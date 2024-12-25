Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Що не можна робити на Різдво 2025, щоб не накликати біду arrow

Що не можна робити на Різдво 2025, щоб не накликати біду

25 грудня 2024 07:01
Світлана Конюшенко - Редактор
Що не можна робити в католицьке Різдво 2025 — головні заборони
Щаслива родина за святковим столом на Різдво. Фото: Pinterest
Світлана Конюшенко - Редактор

Спочатку 25 грудня Різдво відзначали тільки католики, але з недавніх пір його святкують ще й християни. У це велике свято існують певні заборони, яких важливо дотримуватися, щоб не нашкодити ані собі, ані своїм рідним, а які саме, дізнайтеся далі.

Новини.LIVE розповідає про головні заборони цього дня.

Читайте також:

Після того, як церква перейшла на новоюліанський календар, всі свята зсунулися на 13 днів назад, зокрема, це стосується і Різдва. Відтепер це свято 25 грудня відзначають не лише католики, а й християни, хоча раніше його святкували сьомого січня.

Цього дня існують певні правила і заборони, яких необхідно дотримуватися, щоб не зіпсувати собі життя. Тож, ми розповідаємо, які речі категорично забороняється робити на Різдво.

Рождение Иисуса Христа
Зображення моменту народження Ісуса Христа. Фото ілюстративне: Pinterest

Чого краще уникати у Різдво 25 грудня

Вживання певних продуктів

Перед 25 грудня всі віряни дотримуються суворого посту, тому категорично не можна їсти м’ясну продукцію. Напередодні Різдва можна вживати виключно пшеничні або ячмінні зерна, які зварені з медом, тобто, сочиво. Цю їжу важливо спробувати кожному, адже в іншому випадку можна накликати нещастя наступного року.

Сварки і лайки з близькими людьми

Оскільки Різдво відзначається не лише в церкві, а й в колі сім’ї, в цей період категорично не можна сваритися з близькими і рідними людьми. Конфлікти в сім’ї вважаються справжнім гріхом і можуть спровокувати довготривалу сварку з рідними.

Накривання столу на одну людину більше

Не можна також накривати на святковий стіл на одну людину більше, ніж кількість присутніх на трапезі. Це є символом зв’язку з предками і рідними, яких вже давно немає, а також демонструє щедрість господарів. Вважається, що може постраждати ваш фінансовий стан.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно ворожити на Різдво, щоб дізнатися ім’я обранця. 

Раніше ми розповідали про те, який цікавий подарунок можна зробити своїм похресникам на Різдво. 

Також ми повідомляли про те, чому люди в Україні колядують на Різдво Христове.

свята правила Різдво поради заборони

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:34 Масовані атаки на Харківщину — підсумки минулої доби

08:28 У Владикавказі стався вибух у ТЦ, є поранені — відео

08:19 У Харкові пролунав потужний вибух

08:11 Черги на кордоні України — яка ситуація на КПП просто зараз

08:07 Польща підняла авіацію через масований обстріл України

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:02 Обстріл України — окупанти атакують енергетику

08:02 На Хмельниччині мобілізували заброньованого — вирок суду

08:00 Благодійний фонд надає нову фіндопомогу — умови

07:54 В Україні повернуть відключення світла — ДТЕК оновив графіки

07:52 Не все ділиться порівну — яке майно залишиться одному з подружжя

08:34 Масовані атаки на Харківщину — підсумки минулої доби

08:28 У Владикавказі стався вибух у ТЦ, є поранені — відео

08:19 У Харкові пролунав потужний вибух

08:11 Черги на кордоні України — яка ситуація на КПП просто зараз

08:07 Польща підняла авіацію через масований обстріл України

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:02 Обстріл України — окупанти атакують енергетику

08:02 На Хмельниччині мобілізували заброньованого — вирок суду

08:00 Благодійний фонд надає нову фіндопомогу — умови

07:54 В Україні повернуть відключення світла — ДТЕК оновив графіки

07:52 Не все ділиться порівну — яке майно залишиться одному з подружжя

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

21 грудня 2024

06:40 У ломбардах оновились тарифи — ціни на золото у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

Text

00:19 "Мерседеси" замість "Запорожців" — генерал Кривонос про ленд-ліз

24 грудня 2024
Text

21:42 Скільки українців втратили кінцівки через війну — нардеп відповів

Text

17:50 Удар по Кривому Рогу та заява Орбана — ефір Вечір.LIVE

Text

13:56 Соболевський пояснив, чому на Херсонщині досі багато дітей

Text

13:38 Чмут пояснив, чи є загроза наступу на східні міста

Text

13:00 Британія планує відправити війська в Україну — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:07 Нардеп відповів, хто в ризику через закон викривачів корупції

Text

10:52 Нардеп сказав чи був витік даних з держреєстрів після кібератаки

Text

09:29 У ЗСУ пояснили, що означає посилення армії Росії військами КНДР

Text

08:00 Україна розробляє ракети, що долетять до Москви — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні