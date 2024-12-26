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Сделайте это до 31 декабря — 26 важных дел до Нового года

26 декабря 2024 19:53
Светлана Конюшенко - Редактор
Что нужно успеть сделать до Нового года 2025 — список важных дел
Человек, который пишет в блокноте. Фото: Freepik
Светлана Конюшенко - Редактор

Тяжелый 2024 год подходит к концу, поэтому пора подумать о том, как его встретить в хорошем настроении. Мы рассказываем, какие дела обязательно нужно успеть сделать до Нового года, чтобы не только принести пользу, но и подарить настоящую радость себе и родным.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Если у вас нет никакого настроения, но вы хотите его создать в новогоднюю ночь, вам стоит знать о вещах, которые помогут вам в этом. Специалисты рассказали, что необходимо сделать до праздника в последние дни декабря, чтобы улучшить настроение и принести пользу окружающим.

Елка
Рождественская елка возле камина. Фото: Freepik

Дела, которые нужно успеть сделать до Нового года

В список полезных и добрых дел до Нового года входят такие важные дела, как:

  • Украшение новогодней елки — повесьте красивую игрушку на видное место
  • Плетение гирлянды из бумаги, создание конфетти, вырезание снежинок — украсьте свой дом
  • Украшение комнатных растений
  • Зажигание свечей — отпугните мрак за окном ароматными свечами с запахом ели, мандарина, корицы
  • Кормление маленьких птичек
  • Приготовление домашнего печенья — сделайте вкусное блюдо, украсьте его лентами и угостите тех, с кем вы общаетесь
  • Покупка новогодних подарков
  • Рисование снежинок на окнах и создание новогоднего венка на дверях
  • Посещение кинотеатра, концерта или театра — сходите на новогодний фильм или спектакль
  • Насыпание имбиря во всю пищу
  • Сбор рецептов до Нового года
  • Приготовление любимых блюд детства
  • Покупка новогодних игрушек — обязательно приобретите шар со снегом
  • Посещение бани с друзьями
  • Покупка любимого шоколада
  • Создание 31 фотографии любимого места — снимайте ежедневно любимые места с разных ракурсов
  • Посещение массажа
  • Выпивание кофе в любимом кафе
  • Употребление свежевыжатого апельсинового сока с мятой каждое утро
  • Ловля снежинок
  • Сидения все выходные дома
  • Устраивание волшебного Нового года — устройте праздничное мероприятие с подарками, костюмами и едой
  • Покупка подарков для защитников, пожилых людей или детей из детдома
  • Создание отчета за год — вспомните все хорошее, что с вами происходило в 2024 году
  • Встреча с друзьями в выходной
  • Радование моменту — сядьте в новогодний вечер на десять минут, выдохните и радуйтесь тому, что у вас есть

Напомним, мы писали о том, какое желание никогда не следует загадывать на Новый год людям после 50 лет.

Раньше мы рассказывали о том, как хранить гирлянды на Новый год, чтобы они не путались.

Также мы сообщали о том, какие интересные подарки можно подарить всей семье на Новый год.

праздники Новый год советы польза настроение Новый год 2025

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