Новорічна музика — найкращі пісні українською та англійською

Новорічний плейлист — найкращі пісні для святкового настрою
29 грудня 2024 03:59
Навушники на новорічному тлі. Фото: Freepik
Погодьтеся, що гарний плейлист — вагома частина святкового настрою. Що як не музика додасть особливої атмосфери та наповнить відповідним настроєм на новорічній вечірці.
Редакція Новини.LIVE ділиться музичною підбіркою, яка підійде для будь-якого новорічного святкування — від затишного вечора з сім’єю до гучної вечірки з друзями.
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Українські хіти про Новий рік
DZIDZIO — "Зимова казка"
Антитіла — "Новорічна"
MELOVIN — "Новорічна"
JAMALA — "Новий рік з тобою"
TARABAROVA — "Падає сніг"
Закордонні новорічні хіти
Brenda Lee — "Rockin’ Around the Christmas Tree"
Ariana Grande — "Santa Tell Me"
Sia — "Snowman"
Kylie Minogue — "Santa Baby"
Train — "Shake Up Christmas"
Раніше ми розповідали, що не можна робити у Новий рік, аби не накликати негаразди.
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