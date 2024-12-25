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25 грудня українці святкують Різдво — традиції та заборони

25 грудня 2024 05:45
Валерія Максименко - Редактор
25 грудня 2024 — Різдво, що категорично не можна робити, традиції та іменини
Родина прикрашає ялинку на Різдво. Фото: Pexels
Валерія Максименко - Редактор

25 грудня — день, багатий на різноманітні свята, іменини та історичні події. В цей день християни святкують Різдво Христове.

Новини.LIVE розповідає, які свята відзначають та чого краще не робити у цей день.

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Різдво Христове

25 грудня християни святкують Різдво Христове — одне з найважливіших свят року. Цей день символізує народження Ісуса Христа, Спасителя, у Вифлеємі. У багатьох храмах проводяться урочисті літургії. В цей день розпочинаються Святки — 12 святкових днів зимового циклу.

Традиції на Різдво
Різдвяна вечеря. Фото: Pinterest

Що не можна робити 25 грудня:

  • Не можна працювати фізично

У цей день не слід займатися важкою фізичною працею: робити ремонт, прибирати чи займатися іншими господарськими справами. Це час для молитви, духовного зосередження та відпочинку.

  • Не можна сваритися та ображати інших

Цей день сповнений миру та любові. Сварки, образи, суперечки чи будь-яка форма агресії вважаються гріхом.

  •  Не можна влаштовувати гучних вечірок

Різдво Христове — духовне свята, а тому важливо дотримуватися спокійної та гармонійної атмосфери.

Прикмети та традиції 25 грудня

В цей день люди моляться, співають колядки та прославляють народження Ісуса Христа. Родини збираються на святкову вечерю із традиційними стравами— індичкою, пирогами, узвар, кутя та запечена риба.

Прикмети на Різдво
Різдвяна кутя. Фото: Pinterest

В цей день рідні обмінюються подарунками та проводять час разом.

  • Якщо дим у димарі піднімається вгору, це знак гарної погоди, а якщо стелиться по землі – зима буде затяжною.
  • Якщо на Різдво тепло – весна буде ранньою.
  • Морозна і ясна погода обіцяє гарний урожай.
  • Кажуть, що чим більше добра зробиш цього дня, тим більше благ отримаєш у майбутньому.
  • Вважається, що сонце на Різдво приносить щастя та багатство.

Іменини 24 грудня  

У цей день іменини святкують:  

  • Спиридон — на честь святого Спиридона Триміфунтського, одного з найбільш шанованих святих.
  • Олексій — вшановується святий Олексій Чудотворець.
  • Петро — на честь святого апостола Петра (за старим стилем).

Нагадаємо, які молитви варто прочитати на Різдво. Також поділилися порадами, як правильно привітати рідних та близьких з Різдвом.

свята традиції іменини грудень Різдво

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