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25 декабря украинцы празднуют Рождество — традиции и запреты

25 декабря 2024 05:45
Валерия Максименко - Редактор
25 декабря 2024 — категорически нельзя делать Рождество, традиции и именины
Семья украшает Рождественская елка. Фото: Pexels
Валерия Максименко - Редактор

25 декабря — день, богатый различными праздниками, именинами и историческими событиями. В этот день христиане празднуют Рождество Христово.

Новини.LIVE расскажет, какие праздники отмечают и чего лучше не делать в этот день.

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Рождество Христово

25 декабря христиане празднуют Рождество Христово — один из важнейших праздников года. Этот день символизирует рождение Иисуса Христа, Спасителя в Вифлееме. Во многих храмах совершаются торжественные литургии. В этот день начинаются Святки — 12 праздничных дней зимнего цикла.

Традиции на Рождество
Рождественский ужин. Фото: Pinterest

Что нельзя делать 25 декабря:

  • Нельзя работать физически

В этот день не следует заниматься тяжелым физическим трудом: делать ремонт, убирать или заниматься другими хозяйственными делами. Это время для молитвы и отдыха.

  • Нельзя ссориться и оскорблять других

Этот день полон мира и любви. Ссоры, оскорбления, споры или какая-либо форма агрессии считаются грехом.

  •   Нельзя устраивать громкие вечеринки

Рождество Христово — духовный праздник, поэтому важно соблюдать спокойную и гармоничную атмосферу.

Приметы и традиции 25 декабря

В этот день люди молятся, поют колядки и прославляют рождение Иисуса Христа. Семья собирается на праздничный ужин с традиционными блюдами — индейкой, пирогами, компотом, кутьей и запеченной рыбой.

Приметы на Рождество
Рождественская кутья. Фото: Pinterest

В этот день родные обмениваются подарками и проводят время вместе.

  • Если дым в дымовой трубе поднимается вверх, это знак хорошей погоды, а если стелется по земле – зима будет затяжной.
  • Если на Рождество тепло – весна будет ранней.
  • Морозная и ясная погода сулит хороший урожай.
  • Говорят, чем больше добра сделаешь в этот день, тем больше благ получишь в будущем.
  • Считается, что солнце к Рождеству приносит счастье и богатство.

Именины 24 декабря

В этот день именины празднуют:

  • Спиридон – в честь святого Спиридона Тримифунтского, одного из самых почитаемых святых.
  • Алексей — почитается святой Алексей Чудотворец.
  • Петр – в честь святого апостола Петра (по старому стилю).

Напомним, какие молитвы следует прочитать на Рождество. Также поделились советами, как правильно поздравить родных и близких с Рождеством.

праздники традиции именины декабрь Рождество

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