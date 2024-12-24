Колядки на Різдво 2024 для дорослих — смішні та жартівливі вірші на свято 25 грудня

Українці у Львові святкують Різдво. Фото: zbruc.eu

Різдво Христове — одне з найулюбленіших свят в Україні, яке об'єднує родини та наповнює оселі теплом і радістю. Невід'ємною частиною святкування є колядування — давня традиція, що передається з покоління в покоління. Колядки, особливо жартівливі, додають святу веселощів та створюють неповторну атмосферу.

Новини.LIVE зібрали для Вас добірку веселих та жартівливих колядок для дорослих на Різдво 2024, які стануть чудовим доповненням до свята.

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Веселі та жартівливі колядки для дорослих на Різдво 2024

Жартівливі колядки завжди були популярні серед українців, адже вони додають гумору та розваг до святкування. Такі колядки часто містять кумедні побажання та жарти, що підіймають настрій усім присутнім.

Якщо ви плануєте відвідати друзів чи родичів під час Різдва, короткі веселі колядки та вірші стануть чудовим способом привітати господарів оселі та розвеселити усю компанію. Вони легкі для запам'ятовування та виконання.

Українці у Львові святкують Різдво. Фото: zbruc.eu

Короткі жартівливі колядки для тих, хто збирається у гості:

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п'ятака.

Одчиняйте скриньку,

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок,

Та давайте п'ятачок.

***

Ми прийшли колядувати,

Ви готуйтесь наливати —

Приготуйте ви вино,

Щоб рікой воно текло.

***

Колядую, колядую,

Смак горілки носом чую,

Наливайте по сто грам,

Буде добре Вам і нам.

***

Коляд, коляд, колядниця,

Дайте тітко похмелиться,

Сала, м'яса, ковбаси

Та двадцятку на труси!

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А пісна не така,

Дай, діду, п'ятака.

А ти, бабо, гривню,

Бо всю воду вип'ю!

***

Коляд, коляд, коляда!

Холод взимку не біда.

Двері швидше відчиніть,

Нас до себе запустіть!

Всі, хто є у вашій хаті,

Будуть дужі та багаті!

На городі вродять густо

І картопля, і капуста,

Помідори й огірочки

І для сина, і для дочки.

Ось промова в нас така!

Ви ж готуйте п'ятака!

***

Колядую-дую,

Ковбасу чую,

А ще мало,

Дайте сало.

Сало велике,

Лико порвалось,

Сало зосталось.

Добрий вечір!

***

Коляд-коляд-колядець,

А я хлопець-молодець

Я прийшов до вас додому

У ці царськії хороми.

Я ходив, колядував,

Усе думав та гадав,

Чи дадуть мені грошину

Хоч маленьку копійчину,

Чи дадуть мені цукерку,

Ну або ще щось смачненьке...

Файну колядку знаю я

Ось моя вся коляда.

***

Добрий вечір, господарю!

Винось нам ковбасок пару!

Ой походи коло пічки,

Пошукай нам перепічки.

Винось сала, не скупися,

Щоб ячмінь твій уродився.

Щоб нажали сто кіп жита,

Щоб сім'я була вся сита!

Щоб скотина водилася,

Щоб пшениця родилася,

Щоб у хаті всього мали —

Колядників пригощали!

Українки колядують на Різдво. Фото: apostrophe.ua

Різдво — це час, коли хочеться дарувати тепло та радість. Проте, часто наші близькі, рідні та друзі знаходяться далеко. Красиві та веселі колядки, надіслані у повідомленнях, стануть чудовим способом передати святковий настрій.

Красиві та веселі колядки, які можна відправити повідомленням, щоб привітати з Різдвом:

Щоб ви міряли гривні мискою,

А діточок своїх — колискою,

Щоб кожна жона цвіла, як весна,

А кожен чоловік аби жив до ста!

Будьте веселі й багаті,

Як осінь на Прикарпатті,

Будьте такі здорові,

Як зима у Чорногорі.

З Різдвом Христовим!

***

Віє вітер з гір

Та до вас у двір,

Проситься до хати

Заколядувати.

Ви його почуйте,

Смакоту готуйте!

Бога прославляйте,

Нас не забувайте!

***

Нехай різдвяні пряники

Самі знаходять вас!

Най пампушки нагадують

Про цей святковий час!

А друзі із родиною

Потішать вас разом!

Радійте з Україною!

Вітайте всіх з Різдвом!

***

Нехай кутя Вам буде з медом й маком,

Веселою хай буде коляда!

І свят, і буднів Вам — в добрі зі смаком,

Нехай розквітне сила молода!

***

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

***

Вже різдвяна ніч надходить.

По хатах Ангелик ходить.

Із Різдвом вас всіх вітає

Щастя й радості бажає!

Христос ся рождає!

***

Із Різдвом Христовим

Ми щиро вітаєм!

Щастя й здоров’я

Ми усім бажаєм!

Нехай віра в серці

Кожного засяє,

Матір Божа з неба

Усіх привітає!

***

Нехай вам засяють різдвяні вогні!

Здоров'я й добробуту в вашій сім'ї!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа вся ваша сім'я.

Щоб рік що наступить,

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі і в справах усіх!

***

Хай різдвяна добра казка

Подарує тепло й ласку,

Хай різдвяні світлі зорі

Знищать смуток весь і горе!

Щастя, радість і добро

Хай несе до вас Різдво!

**

Нехай різдвяна зірниця

Освітить радістю лиця,

Нехай вкаже шлях до любові,

Щоб ви були веселі та здорові!

***

Різдвяна нічка особлива:

Христос родився на землі!

Хай буде свято це щасливим,

хай сяє зіронька в імлі!

***

Хай джазовий настрій зимових свят

До вас прилетить на крилах коляд!

Хай спокій, як кіт білий, ляже до ніг

Дивитись, як тихо падає сніг!

Адже на Різдво ви так довго чекали —

Побути в теплі зі своїми думками!

Раніше ми ділилися святковою добіркою класичних та старовинних колядок, які звеселять та подарують особливий настрій на Різдво. У цій статті ви також знайдете відео.

Нагадаємо, ми публікували добірку коротких, простих, веселих, та старовинних колядок для дітей різного віку.

Також ми розповідали, як в Україні з'явилася традиція колядувати, що вона означає та як правильно виконувати колядки.