Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Новорічний плейлист — найкращі пісні для святкового настрою arrow

Новорічний плейлист — найкращі пісні для святкового настрою

29 грудня 2024 03:59
Валерія Максименко - Редактор
Новорічна музика — найкращі пісні українською та англійською
Навушники на новорічному тлі. Фото: Freepik
Валерія Максименко - Редактор

Погодьтеся, що гарний плейлист — вагома частина святкового настрою. Що як не музика додасть особливої атмосфери та наповнить відповідним настроєм на новорічній вечірці.

Редакція Новини.LIVE ділиться музичною підбіркою, яка підійде для будь-якого новорічного святкування — від затишного вечора з сім’єю до гучної вечірки з друзями.

Читайте також:

Українські хіти про Новий рік

DZIDZIO — "Зимова казка"

Антитіла — "Новорічна"

MELOVIN — "Новорічна"

JAMALA — "Новий рік з тобою"

TARABAROVA — "Падає сніг"

Закордонні новорічні хіти

Brenda Lee — "Rockin’ Around the Christmas Tree"

Ariana Grande — "Santa Tell Me"

Sia — "Snowman"

Kylie Minogue — "Santa Baby"

Train — "Shake Up Christmas"

Раніше ми розповідали, що не можна робити у Новий рік, аби не накликати негаразди.

Також дізнайтеся, чи варто підбивати підсумки року.

музика Новий рік настрій свято Новий рік 2025

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

04:44 У Чернівцях встановили рекорд з колядки — скільки людей заспівало

04:30 Кому треба пройти перевірку з інвалідністю — в МОЗ пояснили

Ексклюзив

04:02 Чи є у РФ північнокорейські ракети KN-15 — у ГУР відповіли

03:26 В "Азов" запрошують медиків — пропонують хорошу заробітну плату

02:52 Одним пропагандистом менше — в Україні ліквідували журналіста РФ

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова - 80x80

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

02:32 Спіймали банду, через яку ухилянти втонули в Тисі — скільки жертв

01:32 У Львові судили перевізника, що хотів переправити ухилянта

01:30 Зниження мобілізаційного віку реальне — Муженко про причини

00:30 Відстрочка без військового квитка — що говорять у ТЦК

Ексклюзив

00:14 Запуску "Кинджалів" поменшало — в ГУР розповіли про успіхи

04:44 У Чернівцях встановили рекорд з колядки — скільки людей заспівало

04:30 Кому треба пройти перевірку з інвалідністю — в МОЗ пояснили

Ексклюзив

04:02 Чи є у РФ північнокорейські ракети KN-15 — у ГУР відповіли

03:26 В "Азов" запрошують медиків — пропонують хорошу заробітну плату

02:52 Одним пропагандистом менше — в Україні ліквідували журналіста РФ

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова - 80x80

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

02:32 Спіймали банду, через яку ухилянти втонули в Тисі — скільки жертв

01:32 У Львові судили перевізника, що хотів переправити ухилянта

01:30 Зниження мобілізаційного віку реальне — Муженко про причини

00:30 Відстрочка без військового квитка — що говорять у ТЦК

Ексклюзив

00:14 Запуску "Кинджалів" поменшало — в ГУР розповіли про успіхи

06:59 Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

06:14 Буковель чи Куршевель — на якому курорті відпочивати дешевше

27 грудня 2024

06:40 Оновились ціни на чормет в Україні — вартість брухту у грудні

26 грудня 2024

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

Text

23:41 Козак пояснив високу вартість проїзду метро в Києві

Text

13:51 Росія експлуатує студентів для виробництва БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

27 грудня 2024
Text

22:33 Вибухи звучать у Росії не просто так — Юсов про удари дронами

Text

21:29 Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

Text

21:00 Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

Text

19:01 Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

Text

19:00 Що чекає Україну за каденції Трампа — інтерв'ю Новини.LIVE

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова - 80x80

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

Text

17:50 Зеленський відповів на заяви РФ про переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник у відставці сказав, чому варто мобілізувати 18-річних

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку

26 грудня 2024

08:00 Фіндопомога від ЮНІСЕФ — хто може отримати 11 тис. грн