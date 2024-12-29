Новогодняя музыка — лучшие песни на украинском и английском

Новогодний плейлист — лучшие песни для праздничного настроения
29 декабря 2024 03:59
Наушники на фоне новогоднего. Фото: Freepik
Согласитесь, что хороший плейлист — весомая часть праздничного настроения. Что как ни музыка придаст особую атмосферу и наполнит соответствующим настроением за новогодней вечеринкой.
Редакция Новини.LIVE делится музыкальной подборкой, которая подойдет для любого новогоднего празднования — от уютного вечера с семьей до громкой вечеринки с друзьями.
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Украинские хиты о Новом году
DZIDZIO — "Зимова казка"
Антитіла — "Новорічна"
MELOVIN — "Новорічна"
JAMALA — "Новий рік з тобою"
TARABAROVA — "Падає сніг"
Зарубежные новогодние хиты
Brenda Lee — "Rockin' Around the Christmas Tree"
Ariana Grande — "Santa Tell Me"
Sia — "Snowman"
Kylie Minogue — "Santa Baby"
Train — "Shake Up Christmas"
Раньше мы рассказывали, что нельзя делать в Новый год, чтобы не навлечь проблемы.
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