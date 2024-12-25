25 декабря 2024 — категорически нельзя делать Рождество, традиции и именины

25 декабря украинцы празднуют Рождество — традиции и запреты
25 декабря — день, богатый различными праздниками, именинами и историческими событиями. В этот день христиане празднуют Рождество Христово.
Новини.LIVE расскажет, какие праздники отмечают и чего лучше не делать в этот день.
Церковные праздники 24 декабря
Рождество Христово
25 декабря христиане празднуют Рождество Христово — один из важнейших праздников года. Этот день символизирует рождение Иисуса Христа, Спасителя в Вифлееме. Во многих храмах совершаются торжественные литургии. В этот день начинаются Святки — 12 праздничных дней зимнего цикла.
Что нельзя делать 25 декабря:
- Нельзя работать физически
В этот день не следует заниматься тяжелым физическим трудом: делать ремонт, убирать или заниматься другими хозяйственными делами. Это время для молитвы и отдыха.
- Нельзя ссориться и оскорблять других
Этот день полон мира и любви. Ссоры, оскорбления, споры или какая-либо форма агрессии считаются грехом.
- Нельзя устраивать громкие вечеринки
Рождество Христово — духовный праздник, поэтому важно соблюдать спокойную и гармоничную атмосферу.
Приметы и традиции 25 декабря
В этот день люди молятся, поют колядки и прославляют рождение Иисуса Христа. Семья собирается на праздничный ужин с традиционными блюдами — индейкой, пирогами, компотом, кутьей и запеченной рыбой.
В этот день родные обмениваются подарками и проводят время вместе.
- Если дым в дымовой трубе поднимается вверх, это знак хорошей погоды, а если стелется по земле – зима будет затяжной.
- Если на Рождество тепло – весна будет ранней.
- Морозная и ясная погода сулит хороший урожай.
- Говорят, чем больше добра сделаешь в этот день, тем больше благ получишь в будущем.
- Считается, что солнце к Рождеству приносит счастье и богатство.
Именины 24 декабря
В этот день именины празднуют:
- Спиридон – в честь святого Спиридона Тримифунтского, одного из самых почитаемых святых.
- Алексей — почитается святой Алексей Чудотворец.
- Петр – в честь святого апостола Петра (по старому стилю).
Напомним, какие молитвы следует прочитать на Рождество. Также поделились советами, как правильно поздравить родных и близких с Рождеством.
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