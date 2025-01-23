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День святого Валентина 2025 — изменилась ли дата по новому стилю

23 января 2025 10:03
Светлана Конюшенко - Редактор
Когда День влюбленных в 2025 году в Украине — дата и традиции святого Валентина
Влюбленные на День святого Валентина. Фото: Pinterest
Светлана Конюшенко - Редактор

День святого Валентина — это самый романтичный праздник года, когда все влюбленные лишний раз напоминают друг другу о том, как сильно они любят. Мы рассказываем, изменилась ли дата празднования этого дня и как отмечают День всех влюбленных в разных странах мира.

Новини.LIVE рассказывает об этом празднике.

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Перенеслась ли дата празднования Дня святого Валентина

В 2023 году церковь перешла на новоюлианский календарь, а потому многие большие праздники перенеслись на 13 дней назад. Однако, что касается Дня святого Валентина, то он как отмечался 14 февраля, так и будет отмечаться в эту дату.

Влюбленные
Влюбленная пара с шариком. Фото: Freepik

Как отмечают День святого Валентина в Украине и мире

Украина

В Украине все влюбленные в этот день устраивают романтический ужин, дарят друг другу подарки или делают приятные сюрпризы. По традиции партнеры дарят шоколад, ювелирные украшения, мягкие игрушки или букеты цветов.

Страны мира

Во Франции партнеры дарят друг другу различные драгоценности и ювелирные украшения, а вот люди в Дании на подарок выбирают белые засушенные цветы. В Италии День святого Валентина вообще называют "сладким днем", поскольку в этот день влюбленные дарят друг другу сладости и торты с голубями.

В Нидерландах существует вообще очень странная, но интересная традиция этого дня — женщина может сделать своему партнеру предложение руки и сердца, а если он собирается отказать, то говорит, что подарит шелковое платье. На Ямайке вообще устраивают "голые свадьбы", на которых на влюбленных лишь обручальные кольца.

Но в Саудовской Аравии и Иране День святого Валентина категорически запрещается праздновать, ведь там он считается пропагандой распущенности.

Напомним, мы писали о том, когда украинцы будут праздновать День матери в 2025 году.

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11:34 Украина добилась компенсации за загрязнение морских вод

11:12 Украина эвакуировала моряков, которые были в плену хуситов

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