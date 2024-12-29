Новогодняя музыка — лучшие песни на украинском и английском

Наушники на фоне новогоднего. Фото: Freepik

Согласитесь, что хороший плейлист — весомая часть праздничного настроения. Что как ни музыка придаст особую атмосферу и наполнит соответствующим настроением за новогодней вечеринкой.

Редакция Новини.LIVE делится музыкальной подборкой, которая подойдет для любого новогоднего празднования — от уютного вечера с семьей до громкой вечеринки с друзьями.

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Украинские хиты о Новом году

DZIDZIO — "Зимова казка"

Антитіла — "Новорічна"

MELOVIN — "Новорічна"

JAMALA — "Новий рік з тобою"

TARABAROVA — "Падає сніг"

Зарубежные новогодние хиты

Brenda Lee — "Rockin' Around the Christmas Tree"

Ariana Grande — "Santa Tell Me"

Sia — "Snowman"

Kylie Minogue — "Santa Baby"

Train — "Shake Up Christmas"

Раньше мы рассказывали, что нельзя делать в Новый год, чтобы не навлечь проблемы.

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