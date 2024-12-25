Что нельзя делать в католическое Рождество 2025 — главные запреты

Счастливая семья за праздничным столом на Рождество. Фото: Pinterest

Сначала 25 декабря Рождество отмечали только католики, но с недавних пор его празднуют еще и христиане. В этот большой праздник существуют определенные запреты, которые важно соблюдать, чтобы не навредить ни себе, ни своим родным, а какие именно, узнайте дальше.

Новини.LIVE рассказывает о главных запретах этого дня.

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После того, как церковь перешла на новоюлианский календарь, все праздники сдвинулись на 13 дней назад, в частности, это касается и Рождества. Теперь этот праздник 25 декабря отмечают не только католики, но и христиане, хотя раньше его праздновали седьмого января.

В этот день существуют определенные правила и запреты, которые необходимо соблюдать, чтобы не испортить себе жизнь. Итак, мы рассказываем, какие вещи категорически запрещается делать на Рождество.

Изображение момента рождения Иисуса Христа. Фото иллюстративное: Pinterest

Чего лучше избегать в Рождество 25 декабря

Употребление определенных продуктов

Перед 25 декабря все верующие соблюдают строгий пост, поэтому категорически нельзя есть мясную продукцию. В преддверии Рождества можно употреблять исключительно пшеничные или ячменные зерна, которые сварены с медом, то есть, сочиво. Эту пищу важно попробовать каждому, ведь в противном случае можно навлечь несчастье в следующем году.

Ссоры и ругательства с близкими людьми

Поскольку Рождество отмечается не только в церкви, но и в кругу семьи, в этот период нельзя ссориться с близкими и родными людьми. Конфликты в семье считаются настоящим грехом и могут спровоцировать продолжительную ссору с родными.

Накрывание стола на одного человека больше

Нельзя также накрывать на праздничный стол на человека больше, чем количество присутствующих на трапезе. Это символ связи с предками и родными, которых уже давно нет, а также демонстрирует щедрость хозяев. Считается, что может пострадать ваше финансовое состояние.

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