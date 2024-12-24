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Популярные гадания на Рождество 2025 — как узнать имя избранника

24 декабря 2024 03:59
Светлана Конюшенко - Редактор
Как гадать на суженого на Рождество 2025 — самые популярные обряды
Женщина, которая гадает перед зеркалом. Фото: EA.md
Светлана Конюшенко - Редактор

С этого года украинцы будут праздновать Рождество Христово 25 декабря, поэтому молодым девушкам можно попробовать узнать свою судьбу и заглянуть в будущее. Узнайте, как можно погадать в рождественскую ночь, чтобы узнать, что вас ждет в будущем.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Популярные обряды гадания на Рождество

Гадание на яблоках

После ужина на Рождество разрежьте яблоко пополам и обратите внимание на то, какая внутри сердцевина. Если она похожа на правильную звезду, тогда в следующем году вы найдете настоящее счастье.

Гадание на расческе

Положите под подушку расческу со словами "Суженый-ряженый, причеши мне голову". Во сне вы должны увидеть, как сужденный расчесывает ваши волосы, — это и есть ваша судьба.

Гадание с сапогом

Молодые девушки становятся у дороги и одна за другой бросают сапог или туфельку на дорогу. То, в каком направлении "носка" лежит сапог, вы и узнаете, в какую сторону вы выйдете замуж.

Гадания на спичках

По бокам коробки из-под спичек вставляется две спички и поджигаются — если сгоревшие головки будут повернуты друг к другу, то вы будете вместе со своим избранником.

Гадание на картах

Перед сном положите под подушку карты четырех королей со словами "Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот да приснится мне во сне". Если вам приснится пиковый король, то ваш избранник будет в возрасте и ревнивым, если красный — молодой и богатый, если крестовый — у вас будут сваты от бизнесмена или военного, а бубновый — от желаемого.

Гадание на игле

Возьмите две иглы, свечу и кастрюлю с водой, загадайте желание, вставьте ушки в свечу так, чтобы они покрылись воском, опустите иглы под воду и смотрите, как они упали. Если иглы упали друг на друга, то ждите осуществления желания, если близко, то желание исполнится частично и не очень скоро, а если в разные края, то им не суждено будет осуществиться.

Гадание на зеркалах

Возьмите два больших зеркала, поставьте один перед другим и осветите их двумя свечами так, чтобы получился длинный коридор. Но ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы в комнате кто-то еще был. Именно в этом коридоре и появится суженый.

Напомним, мы писали о том, как и о чем необходимо молиться на Рождество Христово.

Раньше мы рассказывали о том, какие интересные подарки можно сделать своим крестникам на Рождество.

Также мы сообщали о том, почему колядуют на Рождество и как это правильно делать.

праздники Рождество советы обряд гадания

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02:46 Из-за мазута из танкеров РФ произошел массовый выброс дельфинов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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