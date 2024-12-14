Колядки на Різдво 2024 — короткі, прості та веселі пісні й вірші до свята 25 грудня

Українці відзначають Різдво Христове у Львові. Фото: Маргарита Марушевська

Різдво — це час тепла, радості та справжніх чудес. Цю велику дату 25 грудня кожен з нас нетерпляче чекає. Особливої магії святу додають традиційні українські колядки, які об'єднують родину в єдиній пісенній гармонії.

Ми зробили святкову добірку, у якій ви знайдете класичні колядки, різдвяні вірші про війну та побажання перемоги, а також гарні колядки, які звеселять та подарують святковий настрій. Вивчайте, співайте, а також діліться з друзями та рідними. Нехай українська традиція колядування продовжує жити та квітнути!

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"Молитва на Різдво"

Нашу добірку ми хочемо розпочати саме з цієї колядки, яка пригадає усім нам про тих, хто захищає Україну і знаходиться далеко від родини.

***

На Різдво, на Святий Вечір

Позбиралася малеча,

Мати кутю вже поставила на стіл...

В хаті в нас когось бракує —

Діти, тато, наш воює,

Молимось, щоб повернувся він!

Молимось, щоб повернувся він!

Та молитва на Різдво

Збереже в бою його

І Оленка зачекалась

Свого тата:

Миколай і всі святі,

Поверніть його мені,

І не треба більш

Нічого дарувати!

І не треба більш

Нічого дарувати!

Богородице Маріє,

Чорний вітер з Сходу віє,

Хочу я, щоб оминув він

Нашу хату!

Наш Івасик народився,

В нього зубчик лиш пробився,

Він ні разу ще не бачив

Свого тата!

Він ні разу ще не бачив

Свого тата!

Миколай поправив вуса,

Почесав по бороді,

Запитав у всіх ангелів

Тих, що були на війні:

Чи живий Оленки тато,

Чи поверне до села?

Не беруть його гранати —

Богородиця спасла!

Не беруть його гранати —

Богородиця спасла!

"Нова радість стала"

Ця колядка — одна з найвідоміших в Україні, що оспівує чудо народження Ісуса Христа. Її слова передають давні традиції, а мелодія стала улюбленою для багатьох поколінь. Колядка символізує радість, натхнення та віру у святкове диво.

***

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

— Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

"Добрий вечір тобі"

Ця жвава та енергійна пісня є невід'ємною частиною різдвяних традицій. Вона запрошує долучитися до святкування, передаючи теплі побажання та створюючи атмосферу радості біля порога дому.

***

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той перший празник — Рождество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той другий празник — Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той третій празник — Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!".

"В неділю рано сонце сходило"

Ця колядка з Гуцульщини. Вона зберегла давню дохристиянську основу та водночас містить шану Христові, і заклик берегти прадавній звичай та рідну мову.

***

В неділю рано сонце сходило,

Сади вишневі розвеселило.

В саду вишневім — цвіток біленький,

Ой народивси Христос маленький.

Ой чесні люди, чесна людино,

Христос родивси — весела днина.

Христос родивси — будем взнавати,

Ісусу Христу славу давати.

Ми, коліднички, чесно вважаймо,

Барточки срібні вгору здіймаймо.

Барточки срібні в руках вбертаймо,

Скрипочка грає — Христу співаймо.

Та й заспіваймо, гори, долини,

Шоб веселится всі полонини,

Шоб веселится рідна землиця,

Шо пустить колос жито, пшениця.

Шо пустить колос, буде пускати,

А ми будемо колідувати.

Бо колідочка — Божії слова,

То українська рідная мова.

‍

Ми, коліднички, чесно вважаймо,

Вкраїнськов мовов Христу співаймо.

А Ісус Христос голос почує,

Щєстє, здоровлє нам подарує.

З гори нам дано на світі жити,

Треба нам, браття, цей хрест носити.

Ці коліднички, що си зібрали,

Їх діди й мами чесно навчали.

Чесно навчали Бога взнавати,

На Різдво рано колідувати.

Ой із-за гори зійшла зірничка,

Винесли з церкви хрест колідницький.

Винесли з церкви, переступають,

Давні звичаї не покидають.

Не покидають, не буд покидати:

Позволь нам, Боже, нарік діждати,

Позволь нам, Боже, волю здобути,

Шоби цей голос ше раз почути.

"Добрий вечір, люди"

Автором цієї простенької та веселої колядки є українська поетеса та композиторка Леся Володимирівна Горова, яка народилася у Львові 1971 року. Цю колядку легко вивчити як дорослим, так і дітям. Її можна заспівати, завітав у гості до друзів чи близьких або ж відправити разом з привітаннями у повідомленні на Різдво.

***

Добрий вечір, люди,

Вашій теплій хаті!

Щоб були ви завжди

Щедрі і багаті!

Хай Різдво Христове

Вас благословляє,

Бог ся рождає!

Всім колядникам

Ви відчиняйте двері

І просіть до столу,

До своєй вечері.

Хай у вашій хаті Нині все співає,

Бог ся рождає!

Гарно колядуйте святкуйте нині,

Ми бажаєм щастя

Вашій всій родині!

Весь наш рід великий

Нині освятився,

Бог народився!

"Свята ніч, тиха ніч"

Ця колядка — міжнародна класика, яка стала символом Різдва у багатьох країнах світу. Пісня, написана в Австрії, є універсальним гімном святкової ночі, що наповнює серце миром і спокоєм. В Україні також стала популярною завдяки своїй ліричній і спокійній мелодії, яка створює атмосферу Різдва.

***

Свята ніч, тиха ніч!

Ясність б'є від зірниць,

Дитинонька Пресвята,

Така ясна, мов зоря,

Спочиває в тихім сні.

Свята ніч, тиха ніч!

Гей, утри сльози з віч,

Бо Син Божий йде до нас,

Цілий світ любов’ю спас,

Витай нам святе Дитя!

Свята ніч настає,

Ясний блиск з неба б'є,

В людськім тілі Божий Син.

Прийшов нині в Вифлеєм,

Щоб спасти цілий світ.

"Зірка яскрава в небі тривожному"

Артистка, поетеса та композиторка Vitaliia (Віталія Грицак) презентувала власну авторську колядку та відеокліп до неї 2023 року. Цією колядкою артистка показує, як важливо берегти наші традиції та передавати їх наступним поколінням. Адже це наш генетичний код, що відрізняє нас серед інших народів.

***

Зірка яскрава в небі тривожному

Вість українцю показує кожному:

Мерехтить кажучи:

"Діва на сіні вже оповила Божу дитину".

Зірці різдвяній в цім боці планети

Зовсім байдужі ворожі ракети.

Хоче наш ворог свято забрати,

Та зоря сяє ясно й завзято.

Зірка освячує Схід благодаттю

І підлягає в окопи солдатів,

Знає, як хочуть в це свято додому,

Знає, що мають кутю вони й втому.

Поки не згасла у темряві ночі,

Раптом солдат піднімає вверх очі,

Видно прохання у сильних очах:

"До перемоги світи, зірко, шлях".

"Святкує Вкраїна, хоч в серці тривога"

Автором колядки є Петро Половко, текст накладений на мелодію "Старий рік минає". Ця святкова колядка оспівує Різдво Христове в умовах війни росії проти України, що триває.

***

Святкує Вкраїна, хоч в серці тривога,

Різдво в Вифлеємі предвічного Бога.

Ослятко зігріло Його рученята,

В дітей українських — сумні оченята.

Втікає родина в Єгипет-чужину,

Лишають родини свою Україну.

Співають колядки в далекому краю

Ісусе маленький — Тебе всі благають.

Дай сили здолати нам Ірода нині,

Дай нам перемогу і мир в Україні.

Хай дзвони Софії увесь світ почує,

Вкраїна не впала, вона колядує.

"Перемогу нашу чую"

Українці талановиті в усьому, а головне здатні творити й вірити у краще навіть у найтемніші часи. Ця весела колядка є народною творчістю, вона оспівує те, що так прагне кожен з нас — перемогу над ворогом.

Колядую, колядую,

Перемогу нашу чую!

Хай приходить в кожну хату

Рік щасливий і багатий.

У теплих, сонячних домівках,

Діти хай сміються дзвінко.

Землі зорані боями

Буйно зацвітуть садами,

Оживе хай вся земля,

Без сусіда-москаля!

Знов розквітне Україна

Сильна, вільна і єдина!

Раніше ми ділилися короткими, простими, веселими, та старовинними колядками для дітей різного віку.

Нагадаємо, ми розповідали, як в Україні з'явилася традиція колядувати, що вона означає та як правильно виконувати колядки.

Також ми писали, як весело відзначити Різдво 2024 року, поєднавши давні українські традиції із сучасним стилем життя.