рік відзначається першого січня. 

свята традиції церква заборони дата Василів день

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