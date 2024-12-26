Що треба встигнути зробити до Нового року 2025 — список важливих справ

Людина, яка пише в блокноті. Фото: Freepik

Важкий 2024 рік добігає кінця, тому настав час подумати про те, як його зустріти в гарному настрої. Ми розповідаємо, які справи обов'язково потрібно встигнути зробити до Нового року, щоб не тільки принести користь, а й подарувати справжню радість собі та рідним.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Новорічна ялинка біля каміну. Фото: Freepik

Справи, які треба встигнути зробити до Нового року

До списку корисних і добрих справ до Нового року входять такі важливі справи, як:

Прикрашання новорічної ялинки — повішайте найгарнішу іграшку на видне місце

Плетіння гірлянди з паперу, створення конфетті, вирізання сніжинок — прикрасьте свою оселю

Прикрашання кімнатних рослин

Запалювання свічок — відлякайте морок за вікном ароматними свічками із запахом ялини, мандарину, кориці

Годування маленьких пташок

Готування домашнього печива — зробіть смачну страву, прикрасьте її стрічками і пригостіть тих, з ким ви спілкуєтеся

Покупка новорічних подарунків

Малювання сніжинок на вікнах і створення новорічного вінка на дверях

Відвідування кінотеатру, концерту або театру — сходіть на новорічний фільм або виставу

Висипання імбиру в усю їжу

Збирання рецептів до Нового року

Готування улюблених страв дитинства

Покупка новорічних іграшок — обов’язково придбайте кулю зі снігом

Відвідування лазні з друзями

Покупка улюбленого шоколаду

Створення 31 світлини улюбленого місця — знімайте щодня улюблені місця з різних ракурсів

Відвідування масажу

Випивання кави в улюбленому кафе

Вживання свіжовичавлений апельсиновий сік з м’ятою щоранку

Впіймання сніжинок

Сидіння всі вихідні вдома

Влаштування чарівного Нового року — влаштуйте святковий захід з подарунками, костюмами і їжею

Покупка подарунків для захисників, літніх людей або дітей з дитбудинку

Створення звіту за рік — згадайте все хороше, що з вами відбувалося в 2024 році

Зустріч із друзями у вихідний

Порадіти моменту — сядьте в новорічний вечір на десять хвилин, видихніть і радійте тому, що у вас є

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