Что категорически нельзя делать на Новый год 2025— главные запреты, чтоб не было беды

Что нельзя делать на Новый год 2025, чтобы не навлечь беду
Уже на следующей неделе семьи соберутся за одним столом, чтобы отпраздновать Новый 2025 год. В этот большой праздник существуют определенные запреты, которые важно соблюдать, чтобы не испортить свой год неурядицами.
Новини.LIVE рассказывает о главных запретах этого дня.
В этот день существуют определенные правила и запреты, которые необходимо соблюдать, чтобы не испортить себе жизнь. Итак, мы рассказываем, какие вещи категорически запрещается делать на Новый год.
Чего лучше избегать на Новый год 1 января
Не занимайте деньги и не берите взаймы
Считается, что брать в долг или давать деньги накануне или в день Нового года — плохая примета. Это может привести к финансовым трудностям в будущем. Если хотите жить в достатке, лучше рассчитаться с долгами до праздника.
Не скупитесь на угощение
Бедный праздничный стол может повлечь трудности в следующем году. Наши предки верили, что изобилие на столе символизирует процветание и даже в трудные времена пытались накрыть стол, пусть и скромный, но щедрый.
Не оставляйте дом без света
Свечи или гирлянды должны гореть в доме всю ночь, чтобы год был светлым и теплым. Темнота в доме в праздничную ночь символизирует потери и невзгоды.
Не ложитесь спать до полуночи
Новый год встречается на ногах, чтобы быть активными и энергичными в следующем году. Спать во время боя курантов — к лени и застою в жизни.
Напомним, мы писали о том, какие блюда можно приготовить на праздничный стол на Новый год 2025 года. А также мы рассказывали, почему Новый год празднуют именно 1 января.
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