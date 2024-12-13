Різдво 2024 — який подарунок можна зробити дитині на свято 25 грудня, найкращі ідеї

Дівчинка отримала подарунок на Різдво. Фото: freepik.com

Різдво — це час магії, радості та, звичайно, подарунків. Вибір ідеального презенту для дитини може стати справжнім викликом, адже хочеться знайти щось, що викличе щиру усмішку та залишить приємні спогади. 2024 року на ринку з'явилося багато цікавих новинок, але й класичні варіанти залишаються актуальними.

Новини.LIVE зібрали для вас найкращі ідеї подарунків на Різдво 2024 року, які точно сподобаються малечі.

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Пам'ятайте, головне у виборі подарунка — враховувати інтереси та захоплення дитини. А будь-який презент, обраний з любов'ю, стане частиною різдвяної казки.

1. Інтерактивні іграшки

На піку популярності залишаються інтерактивні іграшки:

роботи, які танцюють, співають чи навчають нових навичок;

робот-улюбленець;

тематичний конструктор LEGO;

3D-пазли

2. Технічні гаджети

Сучасні діти захоплюються різними гаджетами. Серед популярних подарунків на Різдво 2024 року:

смартгодинники для дітей з функцією GPS;

навушники з яскравим дизайном;

дитячі планшети з освітніми програмами;

смартфони.

Діти відкривають подарунки на Різдво. Фото: shutterstock.com

3. Навчальні подарунки

Набори для експериментів, мікроскопи чи телескопи — це можливість пробудити інтерес дитини до науки. Такі подарунки підходять для дітей віком від 6 років і старше.

І, звичайно, книги — це подарунок, який ніколи не виходить з моди. Серед трендових тем: динозаври, космос та пригоди героїв з мультфільмів.

Навчальні подарунки на Різдво. Фото: depositphotos.com

4. Спортивні аксесуари

Для активних дітей спортивне спорядження стане чудовим подарунком. Серед найкращих варіантів:

ролики;

ковзани;

скейтборд;

снігові санчата чи "тарілки" для катання з гори;

набори для бадмінтону чи тенісу;

дитячий тренажер для боксу;

інші спортивні товари.

5. Подарунки для творчості

Дітям, які люблять створювати щось власноруч, підійдуть:

набори для малювання (фарби, маркери, полотна, картини за номерами тощо);

комплекти для рукоділля (вишивання, створення прикрас);

набори для ліплення;

3D-ручки для створення об'ємних фігур.

Подарунок дитині на Різдво. Фото: Imago/Westend61

6. Незабутні враження

Подаруйте дитині емоції, які вона запам'ятає надовго. Ось кілька ідей:

квитки на новорічну виставу чи у цирк;

сертифікат на майстер-клас (наприклад, кулінарний чи художній);

день у розважальному парку або аквапарку.

Варто додати, найцінніше — це ваш час та увага, які ви подаруєте своїм дітям у це чарівне свято. Нехай Різдво 2024 року буде сповнене радості та тепла для вас і вашої родини!

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