Мольфар Макс Гордєєв показав ритуал на богатство

Заможна дівчина. Фото: Pixel

Залучити фінанси у своє життя у новому 2025 році можна досить легко, провівши спеціальний новорічний обряд. Для ритуалу вам знадобиться стрічка зеленого кольору.

Обрядом для залучення грошей поділився мольфар Макс Гордєєв на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Макс Гордєєв поділився ритуалом на залучення багатства

Цей ритуал, який відкриває грошовий потік на весь 2025 рік, варто проводити у новорічну ніч. Вам необхідно взяти стрічку зеленого кольору та зав'язати її на одній з верхніх гілок ялинки в будинку. Зав'язуючи бантик, промовляйте:

"Стрічкою зеленою вузол в'яжу, золото і срібло собі притягну. Амінь. Амінь. Амінь".

Мольфар радить після того, як ви розберете після свят ялинку, покласти замовлену стрічку собі в гаманець.

Раніше ми розповідали про те, як можна весело відсвяткувати Новий рік вдома.

Також ми повідомляли про те, що не можна загадувати людям після 50 років на Новий рік 2025.