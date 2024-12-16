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Різдво 2025 — що цікавого можна подарувати похресникам

16 грудня 2024 13:58
Світлана Конюшенко - Редактор
Що подарувати похресникам на Різдво 2025 — найцікавіші ідеї
Чоловік із жінкою і дітьми на Новий рік. Фото: Mamyciuklubas.lt
Світлана Конюшенко - Редактор

На Різдво серед українців існує традиція дарувати подарунки своїм похресникам, а в сучасні часи молодь потребує сучасних подарунків. Дізнайтеся, що можна подарувати похресникам у це свято, щоб викликати щасливу посмішку на їхніх обличчях.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Іграшкова машинка або лялька

Сьогодні в магазинах, на щастя, є великий вибір іграшок для дітей будь-якого віку. Хлопчики завжди люблять гратися машинками або вертольотами на радіоуправлінні, а дівчатка завжди в захваті від ляльок, особливо, коли в наборі є різний одяг або навіть будиночок.

Машинка с куклой
Рожева машинка з ляльками всередині. Фото: Very Ireland

Смартфон

Якщо ваші похресники вже більш дорослі або в підлітковому віці, ідеальним подарунком для них на Різдво буде смартфон. Річ у тому, що діти в цьому віці люблять відкривати для себе новітні технології, а тому часто сидять в телефонах.

Телефон
Смартфон у подарунок. Фото: Freepik

Конструктор

Це ще один чудовий варіант на подарунок своєму похреснику або похресниці. Конструктори для маленьких дітей виготовлені з великих деталей для того, щоб дитина не проковтнула їх. А ось для підлітків існують складні головоломки, над якими вони проводять багато часу.

Конструктор
Маленькі діти з конструктором. Фото: Pinterest

Велосипед або самокат

Якщо вашому похреснику або похресниці до трьох років, купіть йому або їй триколісний велосипед із сигналом і музичним супроводом. А якщо у вас підліток, йому підійде спортивний велосипед або навіть гіроскутер. Також можна купити самокати — для маленьких дітей можна придбати звичайний самокат, а для дорослих — електричний.

Велосипед
Дитячий велосипед у лісі. Фото: Pixabay

Бездротові навушники

У сучасному світі багато школярів та студентів користуються бездротовими навушниками, наприклад, на пробіжках або в транспорті.  Сучасні підлітки не уявляють свого життя без улюбленої музики, тому такі навушники будуть гарним подарунком на Різдво.

Наушники
Бездротові навушники рожевого кольору. Фото: Pexels

Ювелірні прикраси

Срібні або золоті ювелірні вироби — це традиційний подарунок для похресниць. Це можуть бути перші сережки, ланцюжок або браслет, але краще обрати щось цікаве, наприклад, з кристалами, звірятками або персонажами на виробах.

Украшение
Золотий браслет на руці дитини. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які пісні можна співати на Різдво 2025. 

Раніше ми розповідали про те, який подарунок можна зробити дитині на Різдво 2025. 

Також ми повідомляли про те, що можна подарувати всій родині на Різдво 2025.

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