Рождество 2024 — какой подарок можно сделать ребенку на праздник 25 декабря, лучшие идеи

Девочка получила подарок на Рождество. Фото: freepik.com

Рождество — это время магии, радости и, конечно, подарков. Выбор идеального презента для ребенка может стать настоящим вызовом, ведь хочется найти что-нибудь, что вызовет искреннюю улыбку и оставит приятные воспоминания. В 2024 году на рынке появилось множество интересных новинок, но и классические варианты остаются актуальными.

Новини.LIVE собрали для вас лучшие идеи подарков на Рождество 2024 года, которые точно понравятся малышам.

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Помните, главное в выборе подарка — учитывать интересы и увлечения ребенка. А любой презент, выбранный с любовью, станет частью рождественской сказки.

1. Интерактивные игрушки

На пике популярности остаются интерактивные игрушки:

работы, танцующие, поющие или обучающие новым навыкам;

робот-любимец;

тематический конструктор LEGO;

3D-пазлы

2. Технические гаджеты

Современные дети увлекаются разными гаджетами. Среди популярных подарков на Рождество 2024 года:

смартчасы для детей с функцией GPS;

наушники с ярким дизайном;

детские планшеты с образовательными программами;

смартфоны.

Дети открывают подарки на Рождество. Фото: shutterstock.com

3. Учебные подарки

Наборы для экспериментов, микроскопы или телескопы это возможность пробудить интерес ребенка к науке. Такие подарки подходят для детей от 6 лет и старше.

И конечно, книги — это подарок, который никогда не выходит из моды. Среди трендовых тем: динозавры, космос и приключения героев из мультфильмов.

Обучающие подарки на Рождество. Фото: depositphotos.com

4. Спортивные аксессуары

Для активных детей спортивное снаряжение станет отличным подарком. Среди лучших вариантов:

ролики;

коньки;

скейтборд;

снежные санки или "тарелки" для катания с горы;

наборы для бадминтона или тенниса;

детский тренажер для бокса;

прочие спортивные товары.

5. Подарки для творчества

Детям, которые любят создавать что-то собственноручно, подойдут:

наборы для рисования (краски, маркеры, холсты, картины по номерам и т.п.);

комплекты для рукоделия (вышивание, создание украшений);

наборы для лепки;

3D ручки для создания объемных фигур.

Подарок ребенку на Рождество. Фото: Imago/Westend61

6. Незабываемые впечатления

Подарите ребенку эмоции, которые он надолго запомнит. Вот несколько идей:

билеты на новогоднее представление или в цирк;

сертификат на мастер-класс (например, кулинарный или художественный);

день в развлекательном парке или аквапарке.

Стоит добавить, самое ценное — это ваше время и внимание, которые вы подарите своим детям в этот волшебный праздник. Пусть Рождество 2024 года будет наполнено радостью и теплом для вас и вашей семьи!

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