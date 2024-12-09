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Коли найдовша ніч 2024 року — точна дата зимового сонцестояння

9 грудня 2024 05:05
Світлана Конюшенко - Редактор
Коли день зимового сонцестояння 2024 — точна дата, що означає, традиції та заборони
Дівчина насолоджується сонцем взимку. Фото: istockphoto.com
Світлана Конюшенко - Редактор

День зимового сонцестояння — унікальний час, що дарує нам найдовшу ніч року та водночас символізує перемогу світла над темрявою, адже з цього моменту дні стають довшими. Свято має свої особливості, традиції, звичаї та заборони. 

Новини.LIVE розповідає, коли відбудеться зимове сонцестояння 2024 року, чому це явище важливе, які традиції та заборони особливого дня.

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Що таке зимове сонцестояння 

Зимове сонцестояння — це водночас астрономічне явище та давнє свято, що символізувало для наших предків перемогу світла над темрявою. За часів язичництва святкували народження Коляди — бога Сонця. 

З погляду науки, це час, коли Сонце займає найнижчу точку щодо земного горизонту. Головне небесне світило знаходиться найближче до Землі за весь рік. 

Світловий період року стає найкоротшим, а ніч — найдовшою. Після цього дні починають поступово збільшуватися, що триває аж до літнього сонцестояння. 

 

Що таке зимове сонцестояння
Сонячне проміння пробивається крізь дерева. Фото: pixabay.com

Коли день зимового сонцестояння 2024 року — точна дата та час

2024 року зимове сонцестояння відбудеться 21 грудня об 11:19 за Києвом. Цього дня тривалість світлового дня складе лише 8 годин 4 хвилини та 17 секунд.

В цей період у Північній півкулі розпочинається астрономічна зима, а у Південній — астрономічне літо. Так триватиме до дня літнього сонцестояння.

 

Коли день зимового сонцестояння 2024 року — точна дата та час
Яскраве сонце взимку. Фото: istockphoto.com

Які традиції дня зимового сонцестояння в Україні 

Наші пращури вірили, що в найдовшу ніч року межа між світами живих і мертвих тоншає, тому вшановували предків. А основні традиції включали:

  1. Прикрашання оселі. Використовували ялинові гілки для захисту від злих сил.
  2. Розпалювання багаття. Вогонь символізував перемогу світла над темрявою.
  3. Обряди та гадання. У свято співали обрядові пісні, ворожили на майбутнє, випікали особливий хліб у вигляді сонця, загадували бажання.

 

Які традиції дня зимового сонцестояння в Україні
Обрядовий хліб Бойківський керечун. Фото: galinfo.com.ua

Що потрібно робити в день зимового сонцестояння

Зимове сонцестояння — це час відродження та нових можливостей. Тож, цей день варто провести у гармонії, затишній атмосфері з близькими людьми, налаштувавшись на позитивні зміни у житті.

Вважається, що енергія дня особливо сильна, тому рекомендовано:

  • загадувати бажання, які неодмінно здійсняться;
  • складати нові плани;
  • скласти план дій, який допоможе впоратися зі складними справами;
  • відпускати старі образи;
  • позбуватися непотрібних речей;
  • навести порядок у будинку;
  • проводити час із родиною.

 

Що потрібно робити в день зимового сонцестояння
Дівчина відпочиває на природі взимку. Фото: shutterstock.com

Що не можна робити в день зимового сонцестояння

Щоб рік був успішним, краще уникати:

  • сварок і конфліктів;
  • образ і пліток;
  • злих та похмурих думок;
  • ліні та марного проведення часу;
  • надмірного вживання алкоголю.

 

Що не можна робити в день зимового сонцестояння
Дівчина медитує в день зимового сонцестояння. Фото: depositphotos.com

Народні прикмети на день зимового сонцестояння

З найдовшою ніччю року пов'язано чимало цікавих прикмет. Пропонуємо з ними ознайомитися: 

  • Яка погода у день зимового сонцестояння, така й 31 грудня.
  • Якщо зустріти цей день у брудній оселі, то весь наступний рік на вас чигатимуть неприємності.
  • Якщо цього дня поставити в оселі гілочку ялини, вона відлякає всі нечисті сили. 
  • Якщо день виявився похмурим, слід очікувати ранню весну. 
  • Якщо дощить, то і весна буде дощовою.
  • Якщо небо у день зимового сонцестояння ясне та чисте, чекайте довгої та суворої зими. 
  • Якщо цього дня морозна погода, зима буде сніжною та м'якою.
  • Якщо зранку помітили іній на деревах, наступний сезон порадує багатим врожаєм. 
  • Якщо у цю дату розпочалися завірюха або снігопад, літо буде дощове. 
  • Якщо помітили, що горобці активно будують гнізда та тягають гілочки, чекайте на сильні морози вже за кілька днів. 
  • Якщо зранку навперебій цвірінькають синиці, мороз вже буде незабаром. 
  • Якщо птахи почали ховатися під дахом, слід чекати хуртовини. 

Раніше ми ділились новим календарем державних, міжнародних та професійних свят на грудень 2024 року.

Також пропонуємо прочитати, коли українцям варто святкувати Різдво — 25 грудня чи 7 січня.

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