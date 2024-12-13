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Почему украинцы колядуют на Рождество и как правильно это делать

13 декабря 2024 13:43
Светлана Конюшенко - Редактор
Как правильно колядовать на Рождество 2024 — зачем это делать и что значит
Украинцы отмечают рождество во Львове. Фото: alamy.com
Светлана Конюшенко - Редактор

Рождество Христово — один из самых главных христианских праздников, который в Украине ежегодно сопровождается рядом уникальных традиций. Одной из самых популярных является колядование — обычай, объединяющий пение, чествование и пожелания счастья. Украинцы в 2024 году будут праздновать Рождество по новоюлианскому календарю — 25 декабря, а Сочельник будет приходиться на 24 декабря.

Как появилась традиция колядовать, что она значит и как правильно выполнять колядки — разберемся в истории, символике и современной практике этого древнего обычая.

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Что такое коляда

Коляда — древнеукраинская богиня неба, мать Солнца и жена Дажбога, одна из самых влиятельных фигур в славянской мифологии. Ее имя происходит от слова "коло", символизирующего солнце, цикличность жизни и течение времени.

Согласно легенде, Коляда каждый год рождает новое солнце — Божича, происходит это в самую длинную зимнюю ночь, то есть в день зимнего солнцестояния. В это время ей необходимо противостоять богине Маре, стремящейся остановить рождение солнца и установить вечную зиму. Чтобы скрыться от Мары, Коляда превращается в козу — отсюда традиция переодеваться в это животное во время колядования.

Но Коляда — это не только имя богини, но и название праздника, которым ее чествует. Также Колядой называли Дидух — сноп из ржаных колосьев, который служил главным символом праздника до появления елки, а также праздничный хлеб или калач, занимавший центральное место на столе.

 

Что такое коляда
Богиня Коляда и ее сын Божич. Фото: google.com

Что такое колядки

Колядки — это обрядовые песни, которые исполняются для прославления хозяев дома, пожелания им здоровья, изобилия и счастья. Тексты колядок нередко сочетают языческие и христианские мотивы, что свидетельствует о постепенном слиянии древних верований с религиозными традициями.

 

Что такое колядки
Рождественские колядники в Украине. Фото: google.com

Как именно появилась традиция колядования

Естественно, что традиция колядования зародилась еще в языческие времена и связана с зимним солнцеворотом (днем зимнего солнцестояния). Колядники символизировали души предков, которые по верованиям могли приходить к живым в это магическое время, когда граница между мирами исчезала.

С принятием христианства обряд постепенно видоизменился: тексты приобрели евангельские сюжеты, а сама традиция начала ассоциироваться с рождением Иисуса Христа.

 

Как именно появилась традиция колядования
Украинцы колядуют на Рождество. Фото: Ольга Пилюгина

В XVIII веке начали появляться "Богогласники" — сборники религиозных колядок, которые со временем вошли в народный репертуар. Самой известной из них "Нова радість стала".

 

Зачем украинцы колядуют

Колядки — это не только развлечение, но и глубокое символическое содержание. Наши предки верили, что слова колядок обладают магической силой, способной влиять на будущее.

Сегодня этим пением величают Бога. Это также способ пожелать счастья и благополучия. Колядование объединяет поколение, передавая культуру от старших к младшим.

 

Зачем украинцы колядуют
Колядники на Рождество. Фото: Efrem Lukatsky

Как правильно колядовать

Перед началом колядования следует изучить тексты песен и подготовить костюмы. Традиционно колядники одеваются в вышитые сорочки, кожухи и шапки, а также несут с собой звезду — символ Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Христа.

Группа колядников обычно состоит из 10-20 человек, среди которых есть "звездочет" (несет звезду), "звонарь" (звонит в колокол) и "михоноша" (собирает подарки). В некоторых регионах в группу входят музыканты, играющие на скрипке, бубне и трембите.

Колядки выполняют для каждого члена семьи, а также для особых групп, таких как учителя или священники. В текстах звучат пожелания здоровья, счастья и благополучия.

Хозяева должны пригласить колядников в дом или угостить их во дворе. Традиционно их одаривают сладостями, пирогами или деньгами.

 

Колядование — это не только праздничная забава, но и важный элемент культурного наследия Украины. Оно объединяет людей, сохраняет связь с прошлым и дарит тепло каждому, кто участвует в этом праздничном действе. Следуйте традициям, колядуйте с радостью, и пусть Рождество принесет в ваш дом счастье, здоровье и благополучие!

Ранее мы рассказывали, как весело отметить Рождество в 2024 году, соединив давние традиции с современным стилем жизни.

Напомним, мы писали, как красиво завернуть подарки на Рождество 25 декабря или Новый 2025 год.

Также мы собрали короткие, простые, веселые, старинные и красивые колядки для детей всех возрастов, чтобы сделать ваши рождественские вечера еще теплее и радостнее.

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