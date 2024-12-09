Когда день зимнего солнцестояния 2024 — дата, что означает, традиции и запреты

Когда самая длинная ночь 2024 — точная дата зимнего солнцестояния
День зимнего солнцестояния — уникальное время, которое дарит нам самую длинную ночь года и символизирует победу света над тьмой, ведь с этого момента дни становятся длиннее. Праздник имеет свои особенности, традиции, обычаи и запреты.
Новини.LIVE рассказывает, когда состоится зимнее солнцестояние в 2024 году, почему это явление важно, какие традиции и запреты особого дня.
Что такое зимнее солнцестояние
Зимнее солнцестояние — одновременно астрономическое явление и древний праздник, символизирующий для наших предков победу света над тьмой. Во времена язычества праздновали рождение Коляды — бога Солнца.
С точки зрения науки это время, когда Солнце занимает самую низкую точку относительно земного горизонта. Главное небесное светило находится ближе всего к Земле за весь год.
Световой период года становится самым коротким, а ночь — самой длинной. После этого дни начинают постепенно увеличиваться, что продолжается вплоть до летнего солнцестояния.
Когда день зимнего солнцестояния в 2024 году — точная дата и время
В 2024 году зимнее солнцестояние состоится 21 декабря в 11:19 по Киеву. В этот день продолжительность светового дня составит всего 8 часов 4 минуты и 17 секунд.
В этот период в Северном полушарии начинается астрономическая зима, а в Южном — астрономическое лето.
Какие традиции дня зимнего солнцестояния в Украине
Наши предки верили, что в самую длинную ночь года граница между мирами живых и мертвых утончается, поэтому чествовали предков. А основные традиции включали:
- Украшение дома. Использовали еловые ветки для защиты от злых сил.
- Разжигание костра Огонь символизировал победу света над тьмой.
- Обряды и гадания. В праздник пели обрядовые песни, гадали на будущее, выпекали особый хлеб в виде солнца, загадывали желания.
Что нужно делать в день зимнего солнцестояния
Зимнее солнцестояние — это время возрождения и новых возможностей. Этот день стоит провести в гармонии, уютной атмосфере с близкими людьми, настроившись на позитивные изменения в жизни.
Считается, что энергия дня особенно сильна, поэтому рекомендуется:
- загадывать желания, которые непременно исполнятся;
- составлять новые планы;
- составить план действий, который поможет справиться со сложными делами;
- отпускать старые обиды;
- избавляться от ненужных вещей;
- наводить порядок в доме;
- проводить время с семьей.
Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния
Чтобы год был успешным, лучше избегать:
- ссор и конфликтов;
- обид и сплетен;
- злых и мрачных мыслей;
- лени и бесполезного времяпровождения;
- чрезмерного употребления алкоголя.
Народные приметы на день зимнего солнцестояния
С самой длинной ночью года связано немало интересных примет:
- Какая погода в день зимнего солнцестояния, такой она будет и 31 декабря.
- Если встретить этот день в грязном доме, то весь следующий год вас будут ждать неприятности.
- Если в этот день поставить в доме веточку ели, она отпугнет все нечистые силы.
- Если день оказался пасмурным, то следует ожидать раннюю весну.
- Если дождь, то весна будет дождливой.
- Если в день зимнего солнцестояния небо ясное и чистое, ждите долгой и суровой зимы.
- Если с утра заметили иней на деревьях, следующий сезон порадует богатым урожаем.
- Если в эту дату начались метель или снегопад, лето будет дождливым.
- Если заметили, что воробьи активно строят гнезда и таскают веточки, ждите сильных морозов уже через несколько дней.
- Если утром наперебой чирикают синицы, мороз уже будет скоро.
- Если птицы начали прятаться под крышей, следует ждать метели.
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