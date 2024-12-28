Нужно ли подводить итоги на Новый год 2025 — чем это полезно

Женщина, записывающая в блокноте на Новый год. Фото: Freepik

На Новый год принято подводить итоги, но не все уверены в том, стоит ли это делать и как правильно. Психологи объяснили, нужно ли вообще подводить итоги уходящего года и как правильно это делать, чтобы не ошибиться.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Повышение самооценки

Психологи говорят, что, подводя итоги года, вы можете разобраться со своим внутренним миром и укрепить уверенность в собственных силах. В результате вам удастся встретить Новый год более креативно и успешно.

Увеличение энергии

Когда вы вспоминаете все моменты в прошлом году, вы снова проживаете и хорошие, и плохие события. Тем самым, вы высвобождаете много сил и энергии на то, что начинать новые дела.

Люди с бокалами шампанского на Новый год. Фото: MSN

Знакомство с собой

Когда вы подводите итоги года, вы знакомитесь с собой — посмотрите на себя со стороны и представьте, что вы будто встретили друга, у которого интересуетесь, как прошел его год.

Создание цели

Когда вы пишете обо всех своих достижениях и неудачах, вы понимаете, чего именно вам не хватает. Так вы узнаете, чего вы действительно хотите, и будете идти вперед к хорошим результатам.

Как подводить итоги уходящего года

Шаг 1 — напишите о событиях в своей жизни

Сначала возьмите обычный белый лист, нарисуйте на нем круг и поделите его на 12 секторов, то есть, на 12 месяцев года. Затем вспомните о событиях в своей жизни и выпишите их по секторам.

Шаг 2 — соберите весь позитив за год

Вспомните все свои хорошие моменты в жизни и выпишите их на отдельном листе бумаги.

Итоги Нового года в блокноте. Фото: Oulsnam

Шаг 3 — соберите весь негатив за год

К сожалению, в жизни каждого человека не бывает исключительно положительных моментов, поэтому необходимо держать баланс во всем. Напишите на листе не только успешные события, но и те, которые разочаровали вас или заставили что-то потерять.

Шаг 4 — напишите о полученных навыках

Напишите обо всех полученных за год умениях и о том, что вы узнали о себе и близких. Однако, психологи советуют ни в коем случае не осуждать себя за какие-то провалы в жизни.

Шаг 5 — создание целей на Новый год

Когда вы написали об уходящем годе, пора понять, чего вам еще не хватает в жизни. Поэтому поставьте себе цели на наступающий год.

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