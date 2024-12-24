Як ворожити на судженого на Різдво 2025 — найпопулярніші обряди

Жінка, яка ворожить перед дзеркалом. Фото: EA.md

З цього року українці святкуватимуть Різдво Христове 25 грудня, тому молодим дівчатам можна спробувати дізнатися свою долю і зазирнути в майбутнє . Дізнайтеся, як можна поворожити в різдвяну ніч, щоб дізнатися, що на вас чекає у майбутньому.

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Популярні обряди ворожіння на Різдво

Ворожіння на яблуках

Після вечері на Різдво розріжте яблуко навпіл і зверніть увагу на те, яка всередині серцевина. Якщо вона схожа на правильну зірку, тоді наступного року ви знайдете справжнє щастя.

Ворожіння на гребінці

Покладіть під подушку гребінець зі словами "Суджений-ряджений, причеши мені голову". Уві сні ви маєте побачити, як суджений розчісує ваше волосся, — це і є ваша доля.

Ворожіння з чобітком

Молоді дівчата стають біля дороги і одна за одною кидають чобіт або туфельку на дорогу. Те, в якому напрямку "носка" лежить чобіт, ви і дізнаєтеся, в який бік ви вийдете заміж.

Ворожіння на сірниках

З боків коробки з-під сірників вставляється два сірника і підпалюються — якщо згорілі головки будуть повернуті одна до одної, то ви будете разом зі своїм обранцем.

Ворожіння на картах

Перед сном покладіть під подушку карти чотирьох королів зі словами "Хто мій суджений, хто мій ряджений, той хай присниться мені уві сні". Якщо вам насниться піковий король, то ваш обранець буде у віці та ревнивим, якщо червоний — молодий і заможній, якщо хрестовий — у вас будуть свати від бізнесмена або військового, а бубновий — від бажаного.

Ворожіння на голці

Візьміть дві голки, свічку і каструлю з водою, загадайте бажання, вставте вушка у свічку так, щоб вони вкрилися воском, опустіть голки під воду і дивіться, як вони впали. Якщо голки впали одна на одну, то чекайте на здійснення бажання, якщо близько, то бажання здійсниться частково і не дуже скоро, а якщо в різні краї, то їм не судилося здійснитися.

Ворожіння на дзеркалах

Візьміть два великих дзеркала, поставте один перед другим і висвітліть їх двома свічками так, щоб вийшов довгий коридор. Але ні в якому разі не можна допускати того, щоб в кімнаті хтось ще був. Саме в цьому коридорі й з’явиться суджений.

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