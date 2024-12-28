Что категорически нельзя делать на Новый год 2025— главные запреты, чтоб не было беды

Украинцы отмечают Новый год. Фото: Pinterest

Уже на следующей неделе семьи соберутся за одним столом, чтобы отпраздновать Новый 2025 год. В этот большой праздник существуют определенные запреты, которые важно соблюдать, чтобы не испортить свой год неурядицами.

Новини.LIVE рассказывает о главных запретах этого дня.

Читайте также:

В этот день существуют определенные правила и запреты, которые необходимо соблюдать, чтобы не испортить себе жизнь. Итак, мы рассказываем, какие вещи категорически запрещается делать на Новый год.

Чего лучше избегать на Новый год 1 января

Не занимайте деньги и не берите взаймы

Считается, что брать в долг или давать деньги накануне или в день Нового года — плохая примета. Это может привести к финансовым трудностям в будущем. Если хотите жить в достатке, лучше рассчитаться с долгами до праздника.

Не скупитесь на угощение

Бедный праздничный стол может повлечь трудности в следующем году. Наши предки верили, что изобилие на столе символизирует процветание и даже в трудные времена пытались накрыть стол, пусть и скромный, но щедрый.

Празднование нового года. Фото: Pinterest

Не оставляйте дом без света

Свечи или гирлянды должны гореть в доме всю ночь, чтобы год был светлым и теплым. Темнота в доме в праздничную ночь символизирует потери и невзгоды.

Не ложитесь спать до полуночи

Новый год встречается на ногах, чтобы быть активными и энергичными в следующем году. Спать во время боя курантов — к лени и застою в жизни.

Напомним, мы писали о том, какие блюда можно приготовить на праздничный стол на Новый год 2025 года. А также мы рассказывали, почему Новый год празднуют именно 1 января.