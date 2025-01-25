25 января 2025 года - магический ритуал от Макса Гордеева

Проведение магического ритуала. Фото: Freepik

Сегодня, 25 января 2025 года, является особой зеркальной датой. Именно в этот день ваши желания приобретают магическую силу, однако для их реализации нужно провести специальный ритуал.

Ним поделился победитель литовской битвы экстрасенсов Макс Гордеев в Instagram.

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Магический ритуал на 25 января для реализации желаний

Гордеев объяснил, почему 25 января 2025 года является магической датой, которая может способствовать реализации ваших целей.

"Это первая зеркальная дата года и в нумерологии она складывается в восьмерку, символ успеха. В этот день любые желания получают особую поддержку вселенной", — сказал Мольфар.

Победитель литовской битвы экстрасенсов советует в этот день провести небольшой ритуал, который осуществит ваши мечты и желания.

"Напишите на листе бумаги ваши желания в настоящем времени и держа бумагу над стаканом воды, прочитайте их вслух семь раз. Далее оставьте этот листок на стакане на ночь. За ночь вода впитает всю энергию вашего желания и отдаст вам ее", — поделился Гордеев.

Мольфар добавил, что на утро эту воду необходимо выпить, а лист с желаниями спрятать в потайное место, пока не реализуются ваши желания.

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