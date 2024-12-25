25 декабря 2024 — категорически нельзя делать Рождество, традиции и именины

Семья украшает Рождественская елка. Фото: Pexels

25 декабря — день, богатый различными праздниками, именинами и историческими событиями. В этот день христиане празднуют Рождество Христово.

Новини.LIVE расскажет, какие праздники отмечают и чего лучше не делать в этот день.

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Рождество Христово

25 декабря христиане празднуют Рождество Христово — один из важнейших праздников года. Этот день символизирует рождение Иисуса Христа, Спасителя в Вифлееме. Во многих храмах совершаются торжественные литургии. В этот день начинаются Святки — 12 праздничных дней зимнего цикла.

Рождественский ужин. Фото: Pinterest

Что нельзя делать 25 декабря:

Нельзя работать физически

В этот день не следует заниматься тяжелым физическим трудом: делать ремонт, убирать или заниматься другими хозяйственными делами. Это время для молитвы и отдыха.

Нельзя ссориться и оскорблять других

Этот день полон мира и любви. Ссоры, оскорбления, споры или какая-либо форма агрессии считаются грехом.

Нельзя устраивать громкие вечеринки

Рождество Христово — духовный праздник, поэтому важно соблюдать спокойную и гармоничную атмосферу.

Приметы и традиции 25 декабря

В этот день люди молятся, поют колядки и прославляют рождение Иисуса Христа. Семья собирается на праздничный ужин с традиционными блюдами — индейкой, пирогами, компотом, кутьей и запеченной рыбой.

Рождественская кутья. Фото: Pinterest

В этот день родные обмениваются подарками и проводят время вместе.

Если дым в дымовой трубе поднимается вверх, это знак хорошей погоды, а если стелется по земле – зима будет затяжной.

Если на Рождество тепло – весна будет ранней.

Морозная и ясная погода сулит хороший урожай.

Говорят, чем больше добра сделаешь в этот день, тем больше благ получишь в будущем.

Считается, что солнце к Рождеству приносит счастье и богатство.

Именины 24 декабря

В этот день именины празднуют:

Спиридон – в честь святого Спиридона Тримифунтского, одного из самых почитаемых святых.

– в честь святого Спиридона Тримифунтского, одного из самых почитаемых святых. Алексей — почитается святой Алексей Чудотворец.

— почитается святой Алексей Чудотворец. Петр – в честь святого апостола Петра (по старому стилю).

Напомним, какие молитвы следует прочитать на Рождество. Также поделились советами, как правильно поздравить родных и близких с Рождеством.