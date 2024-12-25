Що не можна робити в католицьке Різдво 2025 — головні заборони

Щаслива родина за святковим столом на Різдво. Фото: Pinterest

Спочатку 25 грудня Різдво відзначали тільки католики, але з недавніх пір його святкують ще й християни. У це велике свято існують певні заборони, яких важливо дотримуватися, щоб не нашкодити ані собі, ані своїм рідним, а які саме, дізнайтеся далі.

Новини.LIVE розповідає про головні заборони цього дня.

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Після того, як церква перейшла на новоюліанський календар, всі свята зсунулися на 13 днів назад, зокрема, це стосується і Різдва. Відтепер це свято 25 грудня відзначають не лише католики, а й християни, хоча раніше його святкували сьомого січня.

Цього дня існують певні правила і заборони, яких необхідно дотримуватися, щоб не зіпсувати собі життя. Тож, ми розповідаємо, які речі категорично забороняється робити на Різдво.

Зображення моменту народження Ісуса Христа. Фото ілюстративне: Pinterest

Чого краще уникати у Різдво 25 грудня

Вживання певних продуктів

Перед 25 грудня всі віряни дотримуються суворого посту, тому категорично не можна їсти м’ясну продукцію. Напередодні Різдва можна вживати виключно пшеничні або ячмінні зерна, які зварені з медом, тобто, сочиво. Цю їжу важливо спробувати кожному, адже в іншому випадку можна накликати нещастя наступного року.

Сварки і лайки з близькими людьми

Оскільки Різдво відзначається не лише в церкві, а й в колі сім’ї, в цей період категорично не можна сваритися з близькими і рідними людьми. Конфлікти в сім’ї вважаються справжнім гріхом і можуть спровокувати довготривалу сварку з рідними.

Накривання столу на одну людину більше

Не можна також накривати на святковий стіл на одну людину більше, ніж кількість присутніх на трапезі. Це є символом зв’язку з предками і рідними, яких вже давно немає, а також демонструє щедрість господарів. Вважається, що може постраждати ваш фінансовий стан.

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