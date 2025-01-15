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День отца 2025 в Украине — когда поздравлять с праздником пап

15 января 2025 06:03
Светлана Конюшенко - Редактор
Когда День отца 2025 в Украине — точная дата и традиции праздника
Отец играет с дочкой. Фото: freepik.com
Светлана Конюшенко - Редактор

День отца — важный праздник, который чествует роль пап в жизни каждого человека. Особое значение он приобретает сегодня, когда многие папы проявляют свое мужество и отвагу на фронте, защищая Украину и отстаивая будущее для каждого ребенка. Этот праздник — прекрасная возможность сказать "спасибо" за любовь, заботу и поддержку.

Когда украинцы будут отмечать День отца в 2025 году, как возник этот праздник, а также какие традиции празднования существуют в Украине, узнавайте в нашей статье.

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Когда празднуют День отца в Украине в 2025 году

Официально День отца в Украине празднуют в третье воскресенье июня. В 2025 году праздник приходится на 15 июня.

Стоит также отметить, что в нашей стране существует еще одна дата, посвященная папам, хотя она не является официальной — Всенародный День отца, который отмечается в третье воскресенье сентября. В 2025 году эта дата приходится на 21 сентября.

 

Когда празднуют День отца в Украине 2025 года
Поздравление с Днем отца. Фото: freepik.com

Как возник День отца в мире и в Украине — история праздника

История Дня отца берет свое начало в США. Впервые отцов почтили в штате Вашингтон в 1910 году. Инициатором праздника стала Сонора Смарт Додд из города Спокан, которая выросла без матери. Ее отец сам воспитывал шестерых детей. Поэтому, Сонора решила отблагодарить его за заботу именно таким способом. 

Идея быстро нашла поддержку, и уже в 1966 году этот праздник стал официальным в США. Сегодня отцов чествуют в более чем 28 странах мира.

В Украине праздник можно считать молодым. Ведь он был официально утвержден Указом Президента №274/2019 от 18 мая 2019 года.

 

Как возник День отца в мире и в Украине - история праздника
Отец играет с сыном. Фото: freepik.com

Как празднуют День отца в Украине — традиции и идеи

В Украине День отца — молодой праздник. Поэтому, сложившихся традиций он еще не имеет. Однако каждая семья может создать свои особые традиции и ритуалы в эту дату.

Первым делом, это прекрасная возможность собраться всей семьей, уделить внимание родителям, поздравить пап и поблагодарить их за счастливое детство, любовь, заботу, мудрые советы, поддержку.

Прогулка, отдых на природе, праздничный обед — все это создает уникальные моменты, которые навсегда остаются в памяти, и укрепляют семейную связь.

 

Как празднуют День отца в Украине - традиции и идеи
Семейная встреча в праздник. Фото: freepik.com

Многие в праздник делают небольшие подарки для своих пап и родных мужчин, которые внесли вклад в счастливое детство. Это могут быть памятные безделушки, полезные вещи или просто символические знаки внимания, например, открытки или сладости.

Отмечайте День отца, поздравляйте родных и не забывайте о важности поддержки и любви, которые делают каждую семью крепкой и счастливой.

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