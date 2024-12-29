Новорічна музика — найкращі пісні українською та англійською

Навушники на новорічному тлі. Фото: Freepik

Погодьтеся, що гарний плейлист — вагома частина святкового настрою. Що як не музика додасть особливої атмосфери та наповнить відповідним настроєм на новорічній вечірці.

Редакція Новини.LIVE ділиться музичною підбіркою, яка підійде для будь-якого новорічного святкування — від затишного вечора з сім’єю до гучної вечірки з друзями.

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Українські хіти про Новий рік

DZIDZIO — "Зимова казка"

Антитіла — "Новорічна"

MELOVIN — "Новорічна"

JAMALA — "Новий рік з тобою"

TARABAROVA — "Падає сніг"

Закордонні новорічні хіти

Brenda Lee — "Rockin’ Around the Christmas Tree"

Ariana Grande — "Santa Tell Me"

Sia — "Snowman"

Kylie Minogue — "Santa Baby"

Train — "Shake Up Christmas"

Раніше ми розповідали, що не можна робити у Новий рік, аби не накликати негаразди.

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