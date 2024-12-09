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Когда самая длинная ночь 2024 — точная дата зимнего солнцестояния

9 декабря 2024 05:05
Светлана Конюшенко - Редактор
Когда день зимнего солнцестояния 2024 — дата, что означает, традиции и запреты
Девушка наслаждается солнцем зимой. Фото: istockphoto.com
Светлана Конюшенко - Редактор

День зимнего солнцестояния — уникальное время, которое дарит нам самую длинную ночь года и символизирует победу света над тьмой, ведь с этого момента дни становятся длиннее. Праздник имеет свои особенности, традиции, обычаи и запреты.

Новини.LIVE рассказывает, когда состоится зимнее солнцестояние в 2024 году, почему это явление важно, какие традиции и запреты особого дня.

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Что такое зимнее солнцестояние

Зимнее солнцестояние — одновременно астрономическое явление и древний праздник, символизирующий для наших предков победу света над тьмой. Во времена язычества праздновали рождение Коляды — бога Солнца.

С точки зрения науки это время, когда Солнце занимает самую низкую точку относительно земного горизонта. Главное небесное светило находится ближе всего к Земле за весь год.

Световой период года становится самым коротким, а ночь — самой длинной. После этого дни начинают постепенно увеличиваться, что продолжается вплоть до летнего солнцестояния.

 

Что такое зимнее солнцестояние
Солнечные лучи пробиваются сквозь деревья. Фото: pixabay.com

Когда день зимнего солнцестояния в 2024 году точная дата и время

В 2024 году зимнее солнцестояние состоится 21 декабря в 11:19 по Киеву. В этот день продолжительность светового дня составит всего 8 часов 4 минуты и 17 секунд.

В этот период в Северном полушарии начинается астрономическая зима, а в Южном — астрономическое лето.

 

Когда день зимнего солнцестояния 2024 года - точная дата и время.
Яркое солнце зимой. Фото: istockphoto.com

Какие традиции дня зимнего солнцестояния в Украине

Наши предки верили, что в самую длинную ночь года граница между мирами живых и мертвых утончается, поэтому чествовали предков. А основные традиции включали:

  1. Украшение дома. Использовали еловые ветки для защиты от злых сил.
  2. Разжигание костра Огонь символизировал победу света над тьмой.
  3. Обряды и гадания. В праздник пели обрядовые песни, гадали на будущее, выпекали особый хлеб в виде солнца, загадывали желания.

 

Какие традиции дня зимнего солнцестояния в Украине
Обрядовый хлеб Бойковский керечун. Фото: galinfo.com.ua

Что нужно делать в день зимнего солнцестояния

Зимнее солнцестояние — это время возрождения и новых возможностей. Этот день стоит провести в гармонии, уютной атмосфере с близкими людьми, настроившись на позитивные изменения в жизни.

Считается, что энергия дня особенно сильна, поэтому рекомендуется:

  • загадывать желания, которые непременно исполнятся;
  • составлять новые планы;
  • составить план действий, который поможет справиться со сложными делами;
  • отпускать старые обиды;
  • избавляться от ненужных вещей;
  • наводить порядок в доме;
  • проводить время с семьей.

 

Что нужно делать в день зимнего солнцестояния
Девушка отдыхает на природе зимой. Фото: shutterstock.com

Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния

Чтобы год был успешным, лучше избегать:

  • ссор и конфликтов;
  • обид и сплетен;
  • злых и мрачных мыслей;
  • лени и бесполезного времяпровождения;
  • чрезмерного употребления алкоголя.

 

Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния
Девушка медитирует в день зимнего солнцестояния. Фото: depositphotos.com

Народные приметы на день зимнего солнцестояния

С самой длинной ночью года связано немало интересных примет:

  • Какая погода в день зимнего солнцестояния, такой она будет и 31 декабря.
  • Если встретить этот день в грязном доме, то весь следующий год вас будут ждать неприятности.
  • Если в этот день поставить в доме веточку ели, она отпугнет все нечистые силы.
  • Если день оказался пасмурным, то следует ожидать раннюю весну.
  • Если дождь, то весна будет дождливой.
  • Если в день зимнего солнцестояния небо ясное и чистое, ждите долгой и суровой зимы.
  • Если с утра заметили иней на деревьях, следующий сезон порадует богатым урожаем.
  • Если в эту дату начались метель или снегопад, лето будет дождливым.
  • Если заметили, что воробьи активно строят гнезда и таскают веточки, ждите сильных морозов уже через несколько дней.
  • Если утром наперебой чирикают синицы, мороз уже будет скоро.
  • Если птицы начали прятаться под крышей, следует ждать метели.

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