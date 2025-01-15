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День батька 2025 в Україні — коли вітати зі святом татусів

15 січня 2025 06:03
Світлана Конюшенко - Редактор
Коли День батька 2025 в Україні — точна дата та традиції свята
Батько грається з донькою. Фото: freepik.com
Світлана Конюшенко - Редактор

День батька — важливе свято, яке вшановує роль татусів у житті кожної людини. Особливого значення воно набуває сьогодні, коли багато татків проявляють свою мужність і відвагу на фронті, захищаючи Україну й виборюючи майбутнє для кожної дитини. Це свято — чудова нагода сказати "дякую" за любов, турботу та підтримку.

Коли українці відзначатимуть День батька 2025 року, як виникло це свято, а також які традиції святкування існують в Україні, дізнавайтесь у нашій статті. 

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Коли святкують День батька в Україні 2025 року

Офіційно День батька в Україні святкують у третю неділю червня. 2025 року свято припадає на 15 червня.

Варто також зазначити, що в нашій країні існує ще одна дата, присвячена татам, хоча вона не є офіційною — Всенародний День батька, який відзначається у третю неділю вересня. 2025 року ця дата припадає на 21 вересня.

 

Коли святкують День батька в Україні 2025 року
Привітання з Днем батька. Фото: freepik.com

Як виник День батька у світі та в Україні — історія свята

Історія Дня батька бере свій початок у США. Уперше татусів вшанували у штаті Вашингтон 1910 року. Ініціаторкою свята стала Сонора Смарт Додд з міста Спокан, яка виросла без матері. Її батько сам виховував шістьох дітей. Тож, Сонора вирішила віддячити йому за турботу саме таким чином.

Ідея швидко знайшла підтримку, і вже у 1966 році це свято стало офіційним у США. Сьогодні татусів вшановують у понад 28 країнах світу.

В Україні свято можна вважати молодим. Адже воно було офіційно затверджене Указом Президента №274/2019 від 18 травня 2019 року.

 

Як виник День батька у світі та в Україні — історія свята
Батько грається з сином. Фото: freepik.com

Як святкують День батька в Україні — традиції та ідеї

В Україні День батька — молоде свято. Тож, сформованих традицій воно ще немає. Проте кожна сім'я може започаткувати свої особливі традиції та ритуали у цю дату. 

Перш за все, це чудова нагода зібратися усією родиною, приділити увагу батькам, привітати татусів й подякувати їм за щасливе дитинство, любов, турботу, мудрі поради, підтримку. 

Прогулянка, відпочинок на природі, святковий обід — все це створює унікальні моменти, які назавжди залишаються в пам'яті, та зміцнює родинний зв'язок. 

 

Як святкують День батька в Україні — традиції та ідеї
Родинна зустріч у свято. Фото: freepik.com

Багато хто у свято робить невеличкі подарунки для своїх татусів та рідних чоловіків, які зробили внесок у щасливе дитинство. Це можуть бути пам'ятні дрібнички, корисні речі чи просто символічні знаки уваги, наприклад, листівки чи солодощі.

Відзначайте День батька, вітайте найрідніших та не забувайте про важливість підтримки та любові, які роблять кожну сім'ю міцною та щасливою.

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23:03 Командира судили через недбале ставлення до служби — що накоїв

23:02 У Воронезькій області РФ дрони атакували нафтобазу

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