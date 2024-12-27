Найкращі посівалки на Новий рік 2025 для дітей і дорослих — легкі слова

Маленькі українці в національних костюмах. Фото: Радіо Свобода

Ще до недавніх пір українці засівали на Старий Новий рік, а з переходом церкви на новоюліанський календар робити тепер це потрібно першого січня. Ми ділимося найкращими посівалками як для дітей, так і для дорослих на Новий рік 2025.

Новини.LIVE розповідає про ці посівалки.

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Прості посівалки для дітей

Сійся, родися,

Жито, пшениця,

Горох, чечевиця

і всяка пашниця.

Внизу корениста,

Зверху колосиста,

Щоб на майбутній рік

Було більше, ніж торік,

Щоб всього було доволі

і в коморі, і на полі.

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком

Вас вітаю!

***

Житом, житом із долоні,

По долівці, по ослоні,

Засіваю в вашій хаті –

Будьте дужі та багаті!

Щоб збулося все нівроку –

З новим щастям, з Новим роком!

***

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

Щоб ви, Пане Господарю,

були такі чисті,

як наші святки Пречисті.

Щоб були такі красні,

як наше сонце ясне!

Щоб були такі величні,

як наш хліб пшеничний!

***

Сію, сію посіваю

З Новим Роком Вас вітаю!

Я маленький сівачок

Дайте грошей в кулачок

Не давайте копійки,

Бо подерті кишеньки,

А давайте паперові

Будьте люди гонорові!

Цікаві посівалки для дорослих

Нас послав Святий Василь

Засівати в заметіль

Й особливий дав наказ,

Щоб засіяли і в вас!

Ще й навчив казати так:

На кохання – сієм мак,

Сієм жито на добро,

А для сміху – ось пшоно,

На здоров'я вам овес,

Щоб був кріпкий рід увесь.

А від заздрісниx осіб

Сієм вам пшеницю-хліб!

Сієм, сієм, засіваєм,

З Новим роком вас вітаєм!

***

Ми прийшли вас посівати,

Щоб усіх пошанувати.

Сієм, сіємо ми зерном,

Новий рік щоб був з вином.

Від їди щоб стіл ломився,

Щоб і хліб не перевівся.

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя й радості бажаєм.

Щоб і дома, і на полі

Вам всього було доволі.

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим роком Вас вітаєм!

***

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя й долі всім бажаєм!

Щоб ви всі були багаті

У щасливій вашій хаті,

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси,

Сало, молоко і м'ясо,

І млинці, і пиріжки,

Вареники й пампушки.

Щоб були ви в цій оселі

І щасливі, і веселі!

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