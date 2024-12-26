Васильев день 2025 — когда это праздник, традиции и что категорически нельзя делать

Молодая верующая возле свечей в церкви. Фото: Pexels

Вскоре День святого Василия Великого или Васильев день, а это большой праздник как для верующих, так и для народа. Мы рассказываем, когда отмечается этот праздник, какие интересные традиции существуют и что категорически запрещается делать в этот день, чтобы не навлечь беду.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом празднике.

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Когда отмечается День святого Василия Великого

Раньше люди в Украине отмечали этот важный праздник 14 января, то есть, на Старый Новый год, однако, недавно церковь перешла на новоюлианский календарь, а потому этот праздник сдвинулся на 13 дней назад. Теперь украинцы будут праздновать День святого Василия Великого на Новый год, то есть, первого января.

Изображение святого Василия Великого. Фото иллюстративное: Pinterest

Какие традиции существуют в День святого Василия Великого

Засевание в Васильев день

Утром парни ходят по домам соседей, поя обрядовые песни и засевая в домах зерном. Так они желают хозяевам домов обильный будущий урожай. Обычно засевают овсом, ячменем, пшеницей и рожью, но ни в коем случае не гречкой и горохом, ведь считается, что можно навлечь беду.

Молотение "дидуха" в Васильев день

"Дидух" — это символ Рождества, поэтому украинцы обязательно ставили его в этот праздник. Тот, кто первым войдет в дом в этот день для засева, имел возможность "обмолотить" этот символ. После этого семена держали до посевной, а самого "дидуха" сжигали.

Полазник в Васильев день

"Полазником" в народе называли человека, который первым приходил навестить хозяев дома. Его приглашали в гости, а если его принять щедро, можно привлечь благополучие в будущем году. Причем, "полазниками" могли быть даже собаки или кошки.

Какие вещи категорически нельзя делать в День святого Василия Великого

Во-первых, в Васильев день категорически нельзя засевать девушкам и женщинам. Это могут делать исключительно мужчины, а обычно засевают юноши или мальчики. К тому же, девушку первой нельзя приглашать в дом в этот день, ведь по традиции первым в дом должен войти мужчина.

Еще в День святого Василия Великого нельзя считать мелочь, ведь она может оставить после себя нищету.

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