Идеи подарков девушке на День святого Валентина — чем удивить любимую 14 февраля

Девушка с подарком. Фото: Freepik

День святого Валентина, который празднуют 14 февраля, это прекрасная возможность удивить свою любимую и напомнить ей о ваших чувствах. Однако о сюрпризе стоит подумать заранее, чтобы он был не только приятным, но и особенным.

Редакция Новини.LIVE делится интересными и небанальными идеями, которые помогут сделать подарок девушке незабываемым.

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Новые впечатления

Вместо вещей вы можете устроить для вашей избранницы незабываемый сюрприз, который останется в памяти.

Билеты на концерт или спектакль. Если любимый исполнитель девушки выступает в ближайшее время, это станет прекрасной возможностью порадовать ее.

Если любимый исполнитель девушки выступает в ближайшее время, это станет прекрасной возможностью порадовать ее. Романтический ужин в неожиданном месте. Организуйте ужин в теплице, на крыше здания или даже в уютной беседке.

Организуйте ужин в теплице, на крыше здания или даже в уютной беседке. Отдых в СПА. Это идеальная возможность расслабиться и насладиться отдыхом вдвоем.

Это идеальная возможность расслабиться и насладиться отдыхом вдвоем. Квест с подсказками. Спрячьте маленькие подарки по дому, добавьте к каждому подсказки, чтобы она нашла главный сюрприз.

Персонализированные подарки

Вещи, созданные специально для любимого человека, всегда выглядят особенно.

Гравировка на украшениях. Напишите короткое послание, дату знакомства или инициалы на браслете, кулоне или кольце.

Напишите короткое послание, дату знакомства или инициалы на браслете, кулоне или кольце. Фотокнига с вашими воспоминаниями. Соберите совместные фотографии и создайте уникальную историю вашей любви.

Соберите совместные фотографии и создайте уникальную историю вашей любви. Звезда с ее именем. Да, вы можете "подарить" звезду, которую назовете в ее честь, и вручить сертификат.

Да, вы можете "подарить" звезду, которую назовете в ее честь, и вручить сертификат. Украшение ручной работы. Закажите что-то уникальное, что будет ассоциироваться у вас с любимой.

Влюбленная пара. Фото: Freepik

Подарки для творческих натур

Подарок, который соответствует ее увлечениям, покажет, что вы заботитесь о ее интересах.

Для любительницы чтения. Книга с автографом любимого автора или стильная лампа для чтения.

Книга с автографом любимого автора или стильная лампа для чтения. Для творческих натур. Набор для рисования, вышивания или создания украшений.

Набор для рисования, вышивания или создания украшений. Для спортсменок. Спортивный аксессуар, новый коврик для йоги или бутылка для воды со стильным дизайном.

Стильные и практичные подарки

Такие вещи будут ежедневно напоминать ваши любимой о вас и точно пригодятся, а интересный дизайн придаст им "изюминки".

Дизайнерская сумка или рюкзак. Выберите что-то уникальное, что подчеркнет ее стиль.

Выберите что-то уникальное, что подчеркнет ее стиль. Шелковый шарф или платок. Это элегантный аксессуар, который добавит шарма к любому образу.

Это элегантный аксессуар, который добавит шарма к любому образу. Элегантная косметичка с ее инициалами. Такой подарок подчеркнет ваше внимание к деталям.

Такой подарок подчеркнет ваше внимание к деталям. Термокружка с романтичным дизайном. Полезный аксессуар с ее любимой фразой или рисунком.

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