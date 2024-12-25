25 грудня 2024 — Різдво, що категорично не можна робити, традиції та іменини

25 грудня українці святкують Різдво — традиції та заборони
25 грудня — день, багатий на різноманітні свята, іменини та історичні події. В цей день християни святкують Різдво Христове.
Новини.LIVE розповідає, які свята відзначають та чого краще не робити у цей день.
Церковні свята 24 грудня
Різдво Христове
25 грудня християни святкують Різдво Христове — одне з найважливіших свят року. Цей день символізує народження Ісуса Христа, Спасителя, у Вифлеємі. У багатьох храмах проводяться урочисті літургії. В цей день розпочинаються Святки — 12 святкових днів зимового циклу.
Що не можна робити 25 грудня:
- Не можна працювати фізично
У цей день не слід займатися важкою фізичною працею: робити ремонт, прибирати чи займатися іншими господарськими справами. Це час для молитви, духовного зосередження та відпочинку.
- Не можна сваритися та ображати інших
Цей день сповнений миру та любові. Сварки, образи, суперечки чи будь-яка форма агресії вважаються гріхом.
- Не можна влаштовувати гучних вечірок
Різдво Христове — духовне свята, а тому важливо дотримуватися спокійної та гармонійної атмосфери.
Прикмети та традиції 25 грудня
В цей день люди моляться, співають колядки та прославляють народження Ісуса Христа. Родини збираються на святкову вечерю із традиційними стравами— індичкою, пирогами, узвар, кутя та запечена риба.
В цей день рідні обмінюються подарунками та проводять час разом.
- Якщо дим у димарі піднімається вгору, це знак гарної погоди, а якщо стелиться по землі – зима буде затяжною.
- Якщо на Різдво тепло – весна буде ранньою.
- Морозна і ясна погода обіцяє гарний урожай.
- Кажуть, що чим більше добра зробиш цього дня, тим більше благ отримаєш у майбутньому.
- Вважається, що сонце на Різдво приносить щастя та багатство.
Іменини 24 грудня
У цей день іменини святкують:
- Спиридон — на честь святого Спиридона Триміфунтського, одного з найбільш шанованих святих.
- Олексій — вшановується святий Олексій Чудотворець.
- Петро — на честь святого апостола Петра (за старим стилем).
Нагадаємо, які молитви варто прочитати на Різдво. Також поділилися порадами, як правильно привітати рідних та близьких з Різдвом.
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