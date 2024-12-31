Мольфар Макс Гордєєв показав ритуал на богатство

Як розбагатіти в 2025 році — ритуал від відомого мольфара
Залучити фінанси у своє життя у новому 2025 році можна досить легко, провівши спеціальний новорічний обряд. Для ритуалу вам знадобиться стрічка зеленого кольору.
Обрядом для залучення грошей поділився мольфар Макс Гордєєв на своїй сторінці в Instagram.
Макс Гордєєв поділився ритуалом на залучення багатства
Цей ритуал, який відкриває грошовий потік на весь 2025 рік, варто проводити у новорічну ніч. Вам необхідно взяти стрічку зеленого кольору та зав'язати її на одній з верхніх гілок ялинки в будинку. Зав'язуючи бантик, промовляйте:
"Стрічкою зеленою вузол в'яжу, золото і срібло собі притягну. Амінь. Амінь. Амінь".
Мольфар радить після того, як ви розберете після свят ялинку, покласти замовлену стрічку собі в гаманець.
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