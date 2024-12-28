Чи треба підводити підсумки на Новий рік 2025 — чим це корисно

Жінка, яка записує в блокноті на Новий рік. Фото: Freepik

На Новий рік прийнято підводити підсумки, але не всі впевнені в тому, чи варто це робити і як правильно. Психологи пояснили, чи потрібно взагалі підводити підсумки року, що минає, і як правильно це робити, щоб не помилитися.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Підвищення самооцінки

Психологи кажуть, що підводячи підсумки року, ви можете розібратися зі своїм внутрішнім світом і зміцнити впевненість у власних силах. В результаті вам вдасться зустріти Новий рік більш креативно та успішно.

Збільшення енергії

Коли ви згадуєте всі моменти минулого року, ви знову проживаєте і хороші, і погані події. Тим самим, ви вивільнюєте багато сил та енергії на те, що починати нові справи.

Люди з келихами шампанського на Новий рік. Фото: MSN

Знайомство із собою

Коли ви підводите підсумки року, ви знайомитеся із собою — подивіться на себе з боку і уявіть, що ви ніби зустріли друга, в якого цікавитеся, як минув його рік.

Створення мети

Коли ви пишете про всі свої досягнення і невдачі, ви розумієте, чого саме вам не вистачає. Так ви дізнаєтеся, чого ви насправді хочете, і будете йти вперед до гарних результатів.

Як підводити підсумки року, що минає

Крок 1 — напишіть про події у своєму житті

Спочатку візьміть звичайний білий аркуш, намалюйте на ньому коло і поділіть його на 12 секторів, тобто, на 12 місяців року. Потім згадайте події у своєму житті та випишіть їх по секторах.

Крок 2 — зберіть весь позитив за рік

Згадайте про всі свої хороші моменти в житті та випишіть їх на окремому аркуші паперу.

Підсумки Нового року в блокноті. Фото: Oulsnam

Крок 3 — зберіть весь негатив за рік

На жаль, у житті кожної людини не буває виключно позитивних моментів, тому необхідно в усьому тримати баланс. Напишіть на аркуші не лише успішні події, а й ті, які вас розчарували або змусили щось втратити.

Крок 4 — напишіть про отримані навички

Напишіть про всі отримані за рік вміння і те, що ви дізналися про себе і близьких. Однак, психологи радять ні в якому разі не засуджувати себе за якісь провали у житті.

Крок 5 — створення цілей на Новий рік

Коли ви написали про рік, що минає, настав час зрозуміти, чого вам ще не вистачає у житті. Тому поставте собі цілі на рік, який настає.

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