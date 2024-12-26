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Когда будет Васильев день 2025 — традиции и запреты праздника

26 декабря 2024 06:47
Светлана Конюшенко - Редактор
Васильев день 2025 — когда это праздник, традиции и что категорически нельзя делать
Молодая верующая возле свечей в церкви. Фото: Pexels
Светлана Конюшенко - Редактор

Вскоре День святого Василия Великого или Васильев день, а это большой праздник как для верующих, так и для народа. Мы рассказываем, когда отмечается этот праздник, какие интересные традиции существуют и что категорически запрещается делать в этот день, чтобы не навлечь беду.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом празднике.

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Когда отмечается День святого Василия Великого

Раньше люди в Украине отмечали этот важный праздник 14 января, то есть, на Старый Новый год, однако, недавно церковь перешла на новоюлианский календарь, а потому этот праздник сдвинулся на 13 дней назад. Теперь украинцы будут праздновать День святого Василия Великого на Новый год, то есть, первого января.

Василий Большой
Изображение святого Василия Великого. Фото иллюстративное: Pinterest

Какие традиции существуют в День святого Василия Великого

Засевание в Васильев день

Утром парни ходят по домам соседей, поя обрядовые песни и засевая в домах зерном. Так они желают хозяевам домов обильный будущий урожай. Обычно засевают овсом, ячменем, пшеницей и рожью, но ни в коем случае не гречкой и горохом, ведь считается, что можно навлечь беду.

Молотение "дидуха" в Васильев день

"Дидух" — это символ Рождества, поэтому украинцы обязательно ставили его в этот праздник. Тот, кто первым войдет в дом в этот день для засева, имел возможность "обмолотить" этот символ. После этого семена держали до посевной, а самого "дидуха" сжигали.

Полазник в Васильев день

"Полазником" в народе называли человека, который первым приходил навестить хозяев дома. Его приглашали в гости, а если его принять щедро, можно привлечь благополучие в будущем году. Причем, "полазниками" могли быть даже собаки или кошки.

Какие вещи категорически нельзя делать в День святого Василия Великого

Во-первых, в Васильев день категорически нельзя засевать девушкам и женщинам. Это могут делать исключительно мужчины, а обычно засевают юноши или мальчики. К тому же, девушку первой нельзя приглашать в дом в этот день, ведь по традиции первым в дом должен войти мужчина.

Еще в День святого Василия Великого нельзя считать мелочь, ведь она может оставить после себя нищету.

Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя делать на Рождество, чтобы не навлечь несчастье.

Ранее мы рассказывали о том, какие интересные традиции и важные запреты существуют на Рождество 2025.

Также мы сообщали, почему Новый год отмечается первого января.

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