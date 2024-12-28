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Новий рік 2025 — чи треба підводити підсумки та в чому користь

28 грудня 2024 03:59
Світлана Конюшенко - Редактор
Чи треба підводити підсумки на Новий рік 2025 — чим це корисно
Жінка, яка записує в блокноті на Новий рік. Фото: Freepik
Світлана Конюшенко - Редактор

На Новий рік прийнято підводити підсумки, але не всі впевнені в тому, чи варто це робити і як правильно. Психологи пояснили, чи потрібно взагалі підводити підсумки року, що минає, і як правильно це робити, щоб не помилитися.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Підвищення самооцінки

Психологи кажуть, що підводячи підсумки року, ви можете розібратися зі своїм внутрішнім світом і зміцнити впевненість у власних силах. В результаті вам вдасться зустріти Новий рік більш креативно та успішно.

Збільшення енергії

Коли ви згадуєте всі моменти минулого року, ви знову проживаєте і хороші, і погані події. Тим самим, ви вивільнюєте багато сил та енергії на те, що починати нові справи.

Бокалы
Люди з келихами шампанського на Новий рік. Фото: MSN

Знайомство із собою

Коли ви підводите підсумки року, ви знайомитеся із собою — подивіться на себе з боку і уявіть, що ви ніби зустріли друга, в якого цікавитеся, як минув його рік.

Створення мети

Коли ви пишете про всі свої досягнення і невдачі, ви розумієте, чого саме вам не вистачає. Так ви дізнаєтеся, чого ви насправді хочете, і будете йти вперед до гарних результатів.

Як підводити підсумки року, що минає

Крок 1 — напишіть про події у своєму житті

Спочатку візьміть звичайний білий аркуш, намалюйте на ньому коло і поділіть його на 12 секторів, тобто, на 12 місяців року. Потім згадайте події у своєму житті та випишіть їх по секторах.

Крок 2 — зберіть весь позитив за рік

Згадайте про всі свої хороші моменти в житті та випишіть їх на окремому аркуші паперу. 

Записи в блокноте
Підсумки Нового року в блокноті. Фото: Oulsnam

Крок 3 — зберіть весь негатив за рік

На жаль, у житті кожної людини не буває виключно позитивних моментів, тому необхідно в усьому тримати баланс. Напишіть на аркуші не лише успішні події, а й ті, які вас розчарували або змусили щось втратити.

Крок 4 — напишіть про отримані навички

Напишіть про всі отримані за рік вміння і те, що ви дізналися про себе і близьких. Однак, психологи радять ні в якому разі не засуджувати себе за якісь провали у житті.

Крок 5 — створення цілей на Новий рік

Коли ви написали про рік, що минає, настав час зрозуміти, чого вам ще не вистачає у житті. Тому поставте собі цілі на рік, який настає. 

Нагадаємо, ми писали про те, які справи треба встигнути зробити до Нового року 2025. 

Раніше ми розповідали про те, як весело можна зустріти Новий рік 2025 вдома. 

Також ми повідомляли про те, чому Новий рік відзначається саме першого січня.

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