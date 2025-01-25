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Макс Гордєєв поділився ритуалом, який здійснює мрії

25 січня 2025 06:53
Валерія Максименко - Редактор
25 січня 2025 року — магічний ритуал від Макса Гордєєва
Проведення магічного ритуалу. Фото: Freepik
Валерія Максименко - Редактор

Сьогодні, 25 січня 2025 року, є особливою дзеркальною  датою. Саме в цей день ваші бажання набувають магічної сили, проте для їх реалізації потрібно провести спеціальний ритуал.

Ним поділився переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордєєв в Instagram.

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Гордєєв пояснив, чому 25 січня 2025 року є магічною датою, яка може сприяти реалізації ваших цілей.

"Це перша дзеркальна дата року і в нумерології вона складається у вісімку, символ успіху. В цей день будь-які бажання отримують особливу підтримку всесвіту", — сказав Мольфар.

Переможець литовської битви екстрасенсів радить в цей день провести невеликий ритуал, який здійснить ваші мрії та бажання.

"Напишіть на аркуші папері ваші бажання в теперішньому часі та тримаючи папір над склянкою води, прочитайте їх вголос сім разів. Далі залиште цей листок на склянці на ніч. За ніч вода вбере всю енергію вашого бажання та віддасть вам її", — поділився Гордєєв.

Мольфар додав, що на ранок цю воду необхідно випити, а аркуш із бажаннями заховати в потаємне місце, поки не реалізуються ваші бажання.

 

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