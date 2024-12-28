Нужно ли подводить итоги на Новый год 2025 — чем это полезно

Новый год 2025 — нужно ли подводить итоги и в чем польза
На Новый год принято подводить итоги, но не все уверены в том, стоит ли это делать и как правильно. Психологи объяснили, нужно ли вообще подводить итоги уходящего года и как правильно это делать, чтобы не ошибиться.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Почему стоит подводить итоги уходящего года — преимущества
Повышение самооценки
Психологи говорят, что, подводя итоги года, вы можете разобраться со своим внутренним миром и укрепить уверенность в собственных силах. В результате вам удастся встретить Новый год более креативно и успешно.
Увеличение энергии
Когда вы вспоминаете все моменты в прошлом году, вы снова проживаете и хорошие, и плохие события. Тем самым, вы высвобождаете много сил и энергии на то, что начинать новые дела.
Знакомство с собой
Когда вы подводите итоги года, вы знакомитесь с собой — посмотрите на себя со стороны и представьте, что вы будто встретили друга, у которого интересуетесь, как прошел его год.
Создание цели
Когда вы пишете обо всех своих достижениях и неудачах, вы понимаете, чего именно вам не хватает. Так вы узнаете, чего вы действительно хотите, и будете идти вперед к хорошим результатам.
Как подводить итоги уходящего года
Шаг 1 — напишите о событиях в своей жизни
Сначала возьмите обычный белый лист, нарисуйте на нем круг и поделите его на 12 секторов, то есть, на 12 месяцев года. Затем вспомните о событиях в своей жизни и выпишите их по секторам.
Шаг 2 — соберите весь позитив за год
Вспомните все свои хорошие моменты в жизни и выпишите их на отдельном листе бумаги.
Шаг 3 — соберите весь негатив за год
К сожалению, в жизни каждого человека не бывает исключительно положительных моментов, поэтому необходимо держать баланс во всем. Напишите на листе не только успешные события, но и те, которые разочаровали вас или заставили что-то потерять.
Шаг 4 — напишите о полученных навыках
Напишите обо всех полученных за год умениях и о том, что вы узнали о себе и близких. Однако, психологи советуют ни в коем случае не осуждать себя за какие-то провалы в жизни.
Шаг 5 — создание целей на Новый год
Когда вы написали об уходящем годе, пора понять, чего вам еще не хватает в жизни. Поэтому поставьте себе цели на наступающий год.
Напомним, мы писали о том, какие дела нужно успеть сделать до Нового года 2025.
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