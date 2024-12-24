Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Популярні ворожіння на Різдво 2025 — як дізнатися ім'я обранця arrow

Популярні ворожіння на Різдво 2025 — як дізнатися ім'я обранця

24 грудня 2024 03:59
Світлана Конюшенко - Редактор
Як ворожити на судженого на Різдво 2025 — найпопулярніші обряди
Жінка, яка ворожить перед дзеркалом. Фото: EA.md
Світлана Конюшенко - Редактор

З цього року українці святкуватимуть Різдво Христове 25 грудня, тому молодим дівчатам можна спробувати дізнатися свою долю і зазирнути в майбутнє . Дізнайтеся, як можна поворожити в різдвяну ніч, щоб дізнатися, що на вас чекає у майбутньому.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Читайте також:

Популярні обряди ворожіння на Різдво 

Ворожіння на яблуках

Після вечері на Різдво розріжте яблуко навпіл і зверніть увагу на те, яка всередині серцевина. Якщо вона схожа на правильну зірку, тоді наступного року ви знайдете справжнє щастя.

Ворожіння на гребінці

Покладіть під подушку гребінець зі словами "Суджений-ряджений, причеши мені голову". Уві сні ви маєте побачити, як суджений розчісує ваше волосся, — це і є ваша доля.

Ворожіння з чобітком

Молоді дівчата стають біля дороги і одна за одною кидають чобіт або туфельку на дорогу. Те, в якому напрямку "носка" лежить чобіт, ви і дізнаєтеся, в який бік ви вийдете заміж.

Ворожіння на сірниках

З боків коробки з-під сірників вставляється два сірника і підпалюються — якщо згорілі головки будуть повернуті одна до одної, то ви будете разом зі своїм обранцем.

Ворожіння на картах

Перед сном покладіть під подушку карти чотирьох королів зі словами "Хто мій суджений, хто мій ряджений, той хай присниться мені уві сні". Якщо вам насниться піковий король, то ваш обранець буде у віці та ревнивим, якщо червоний — молодий і заможній, якщо хрестовий — у вас будуть свати від бізнесмена  або військового, а бубновий — від бажаного.

Ворожіння на голці

Візьміть дві голки, свічку і каструлю з водою, загадайте бажання, вставте вушка у свічку так, щоб вони вкрилися воском, опустіть голки під воду і дивіться, як вони впали. Якщо голки впали одна на одну, то чекайте на здійснення бажання, якщо близько, то бажання здійсниться частково і не дуже скоро, а якщо в різні краї, то їм не судилося здійснитися.

Ворожіння на дзеркалах

Візьміть два великих дзеркала, поставте один перед другим і висвітліть їх двома свічками так, щоб вийшов довгий коридор. Але ні в якому разі не можна допускати того, щоб в кімнаті хтось ще був. Саме в цьому коридорі й з’явиться суджений. 

Нагадаємо, ми писали про те, як і про що необхідно молитися на Різдво Христове. 

Раніше ми розповідали про те, які цікаві подарунки можна зробити своїм похресникам на Різдво. 

Також ми повідомляли про те, чому колядують на Різдво і як це правильно робити.

свята Різдво поради обряд ворожіння

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:05 Морози до -8 °С — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

04:08 У Києві на тлі атаки дронів було чути вибухи

04:03 У Києві та низці областей оголосили тривогу — що відомо

03:46 "Орешнік" не є новою ракетою РФ, — Defence Express

03:26 У "Азові" потрібні люди, які вміють ремонтувати БпЛА — вакансія

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

02:46 Через мазут з танкерів РФ стався масовий викид дельфінів

02:30 Як чоловікам знятися з розшуку ТЦК — існує лише один спосіб

01:32 Військовий двічі самовільно залишав службу — як його покарав суд

01:30 Низка студентів зможуть вільно виїжджати за межі України

Text

01:05 Після кібератаки в інтернет потрапило 300 тисяч записів

05:05 Морози до -8 °С — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

04:08 У Києві на тлі атаки дронів було чути вибухи

04:03 У Києві та низці областей оголосили тривогу — що відомо

03:46 "Орешнік" не є новою ракетою РФ, — Defence Express

03:26 У "Азові" потрібні люди, які вміють ремонтувати БпЛА — вакансія

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

02:46 Через мазут з танкерів РФ стався масовий викид дельфінів

02:30 Як чоловікам знятися з розшуку ТЦК — існує лише один спосіб

01:32 Військовий двічі самовільно залишав службу — як його покарав суд

01:30 Низка студентів зможуть вільно виїжджати за межі України

00:30 Коли ТЦК не має права направляти на ВЛК

22:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

Text

01:05 Після кібератаки в інтернет потрапило 300 тисяч записів

23 грудня 2024
Text

23:13 Толоконніков прокоментував заяви про наступ росіян на Херсон

Text

20:23 Токар назвав найбільш вразливі до зламу реєстри в Україні

Text

19:56 За ґрати за оголене фото — Железняк розкритикував закон

Text

17:50 Рішення Зеленського щодо РФ та зміна послів — ефір Вечір.LIVE

Text

14:41 Ворог змінив тактику — військовий прокоментував штурми на Курщині

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

13:50 Нардеп сказав, чому Данілова не призначили послом в Молдові

Text

13:14 Зеленський змінив тактику щодо переговорів з РФ — ефір День.LIVE

Text

13:01 Множинне громадянство — нардеп різко висловився про законопроєкт

Text

08:00 Екстрено! "Сигнал" Зеленському від Трампа, — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку