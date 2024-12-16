Що подарувати похресникам на Різдво 2025 — найцікавіші ідеї

Чоловік із жінкою і дітьми на Новий рік. Фото: Mamyciuklubas.lt

На Різдво серед українців існує традиція дарувати подарунки своїм похресникам, а в сучасні часи молодь потребує сучасних подарунків. Дізнайтеся, що можна подарувати похресникам у це свято, щоб викликати щасливу посмішку на їхніх обличчях.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Іграшкова машинка або лялька

Сьогодні в магазинах, на щастя, є великий вибір іграшок для дітей будь-якого віку. Хлопчики завжди люблять гратися машинками або вертольотами на радіоуправлінні, а дівчатка завжди в захваті від ляльок, особливо, коли в наборі є різний одяг або навіть будиночок.

Рожева машинка з ляльками всередині. Фото: Very Ireland

Смартфон

Якщо ваші похресники вже більш дорослі або в підлітковому віці, ідеальним подарунком для них на Різдво буде смартфон. Річ у тому, що діти в цьому віці люблять відкривати для себе новітні технології, а тому часто сидять в телефонах.

Смартфон у подарунок. Фото: Freepik

Конструктор

Це ще один чудовий варіант на подарунок своєму похреснику або похресниці. Конструктори для маленьких дітей виготовлені з великих деталей для того, щоб дитина не проковтнула їх. А ось для підлітків існують складні головоломки, над якими вони проводять багато часу.

Маленькі діти з конструктором. Фото: Pinterest

Велосипед або самокат

Якщо вашому похреснику або похресниці до трьох років, купіть йому або їй триколісний велосипед із сигналом і музичним супроводом. А якщо у вас підліток, йому підійде спортивний велосипед або навіть гіроскутер. Також можна купити самокати — для маленьких дітей можна придбати звичайний самокат, а для дорослих — електричний.

Дитячий велосипед у лісі. Фото: Pixabay

Бездротові навушники

У сучасному світі багато школярів та студентів користуються бездротовими навушниками, наприклад, на пробіжках або в транспорті. Сучасні підлітки не уявляють свого життя без улюбленої музики, тому такі навушники будуть гарним подарунком на Різдво.

Бездротові навушники рожевого кольору. Фото: Pexels

Ювелірні прикраси

Срібні або золоті ювелірні вироби — це традиційний подарунок для похресниць. Це можуть бути перші сережки, ланцюжок або браслет, але краще обрати щось цікаве, наприклад, з кристалами, звірятками або персонажами на виробах.

Золотий браслет на руці дитини. Фото: Pinterest

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