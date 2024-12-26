Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Зробіть це до 31 грудня — 26 важливих справ до Нового року arrow

Зробіть це до 31 грудня — 26 важливих справ до Нового року

26 грудня 2024 19:53
Світлана Конюшенко - Редактор
Що треба встигнути зробити до Нового року 2025 — список важливих справ
Людина, яка пише в блокноті. Фото: Freepik
Світлана Конюшенко - Редактор

Важкий 2024 рік добігає кінця, тому настав час подумати про те, як його зустріти в гарному настрої. Ми розповідаємо, які справи обов'язково потрібно встигнути зробити до Нового року, щоб не тільки принести користь, а й подарувати справжню радість собі та рідним.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Читайте також:

Якщо у вас немає жодного настрою, але ви хочете собі його створити у новорічну ніч, вам варто знати про речі, які допоможуть вам у цьому. Фахівці розповіли, що необхідно зробити до свята в останні дні грудня, щоб покращити настрій і принести користь оточенню.

Елка
Новорічна ялинка біля каміну. Фото: Freepik

Справи, які треба встигнути зробити до Нового року

До списку корисних і добрих справ до Нового року входять такі важливі справи, як:

  • Прикрашання новорічної ялинки — повішайте найгарнішу іграшку на видне місце
  • Плетіння гірлянди з паперу, створення конфетті, вирізання сніжинок — прикрасьте свою оселю
  • Прикрашання кімнатних рослин
  • Запалювання свічок — відлякайте морок за вікном ароматними свічками із запахом ялини, мандарину, кориці
  • Годування маленьких пташок
  • Готування домашнього печива — зробіть смачну страву, прикрасьте її стрічками і пригостіть тих, з ким ви спілкуєтеся
  • Покупка новорічних подарунків
  • Малювання сніжинок на вікнах і створення новорічного вінка на дверях
  • Відвідування кінотеатру, концерту або театру — сходіть на новорічний фільм або виставу
  • Висипання імбиру в усю їжу
  • Збирання рецептів до Нового року
  • Готування улюблених страв дитинства
  • Покупка новорічних іграшок — обов’язково придбайте кулю зі снігом
  • Відвідування лазні з друзями
  • Покупка улюбленого шоколаду
  • Створення 31 світлини улюбленого місця — знімайте щодня улюблені місця з різних ракурсів
  • Відвідування масажу
  • Випивання кави в улюбленому кафе
  • Вживання свіжовичавлений апельсиновий сік з м’ятою щоранку
  • Впіймання сніжинок
  • Сидіння всі вихідні вдома
  • Влаштування чарівного Нового року — влаштуйте святковий захід з подарунками, костюмами і їжею
  • Покупка подарунків для захисників, літніх людей або дітей з дитбудинку
  • Створення звіту за рік — згадайте все хороше, що з вами відбувалося в 2024 році
  • Зустріч із друзями у вихідний
  • Порадіти моменту — сядьте в новорічний вечір на десять хвилин, видихніть і радійте тому, що у вас є

Нагадаємо, ми писали про те, яке бажання ніколи не варто загадувати на Новий рік людям після 50 років. 

Раніше ми розповідали про те, як зберігати гірлянди на Новий рік, щоб вони не плуталися. 

Також ми повідомляли про те, які цікаві подарунки можна подарувати всій сім’ї на Новий рік.

свята Новий рік поради користь настрій Новий рік 2025

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:41 Бронювання працівників через "Дію" відновлено — що треба знати

20:39 Відключення світла в Одесі — графіки на п'ятницю

20:21 Синоптики назвали області, в яких завтра засніжить

20:14 Світла не буде увесь день — які графіки відключень на завтра

20:00 Догляд за хворим — чи впливають на відстрочку родичі за кордоном

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

19:53 Зеленський відзначив далекобійні удари ЗСУ — вечірнє звернення

19:46 Боєць Інтернаціонального легіону відкрив виставку у Львові — фото

19:26 Україна розробила надлегкий смертоносний БпЛА — Bild

19:20 Податкові нововведення 2025 року — до чого готуватись українцям

19:19 Що треба знати про інвестиції в нерухомість в Україні

20:41 Бронювання працівників через "Дію" відновлено — що треба знати

20:39 Відключення світла в Одесі — графіки на п'ятницю

20:21 Синоптики назвали області, в яких завтра засніжить

20:14 Світла не буде увесь день — які графіки відключень на завтра

20:00 Догляд за хворим — чи впливають на відстрочку родичі за кордоном

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

19:53 Зеленський відзначив далекобійні удари ЗСУ — вечірнє звернення

19:46 Боєць Інтернаціонального легіону відкрив виставку у Львові — фото

19:26 Україна розробила надлегкий смертоносний БпЛА — Bild

19:20 Податкові нововведення 2025 року — до чого готуватись українцям

19:19 Що треба знати про інвестиції в нерухомість в Україні

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

21 грудня 2024

06:40 У ломбардах оновились тарифи — ціни на золото у грудні

Text

18:36 Корольчук прогнозує тижневі відключення світла в двох областях

Text

18:03 Жорстка заява Єрмака і ТЦК за кордоном — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Влучання дрона по ринку в Нікополі — ефір День.LIVE

Text

12:52 Кицак повідомив, скільки українців наразі перебувають в ЄС

Text

12:32 Допомога для ВПО — нардеп назвав проблему з виплатами

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:40 Нардеп назвав, де хочуть зберігати дані реєстру військових

Text

10:24 Експерт відповів, скільки триватимуть відключення світла

Text

08:20 Зниження мобілізаційного віку — чи є законопроєкт у Раді

Text

08:00 Російська атака та авіатроща в Казахстані — ефір Ранок.LIVE

Text

03:55 Провал з мобілізацією, а офіцери не воюють — нардепка Скороход

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

25 грудня 2024

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити