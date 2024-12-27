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Когда в Украине Старый Новый год 2025 — традиции и запреты

27 декабря 2024 19:53
Светлана Конюшенко - Редактор
Старый Новый год 2025 в Украине — дата, традиции, что нельзя делать
Счастливые люди за праздничным столом на Новый год. Фото: Pexels
Светлана Конюшенко - Редактор

С переходом на новый церковный календарь очень трудно понять, когда теперь тот или иной праздник, в частности, сдвинулся ли Старый Новый год. Мы рассказываем, когда он отмечается, а также какие традиции существуют и что категорически нельзя делать в этот день.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Когда в Украине будет Старый Новый год

Не так давно православная церковь перешла на новоюлианский календарь, из-за чего все большие праздники теперь отмечаются на 13 дней раньше. Что касается Старого Нового года, то он по-прежнему отмечается в ночь с 13 на 14 января. Дело в том, что это не церковный праздник, а потому он не имеет никакого отношения к новым правилам.

Семья за столом
Счастливая семья за столом на Новый год. Фото: Pinterest

Какие традиции есть на Старый Новый год

Согласно украинским традициям, 13 января вся семья собирается на Щедрый вечер и готовит пышное застолье, а поскольку Рождественский пост уже завершился, то можно на стол ставить мясные блюда, масла и алкогольные напитки. Но главным блюдом этого дня является кутья.

Перед ужином дети и молодые люди ходят щедровать по соседним домам, получая сладости или деньги за свои щедривки. После ужина девушки раньше гадали на своих суженых, пытаясь узнать, с кем они могут соединить свое будущее.

гадание
Три девушки во время гадания. Фото: Pinterest

Что категорически нельзя делать в Старый Новый год

В этот праздник существует несколько важных запретов, которые нужно обязательно соблюдать. Во-первых, в народе считают, что в Старый Новый год категорически нельзя выносить из дома мусор и что-то кому-то одалживать. Люди верили, что так можно весь год быть в долгах.

Во-вторых, в этот праздник категорически не стоит начинать новые дела.

Напомним, мы писали о том, когда люди в Украине будут праздновать Щедрый вечер по новому стилю.

Раньше мы рассказывали о том, когда праздник Маланки, как он появился и какие традиции существуют.

Также мы сообщали о том, когда украинцы будут праздновать Васильев день в 2025 году.

праздники традиции запреты дата Старый Новый год

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