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Що не можна робити на Новий рік 2025, щоб не накликати біду

28 грудня 2024 07:01
Валерія Максименко - Редактор
Що категорично не можна робити на Новий рік 2025 — головні заборони, щоб не було біди
Українці святкують Новий рік. Фото: Pinterest
Валерія Максименко - Редактор

Вже наступного тижня родини зберуться за одним столом, щоб відсвяткувати Новий 2025 рік. У це велике свято існують певні заборони, яких важливо дотримуватися, щоб не зіпсувати свій рік негараздами.

Новини.LIVE розповідає про головні заборони цього дня.

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Цього дня існують певні правила і заборони, яких необхідно дотримуватися, щоб не зіпсувати собі життя. Тож, ми розповідаємо, які речі категорично забороняється робити на Новий рік.

Чого краще уникати на Новий рік 1 січня

Не позичайте гроші та не беріть у борг

Вважається, що позичати чи брати гроші напередодні або в день Нового року — погана прикмета. Це може призвести до фінансових труднощів у майбутньому. Якщо хочете жити в достатку, краще розрахуватися з боргами до свята.

Не скупіться на частування

Бідний святковий стіл може накликати скруту в наступному році. Наші предки вірили, що достаток на столі символізує процвітання та навіть у важкі часи намагалися накрити стіл, нехай і скромний, але щедрий.

Чого не можна робити на Новий рік
Святкування Нового року. Фото: Pinterest

Не залишайте будинок без світла

Свічки або гірлянди мають горіти в домі всю ніч, щоб рік був світлим і теплим. Темрява в оселі у святкову ніч символізує втрати та негаразди.

Не лягайте спати до опівночі

Новий рік зустрічають на ногах, щоб бути активними та енергійними в наступному році. Спати під час бою курантів — до лінощів і застою в житті.

Нагадаємо, ми писали про те, які страви можна приготувати на святковий стіл на Новий рік 2025. А також ми розповідали, чому Новий рік святкують саме 1 січня.

свята правила Новий рік поради 1 січня

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