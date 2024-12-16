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Рождество 2025 — что интересного можно подарить крестникам

16 декабря 2024 13:58
Светлана Конюшенко - Редактор
Что подарить крестникам на Рождество 2025 — самые интересные идеи
Мужчина с женщиной и детьми на Новый год. Фото: Mamyciuklubas.lt
Светлана Конюшенко - Редактор

На Рождество среди украинцев существует традиция дарить подарки своим крестникам, а в современное время молодежь нуждается в современных подарках. Узнайте, что можно подарить крестникам в этот праздник, чтобы вызвать счастливую улыбку на их лицах.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Игрушечная машинка или кукла

Сегодня в магазинах, к счастью, есть большой выбор игрушек для детей всех возрастов. Мальчики всегда любят играть машинками или вертолетами на радиоуправлении, а девочки всегда в восторге от кукол, особенно, когда в наборе есть разная одежда или даже домик.

Машинка с куклой
Розовая машинка с куклами внутри. Фото: Very Ireland

Смартфон

Если ваши крестники уже более взрослые или в подростковом возрасте, идеальным подарком для них на Рождество будет смартфон. Дело в том, что дети в этом возрасте любят открывать для себя новейшие технологии, поэтому часто сидят в телефонах.

Телефон
Смартфон в подарок. Фото: Freepik

Конструктор

Это еще один отличный вариант на подарок своему крестнику или крестнице. Конструкторы для маленьких детей изготовлены из больших деталей для того, чтобы ребенок не проглотил их. А вот для подростков есть сложные головоломки, над которыми они проводят много времени.

Конструктор
Маленькие дети с конструктором. Фото: Pinterest

Велосипед или самокат

Если вашему крестнику или крестнице до трех лет, купите ему или ей трехколесный велосипед с сигналом и музыкальным сопровождением. А если у вас подросток, ему подойдет спортивный велосипед или даже гироскутер. Также можно купить самокаты — для маленьких детей можно приобрести обычный самокат, а для взрослых — электрический.

Велосипед
Детский велосипед в лесу. Фото: Pixabay

Беспроводные наушники

В современном мире многие школьники и студенты пользуются беспроводными наушниками, например, на пробежках или в транспорте. Современные подростки не представляют своей жизни без любимой музыки, поэтому такие наушники будут хорошим подарком на Рождество.

Наушники
Беспроводные наушники розового цвета. Фото: Pexels

Ювелирные украшения

Серебряные или золотые ювелирные изделия — это традиционный подарок для крестниц. Это могут быть первые серьги, цепочка или браслет, но лучше выбрать что-то интересное, например, с кристаллами, зверьками или персонажами на изделиях.

Украшение
Золотой браслет на руке ребенка. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие песни можно петь на Рождество 2025.

Раньше мы рассказывали о том, какой подарок можно сделать ребенку на Рождество 2025.

Также мы сообщали о том, что можно подарить всей семье на Рождество 2025.

праздники подарки Рождество советы идеи крестники

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