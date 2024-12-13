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Что подарить ребенку на Рождество 2024 — идеи для вау-эффекта

13 декабря 2024 07:22
Светлана Конюшенко - Редактор
Рождество 2024 — какой подарок можно сделать ребенку на праздник 25 декабря, лучшие идеи
Девочка получила подарок на Рождество. Фото: freepik.com
Светлана Конюшенко - Редактор

Рождество — это время магии, радости и, конечно, подарков. Выбор идеального презента для ребенка может стать настоящим вызовом, ведь хочется найти что-нибудь, что вызовет искреннюю улыбку и оставит приятные воспоминания. В 2024 году на рынке появилось множество интересных новинок, но и классические варианты остаются актуальными.

Новини.LIVE собрали для вас лучшие идеи подарков на Рождество 2024 года, которые точно понравятся малышам.

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Лучшие идеи подарок для детей на Рождество 2024

Помните, главное в выборе подарка — учитывать интересы и увлечения ребенка. А любой презент, выбранный с любовью, станет частью рождественской сказки.

1. Интерактивные игрушки

На пике популярности остаются интерактивные игрушки:

  • работы, танцующие, поющие или обучающие новым навыкам;
  • робот-любимец;
  • тематический конструктор LEGO;
  • 3D-пазлы

2. Технические гаджеты

Современные дети увлекаются разными гаджетами. Среди популярных подарков на Рождество 2024 года:

  • смартчасы для детей с функцией GPS;
  • наушники с ярким дизайном;
  • детские планшеты с образовательными программами;
  • смартфоны.

 

Лучшие идеи подарок для детей на Рождество 2024
Дети открывают подарки на Рождество. Фото: shutterstock.com

3. Учебные подарки

Наборы для экспериментов, микроскопы или телескопы это возможность пробудить интерес ребенка к науке. Такие подарки подходят для детей от 6 лет и старше.

И конечно, книги — это подарок, который никогда не выходит из моды. Среди трендовых тем: динозавры, космос и приключения героев из мультфильмов.

 

Подарки для детей на Рождество: развивающие подарки
Обучающие подарки на Рождество. Фото: depositphotos.com

4. Спортивные аксессуары

Для активных детей спортивное снаряжение станет отличным подарком. Среди лучших вариантов:

  • ролики;
  • коньки;
  • скейтборд;
  • снежные санки или "тарелки" для катания с горы;
  • наборы для бадминтона или тенниса;
  • детский тренажер для бокса;
  • прочие спортивные товары.

5. Подарки для творчества

Детям, которые любят создавать что-то собственноручно, подойдут:

  • наборы для рисования (краски, маркеры, холсты, картины по номерам и т.п.);
  • комплекты для рукоделия (вышивание, создание украшений);
  • наборы для лепки;
  • 3D ручки для создания объемных фигур.

 

Подарки для творчества для ребенка на Рождество.
Подарок ребенку на Рождество. Фото: Imago/Westend61

6. Незабываемые впечатления

Подарите ребенку эмоции, которые он надолго запомнит. Вот несколько идей:

  • билеты на новогоднее представление или в цирк;
  • сертификат на мастер-класс (например, кулинарный или художественный);
  • день в развлекательном парке или аквапарке.

Стоит добавить, самое ценное — это ваше время и внимание, которые вы подарите своим детям в этот волшебный праздник. Пусть Рождество 2024 года будет наполнено радостью и теплом для вас и вашей семьи!

Ранее мы рассказывали, как завернуть подарки на Рождество 25 декабря или Новый 2025 год, чтобы это было красиво и оригинально.

Напомним, мы писали, как весело отпраздновать Рождество 2024 года, соединив традиции с современностью.

Также мы собрали веселые и красивые колядки для детей всех возрастов, чтобы сделать ваше Рождество еще теплее и радостнее.

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