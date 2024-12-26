Что нужно успеть сделать до Нового года 2025 — список важных дел

Человек, который пишет в блокноте. Фото: Freepik

Тяжелый 2024 год подходит к концу, поэтому пора подумать о том, как его встретить в хорошем настроении. Мы рассказываем, какие дела обязательно нужно успеть сделать до Нового года, чтобы не только принести пользу, но и подарить настоящую радость себе и родным.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Рождественская елка возле камина. Фото: Freepik

Дела, которые нужно успеть сделать до Нового года

В список полезных и добрых дел до Нового года входят такие важные дела, как:

Украшение новогодней елки — повесьте красивую игрушку на видное место

Плетение гирлянды из бумаги, создание конфетти, вырезание снежинок — украсьте свой дом

Украшение комнатных растений

Зажигание свечей — отпугните мрак за окном ароматными свечами с запахом ели, мандарина, корицы

Кормление маленьких птичек

Приготовление домашнего печенья — сделайте вкусное блюдо, украсьте его лентами и угостите тех, с кем вы общаетесь

Покупка новогодних подарков

Рисование снежинок на окнах и создание новогоднего венка на дверях

Посещение кинотеатра, концерта или театра — сходите на новогодний фильм или спектакль

Насыпание имбиря во всю пищу

Сбор рецептов до Нового года

Приготовление любимых блюд детства

Покупка новогодних игрушек — обязательно приобретите шар со снегом

Посещение бани с друзьями

Покупка любимого шоколада

Создание 31 фотографии любимого места — снимайте ежедневно любимые места с разных ракурсов

Посещение массажа

Выпивание кофе в любимом кафе

Употребление свежевыжатого апельсинового сока с мятой каждое утро

Ловля снежинок

Сидения все выходные дома

Устраивание волшебного Нового года — устройте праздничное мероприятие с подарками, костюмами и едой

Покупка подарков для защитников, пожилых людей или детей из детдома

Создание отчета за год — вспомните все хорошее, что с вами происходило в 2024 году

Встреча с друзьями в выходной

Радование моменту — сядьте в новогодний вечер на десять минут, выдохните и радуйтесь тому, что у вас есть

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