Як правильно колядувати на Різдво 2024 — навіщо це робити та що означає

Українці відзначають Різдво у Львові. Фото: alamy.com

Різдво Христове — одне з найголовніших християнських свят, яке в Україні щорічно супроводжується низкою унікальних традицій. Однією з найпопулярніших є колядування — звичай, що об'єднує співи, вшанування та побажання щастя. Українці 2024 року святкуватимуть Різдво за новоюліанським календарем — 25 грудня, а Святвечір припадатиме на 24 грудня.

Як з'явилася традиція колядувати, що вона означає та як правильно виконувати колядки — розберімось в історії, символіці та сучасній практиці цього стародавнього звичаю.

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Що таке коляда

Коляда — давньоукраїнська богиня неба, мати Сонця та дружина Дажбога, одна з найвпливовіших постатей у слов'янській міфології. Її ім'я походить від слова "коло", що символізує сонце, циклічність життя та плин часу.

Згідно з легендою, Коляда щороку народжує нове сонце — Божича, що відбувається у найдовшу зимову ніч, тобто у день зимового сонцестояння. У цей час їй необхідно протистояти богині Марі, яка прагне зупинити народження сонця й встановити вічну зиму. Щоб сховатися від Мари, Коляда перетворюється на козу — звідси традиція перевдягатися у цю тварину під час колядування.

Але, Коляда — це не лише ім'я богині, а й назва свята, яке її вшановує. Також Колядою називали Дідуха — сніп із житніх колосків, який слугував головним символом свята до появи ялинки, а також святковий хліб чи калач, що займав центральне місце на столі.

Богиня Коляда та її син Божич. Фото: google.com

Що таке колядки

Колядки — це обрядові пісні, які виконуються для прославлення господарів дому, побажання їм здоров'я, достатку та щастя. Тексти колядок нерідко поєднують язичницькі та християнські мотиви, що свідчить про поступове злиття стародавніх вірувань із релігійними традиціями.

Колядники на Різдво в Україні. Фото: google.com

Як саме з'явилася традиція колядування

Природно, що традиція колядування зародилася ще за язичницьких часів та пов'язана із зимовим сонцеворотом (днем зимового сонцестояння). Колядники символізували душі предків, які, за віруваннями, могли приходити до живих у цей магічний час, коли межа між світами зникала.

З прийняттям християнства обряд поступово видозмінився: тексти набули євангельських сюжетів, а сама традиція почала асоціюватися з народженням Ісуса Христа.

Українці колядують на Різдво. Фото: Ольга Пілюгіна

У XVIII столітті почали з'являтися "Богогласники" — збірники релігійних колядок, які з часом увійшли до народного репертуару. Найвідомішою з них є "Нова радість стала".

Навіщо українці колядують

Колядки — це не лише розвага, а й глибокий символічний зміст.Наші предки вірили, що слова колядок мають магічну силу, здатну впливати на майбутнє.

Сьогодні ці співи величають Бога. Також це спосіб побажати щастя та добробуту. Колядування об'єднує покоління, передаючи культуру від старших до молодших.

Колядники на Різдво. Фото: Efrem Lukatsky

Як правильно колядувати

Перед початком колядування варто вивчити тексти пісень та підготувати костюми. Традиційно колядники вдягаються у вишиванки, кожухи та шапки, а також несуть із собою зірку — символ Вифлеємської зірки, що сповістила про народження Христа.

Гурт колядників зазвичай складається з 10-20 осіб, серед яких є "звіздар" (несе зірку), "дзвонар" (дзвонить у дзвоник) та "міхоноша" (збирає подарунки). У деяких регіонах до гурту входять музиканти, що грають на скрипці, бубні та трембіті.

Колядки виконують для кожного члена родини, а також для особливих груп, таких як вчителі чи священники. У текстах звучать побажання здоров'я, щастя та добробуту.

Господарі повинні запросити колядників до хати або пригостити їх на подвір'ї. Традиційно їх обдаровують солодощами, пирогами або грошима.

Тож, колядування — це не лише святкова забава, але й важливий елемент культурної спадщини України. Воно об'єднує людей, зберігає зв'язок із минулим і дарує тепло кожному, хто бере участь у цьому святковому дійстві. Дотримуйтесь традицій, колядуйте з радістю, і нехай Різдво принесе у ваш дім щастя, здоров'я та добробут!

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